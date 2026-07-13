Știri de ultimă oră: Trump reinstituie blocada asupra Strâmtorii și anunță o „taxă” de 20% pentru traficul care trece pe această rută 🚢

Prețurile petrolului au reacționat cu o creștere bruscă și accentuată la declarația lui Trump privind reinstituirea „blocadei iraniene” și noul rol al SUA ca „gardian” plătit al Strâmtorii Hormuz – piața a luat imediat în calcul riscul geopolitic, chiar dacă fluxul de mărfuri în sine urmează să fie menținut în mod oficial. Ce a spus Trump Președintele SUA a anunțat pe Truth Social că Strâmtoarea Hormuz „este și va rămâne deschisă, cu sau fără Iran”, reinstituind în același timp un blocaj care vizează exclusiv navele și clienții iranieni. Noua evoluție se referă la modelul de finanțare – SUA urmează să devină acum „gardianul oficial al Strâmtorii Hormuz” și vor percepe o taxă de 20% din valoarea tuturor mărfurilor transportate prin strâmtoare, în schimbul protecției. Reacția pieței petrolului Graficul CFD-ului pentru petrol pe intervalul de timp M5 prezintă un „vârf de știri” clasic – lumânarea se ridică brusc de la aproximativ 78,3 USD la 79,85 USD, depășind toate cele trei medii mobile exponențiale (50/100/200) aproape dintr-o singură mișcare. Indicele RSI (14) a sărit la 72,2, intrând în zona de supra-cumpărare, ceea ce confirmă faptul că mișcarea a fost foarte rapidă și impulsivă – tipică pentru o reacție la știrile geopolitice. Merită să ținem cont de contextul din ultimele luni – piața a reacționat deja în mod similar, în numeroase ocazii, la declarațiile lui Trump privind Strâmtoarea Hormuz; de exemplu, în aprilie, țițeiul WTI a înregistrat o creștere de 8%, ajungând la peste 104 USD, în urma anunțului privind blocarea porturilor iraniene, iar în iulie, Brent a testat pragul de 80 USD după încălcarea armistițiului cu Iranul. Istoria arată că astfel de fluctuații tind să fie de scurtă durată dacă fluxul efectiv de petrol prin strâmtoare nu este într-adevăr perturbat. De ce este acest lucru important pentru piață? Strâmtoarea Hormuz reprezintă aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol, astfel încât chiar și un risc ipotetic asupra capacității sale de tranzit determină creșterea primei de incertitudine în preț.

Această nouă măsură – o „taxă” de 20% aplicată încărcăturii – creează un precedent care ar putea crește costurile logistice și tarifele de transport; piața ia în calcul parțial acest aspect sub forma unei creșteri a costului transportului de petrol, nu doar ca un risc pentru aprovizionare.

Întrebarea cheie pentru pașii următori: va accepta Iranul rolul de actor „exclus” fără a reacționa militar, sau va considera acest lucru o escaladare suplimentară și va lua măsuri de represalii în regiune?

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