Știri de ultimă oră: Scădere semnificativă a stocurilor de petrol, Brent revine peste pragul de 80 de dolari

17:30 ora României, SUA - raportul EIA privind variația stocurilor de petrol: Stocuri de țiței: -8,26 milioane (Estimare: -3 milioane; Valoare anterioară: -7,23 milioane)

Stocuri de benzină: -0,91 milioane (Estimare: -1,4 milioane; Anterior: +0,19 milioane)

Stocuri de distilate: +0,95 milioane (Estimare: -0,2 milioane; Anterior: -0,2 milioane) Datele publicate indică un impuls de creștere pe termen scurt pentru petrol. Semnalul cheie este combinația dintre o scădere semnificativă a importurilor de țiței și un nivel foarte ridicat al capacității de rafinare, ceea ce duce la o scădere rapidă a stocurilor comerciale. Rezerva de siguranță a SUA devine critică într-un moment în care piața ia deja în calcul cele mai bune scenarii posibile privind conflictul dintre Iran și SUA. Reducerea abruptă a stocurilor este rezultatul unei scăderi abrupte a importurilor de țiței, cu 754k barili pe zi, și al unei utilizări intense a rafinăriilor: volumul de țiței prelucrat a crescut la 17,2M barili pe zi, iar gradul de utilizare a rafinăriilor a atins 96,7%. Stocurile comerciale de țiței din SUA, excluzând Rezerva Strategică de Petrol (SPR), au scăzut cu 8,3 milioane de barili, ajungând la 418,2 milioane de barili, nivel deja cu aproximativ 6% sub media pe ultimii cinci ani. Stocurile de benzină au scăzut cu 0,9 milioane de barili și se situează, de asemenea, cu aproximativ 6% sub media pe ultimii cinci ani.

Stocurile de distilați au crescut cu 1,0 milioane de barili, dar rămân cu până la 13% sub media pe ultimii cinci ani.

Stocurile totale de țiței, inclusiv Rezerva Strategică de Petrol (SPR), au scăzut cu 17,2 milioane de barili, rezerva strategică înregistrând singură o scădere de 8,9 milioane de barili. Deși scăderea este semnificativă, cea mai mare parte a acesteia nu este „determinată de piață”.

Scăderea stocurilor comerciale de țiței este vizibilă în două regiuni cheie: Coasta Golfului (în scădere cu aproximativ 4,8 milioane de barili) și Midwestul (în scădere cu aproximativ 4,5 milioane de barili). EIA presupune, de asemenea, că Strâmtoarea Hormuz rămâne efectiv închisă pe termen scurt, iar traficul de petroliere se va relua doar treptat începând cu trimestrul al treilea al anului 2026, în timp ce normalizarea completă a producției și a fluxurilor ar putea dura până în 2027. Agenția a estimat, de asemenea, scăderi foarte mari ale stocurilor globale în trimestrele al doilea și al treilea ale anului 2026, precum și o scădere a stocurilor din țările OCDE la cele mai scăzute niveluri din 2003. OIL (interval zilnic) Indicatorul RSI pentru contractele pe petrol se află în prezent într-o zonă de supra-cumpărare extremă (în jur de 30). Prețul s-a redresat de la retragerea Fibonacci de 78,6% și ar putea încerca să revină peste media mobilă exponențială (EMA) de 200 de perioade. Dacă vânzătorii vor trece la o fază de consolidare în jurul acestor niveluri, următorul obiectiv ar putea fi în jur de 87 USD. Sursă: xStation5.

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