Știri de ultimă oră: US100 scade cu 0,5% înaintea deciziei Curții Supreme a SUA și a datelor macroeconomice cheie 🚨

Înaintea publicării datelor macroeconomice importante din SUA și a deciziei Curții Supreme a SUA privind tarifele, sentimentul în jurul indicilor bursieri americani pare departe de a fi optimist. În ciuda datelor încurajatoare CPI publicate ieri, piețele le-au ignorat în mare parte, iar acțiunile au închis în scădere. Contractele futures Nasdaq 100 (US100) au scăzut cu peste 0,5%, în timp ce VIX a crescut cu aproximativ 3%. Dacă US100 nu reușește să recâștige rapid nivelul de 25.800, cumpărătorii ar putea avea dificultăți în a menține impulsul ascendent pe termen scurt. Indicele a fost respins de patru ori recent în apropierea zonei de 26.000 și a scăzut acum sub două medii mobile cheie, EMA pe 50 și 200 de perioade; RSI se îndreaptă spre 35, deși nu a intrat încă în zona de supravânzare. După publicarea rezultatelor financiare, acțiunile Wells Fargo au scăzut cu aproape 1,5%, în timp ce Bank of America a înregistrat o ușoară creștere. Până în prezent, rezultatele băncilor au fost dezamăgitoare pentru Wall Street, JPMorgan a scăzut ieri cu peste 4%. Atenția se îndreaptă acum către ora 15:30 ora României (indicele prețurilor de producție din SUA și vânzările de retail) și mai târziu în după-amiaza, când, în jurul orei 17:00 ora României, Curtea Supremă ar putea pronunța hotărârea privind tarifele. În plus, piețele ar putea reacționa „alergic” la orice scenariu care implică intervenția SUA în Iran, ceea ce ar crește riscul geopolitic general și ar putea determina creșterea prețurilor petrolului pe termen scurt. Un astfel de context ar putea complica calea Rezervei Federale, întărind argumentele în favoarea menținerii ratelor neschimbate pentru o perioadă mai lungă. Pe de altă parte, o revenire peste 28.000 ar putea declanșa o nouă creștere. Sursa: xStation 5

