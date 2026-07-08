Știri de ultimă oră: Stocurile de petrol din SUA cresc, dar țițeiul Brent se apropie deja de 80 USD

Evoluții cheie ale stocurilor (săptămânale) Stocuri de țiței: +3,00 milioane de barili (se aștepta o scădere de aproximativ 1,1 până la 1,6 milioane de barili).

Stocuri de distilați: -4,98 milioane de barili (se aștepta o creștere de +1,05 milioane de barili).

Stocurile de benzină: -1,90 milioane de barili (se aștepta o scădere de -1,5 milioane de barili).

Stocurile din Cushing: -0,052 milioane de barili (o ușoară scădere).

Gradul de utilizare a capacității de rafinare: -0,8 puncte procentuale (se aștepta o scădere mai mică, de -0,2 puncte procentuale).

Importurile de petrol: +350 mii de barili pe zi (bpd).

Producția internă de petrol: +50 mii de barili pe zi (bpd). Comentariu de piață Cel mai recent raport al EIA prezintă o serie de date extrem de mixte, deși, în cele din urmă, destul de echilibrate. Pe de o parte, există o mare surpriză în ceea ce privește stocurile de țiței în sine, care au crescut cu 3 milioane de barili, în loc de scăderea așteptată de piață. Aceasta este prima creștere a stocurilor din a doua jumătate a lunii aprilie. La aceasta au contribuit, printre altele, o creștere evidentă a importurilor (+350 mii bpd) și o ușoară scădere a prelucrării materiei prime de către rafinării, a căror rată de utilizare a scăzut mai mult decât se prevăzuse (cu 0,8 puncte procentuale). Pe de altă parte, aceeași scădere a activității rafinăriilor, combinată cu o cerere susținută, a dus la o epuizare foarte semnificativă a stocurilor de combustibili finisați. Scăderea stocurilor de distilați cu aproape 5 milioane de barili (față de o creștere preconizată!) și o scădere mai accentuată decât se estimase a stocurilor de benzină au un efect puternic de creștere asupra prețurilor produselor petroliere și neutralizează efectiv tendința „descendentă” a prețului țițeiului în sine. În ciuda acestor evoluții interesante ale datelor privind stocurile din SUA, reacția prețului acestei mărfi (Brent în jur de 79,50 USD) ne reamintește contextul mai larg. Reacția la rapoartele săptămânale ale EIA ar putea fi, în prezent, limitată sau de scurtă durată, deoarece în mare măsură, totul depinde acum de situația geopolitică din Orientul Mijlociu. Tensiunile din regiune, riscul escaladării conflictului și potențiala amenințare la adresa continuității aprovizionării dictează acum direcția principală a prețurilor petrolului pe piețele globale, împingând ușor în plan secund datele fundamentale tipice din SUA. După o perioadă de incertitudine, Donald Trump și-a anunțat din nou disponibilitatea de a ataca Iranul, ceea ce determină creșterea prețurilor la aproape 80 USD pe baril. ​​​​​​​



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