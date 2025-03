Știri de ultimă oră: Trump spune că nu vor fi impuse tarife Mexicului pentru bunurile și serviciile USMCA📌 USDMXN pierde 0,4%

Președintele Trump a anunțat astăzi pe Truth Social că toate tarifele pentru așa-numitele bunuri USMCA din Mexic vor fi ridicate până la 2 aprilie. În urma actualizării tarifelor, perechile valutare USDMXN și USDCAD au pierdut aproximativ 0,4%, consolidându-se față de dolarul american. Acțiunile administrației și ale lui Trump însuși reasigură piețele că tarifele sunt mai degrabă un instrument de negociere pentru Statele Unite în regiune, decât o măsură politică permanentă care ar putea împinge economiile Mexicului și Canadei în recesiune.

Președintele a luat această decizie după ce s-a întâlnit cu președintele Mexicului, Claudia Sheinbaum. După cum a afirmat în postarea sa, suspendarea se aplică tuturor bunurilor vizate de acordul USMCA, inclusiv produselor agricole, bunurilor industriale, automobilelor și pieselor auto.

Potrivit secretarului pentru comerț, Howard Lutnick, aproximativ 50 % din produsele din Canada și Mexic sunt conforme cu standardele USMCA. Cu toate acestea, rămâne neclar dacă scutirea tarifară pentru produsele USMCA (acordul comun dintre Mexic, Canada și SUA) va include și Canada, deoarece declarația lui Trump se referea exclusiv la Mexic.

Având în vedere retorica lui Trump și natura dinamică a deciziilor sale, este posibil ca și Canadei să i se acorde o scutire tarifară temporară în timpul discuțiilor în curs. Până în prezent, se știe că președintele a oferit Canadei o scutire pentru vehiculele care îndeplinesc standardele USMCA, iar oficialii administrației au făcut aluzie la posibila reducere a tarifelor pentru anumite produse agricole.

Secretarul pentru comerț Howard Lutnick a fost primul care a raportat că președintele Trump va amâna probabil impunerea unui tarif de 25 % Mexicului (și posibil Canadei) pentru toate bunurile și serviciile acoperite de acordul comercial USMCA.

Suspendarea tarifelor va dura până la 2 aprilie. După aceea, Trump intenționează să introducă noi tarife, inclusiv taxe „reciproce” asupra altor țări și taxe sectoriale specifice care vizează industrii precum cea auto, farmaceutică și a semiconductorilor.

Trump l-a criticat pe prim-ministrul canadian Justin Trudeau, acuzându-l că folosește problema tarifelor ca pe un instrument politic pentru a obține realegerea. Lutnick a declarat, de asemenea, că fondul suveran al SUA, anunțat de Trump, nu va fi finanțat din venituri din tarife.

Lutnick se așteaptă ca, începând cu 2 aprilie, ratele tarifare reciproce inițiale să fie ridicate, dar să scadă treptat. De asemenea, el a declarat că, până la 2 aprilie, Mexicul și Canada vor fi făcut suficient pentru a rezolva criza fentanilului pentru ca această problemă să fie considerată rezolvată, permițând negocierilor să se concentreze exclusiv asupra tarifelor reciproce. Justin Trudeau a declarat că Canada este angajată în discuții menite să asigure eliminarea completă a tarifelor. Cu toate acestea, până la rezolvarea problemei, el rămâne pregătit să se angajeze într-un război comercial cu Statele Unite. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5 Sursa: xStation5

