Știri de ultimă oră: Senatul îi dă undă verde lui Warsh. Piețele rămân prudente pe fondul îngrijorărilor

Nu au existat surprize sau răsturnări de situație neașteptate. Astăzi, Senatul Statelor Unite l-a confirmat pe Kevin Warsh în funcția de membru al Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale, deschizându-i calea către una dintre cele mai importante poziții din arhitectura financiară globală și, eventual, chiar către funcția de președinte al Rezervei Federale. Piețele anticipaseră în mare măsură acest scenariu, astfel încât decizia în sine nu a declanșat o reacție puternică, dar semnificația sa devine mai evidentă în contextul macroeconomic și inflaționist mai larg. Warsh preia un rol-cheie într-un moment în care inflația CPI din Statele Unite a reînceput să accelereze și a atins cel mai înalt nivel din 2023. Acest lucru schimbă în mod semnificativ narațiunea pieței, întrucât cu doar câteva luni în urmă investitorii erau în mare parte convinși că inflația se îndrepta constant către țintă și că se deschidea spațiu pentru relaxarea monetară. Acest scenariu a fost acum amânat pentru viitor, forțând piețele să se confrunte din nou cu riscul ca ratele dobânzilor să rămână mai ridicate pentru o perioadă mai lungă. Din perspectiva pieței, acest lucru marchează o revenire la un mediu în care costul banilor rămâne unul dintre factorii centrali ai evaluării activelor. Inflația mai ridicată, combinată cu o poziție potențial mai acomodativă din partea noii conduceri a Fed, ar putea afecta apetitul pentru risc, în special în segmentele cele mai sensibile la ratele de actualizare și fluxurile de numerar viitoare, cum ar fi acțiunile din sectorul tehnologic. În acest context, cresc îngrijorările că Fed ar putea relaxa politica monetară prea repede, în ciuda presiunilor inflaționiste persistente, ceea ce ar submina credibilitatea traiectoriei de dezinflație. Un factor suplimentar care este din ce în ce mai mult luat în calcul de piețe este problema independenței lui Warsh și a relației sale cu administrația politică. Investitorii sunt îngrijorați că acesta ar putea fi mai înclinat să se alinieze la așteptările Casei Albe și ale lui Donald Trump în procesul decizional al Fed, ceea ce ar putea slăbi gradul tradițional ridicat de independență al băncii centrale din Statele Unite. Un astfel de risc afectează nu numai direcția politicii monetare, ci mai ales predictibilitatea acesteia, care este crucială pentru stabilirea prețurilor activelor. În acest context, problema cheie nu mai este doar ritmul răspunsului Fed la inflație, ci și gradul de autonomie pe care îl va menține în noul mediu politic. Piețele intră într-o fază în care datele macroeconomice, în special inflația și așteptările privind rata dobânzii, sunt din nou sursa principală de volatilitate, schimbarea conducerii la Fed amplificând doar această dinamică.

