🔥SUA pregătesc un atac asupra Iranului? Trump respinge compromisul. Prețul petrolului Brent depășește 110 dolari!

În prezent, are loc o escaladare majoră a „Războiului Rece” din Orientul Mijlociu. Conform Axios și postului israelian N12, președintele Donald Trump a respins oficial propunerea Iranului de a deschide Strâmtoarea Hormuz, alegând în schimb o strategie de „strangulare maximă” și pregătirea pentru atacuri militare directe. Deși, din punct de vedere tehnic, încetarea focului rămâne în vigoare, comunicările actuale sugerează că reluarea ostilităților este doar o chestiune de timp. Acest lucru este cel mai vizibil pe piața petrolului; țițeiul Brent a depășit pragul de 110 dolari pe baril, iar analizând contractele cele mai active, există șansa unei închideri record de la începutul conflictului. De asemenea, merită menționat contractul din iunie care expiră, care se tranzacționează la 118 dolari pe baril și a atins un maxim de 119,4 dolari, foarte aproape de recordul din martie (deși contractul din mai era de referință la acel moment).
Contractul Brent din iunie se va închide probabil la un nivel record. Mai mult, contractul din decembrie depășește maximele recente înregistrate în martie. Sursă: Bloomberg Finance LP
„Un val scurt, dar puternic, de lovituri”
Conform ultimelor rapoarte, SUA au pregătit un plan pentru un val „scurt, dar puternic” de lovituri împotriva unor ținte din Iran. Strategia Washingtonului este clară: mai întâi, lovirea infrastructurii, apoi forțarea Teheranului să revină la masa negocierilor în condițiile impuse de SUA.
Într-un interviu acordat postului N12, președintele Trump nu s-a ferit să folosească cuvinte dure, comparând situația economică a Iranului cu un „porc îngrășat care se sufocă”. Potrivit lui Trump, blocada navală este mai eficientă decât bombele, deoarece a dus la supraîncărcarea fizică a instalațiilor de stocare și a conductelor iraniene care, după cum susține președintele, „sunt pe punctul de a exploda”, deoarece țara nu are unde să depoziteze țițeiul nevândut. Cu toate acestea, au apărut și rapoarte care sugerează că Iranul ar prefera probabil să arunce petrolul extras în deșert decât să oprească producția la puțurile cheie, deoarece aceasta din urmă ar putea duce la schimbări geologice atât de severe încât reluarea producției ar fi imposibilă.
Tensiuni la Teheran și tăcerea Liderului Suprem
Situația internă din Iran pare extrem de tensionată și fragmentată:
- Armata și radicalii: Rapoartele sugerează că armata iraniană este pregătită pentru luptă și respinge orice capitulare sub presiunea blocadei.
- Diplomația: Ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Iranului a declarat public că țara nu dorește război, sugerând o ultimă încercare de a salva situația.
- Paralizie în luarea deciziilor? Cel mai îngrijorător este lipsa unei declarații oficiale din partea Liderului Suprem Ali Khamenei. Tăcerea la cel mai înalt nivel într-un moment atât de critic (inclusiv inactivitatea pe X și în mass-media oficială) ar putea însemna fie pregătiri pentru represalii, fie un impas profund în luarea deciziilor în cadrul regimului.
Ce înseamnă acest lucru pentru piața petrolului?
Reacția pieței a fost imediată și violentă. Prețurile țițeiului WTI au crescut cu aproape 6–7 dolari în timpul sesiunii de astăzi, depășind bariera de 106 dolari pe baril, în timp ce Brent se tranzacționează deja peste 111 dolari pe baril. Concluzii cheie:
1. Prima de risc de război revine cu forță maximă Piața a încetat să mai creadă într-o soluție diplomatică la criza din Strâmtoarea Hormuz. Respingerea de către Trump a propunerii iraniene înseamnă că blocada – prin care trece 20% din consumul global de petrol – nu va fi ridicată în curând. Investitorii iau acum în calcul riscul real de distrugere a infrastructurii de producție a Iranului.
2. Riscul de deteriorare permanentă a câmpurilor petroliere Argumentul lui Trump privind „conductele care explodează” are o bază tehnică. Dacă Iranul este forțat să oprească brusc extracția din cauza lipsei de spațiu de stocare, ar putea apărea schimbări ireversibile de presiune în câmpurile petroliere, reducând permanent productivitatea lor viitoare. Acesta este un scenariu optimist pe termen lung pentru prețuri, deoarece limitează capacitatea globală de producție pentru ani de zile.
3. SUA ca „singurul furnizor sigur” Datele EIA de astăzi, care indică o scădere masivă a stocurilor americane (-6,2 milioane de barili), combinate cu blocada Iranului, arată că economia globală „absoarbe” fiecare baril disponibil din America. Dacă vor avea loc atacuri, cererea de petrol din SUA și din alte regiuni din afara Golfului Persic va crește și mai mult, împingând potențial prețurile WTI către 115–120 USD. Exporturile de țiței din SUA au atins un record absolut de 6 milioane de barili pe zi, atingând noi maxime alături de combustibilii rafinați, la 14 milioane de barili pe zi.
4. „Vinde știrea” sau o nouă creștere? Ne aflăm în prezent în faza de escaladare. Petrolul a intrat într-o zonă aproape neexplorată, unde a zăbovit doar momentan în timpul câtorva sesiuni anterioare. O închidere peste 111–112 dolari pentru Brent și 107 dolari pentru WTI deschide un nou câmp pentru câștiguri. Cu toate acestea, aceste niveluri trebuie încă privite ca zone de ofertă puternică, chiar dacă prețurile petrolului se apropie de nivelurile dictate de piața fizică. De asemenea, merită menționat faptul că speculatorii nu sunt încă foarte prezenți pe piața petrolului.
Este greu de susținut că în prezent există o implicare speculativă semnificativă pe piața petrolului. Pozițiile long rămân la un nivel ridicat, dar au fost mai mari în 2023 sau 2025. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB
Rezumat
Situația este extrem de binară. Dacă SUA vor lansa efectiv un atac, țițeiul WTI ar putea testa nivelul de 110 USD în câteva ore. Cu toate acestea, dacă tăcerea lui Khamenei se va încheia cu o concesie bruscă, ne confruntăm cu riscul unei corecții bruște către 100 USD. Deocamdată, poziția „agresivă” a lui Trump ține oferta sub control.
