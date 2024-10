Tesla a câștigat 2%, în timp ce UE impune noi tarife pentru mașinile din China

Tesla a înregistrat o creștere a prețului acțiunilor sale, în ciuda faptului că se confruntă cu noi tarife europene pentru vehiculele electrice (VE) fabricate în China. Deși aceste taxe sunt menite să împiedice competitivitatea EV-urilor chinezești pe piața europeană, Tesla a reușit să obțină o rată tarifară favorabilă datorită investițiilor sale semnificative în China. Impactul taxelor europene Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Decizia Uniunii Europene de a impune taxe pentru vehiculele electrice chinezești este un răspuns direct la preocupările legate de practicile comerciale neloiale și de subvențiile guvernamentale. Aceste tarife urmăresc să protejeze producătorii europeni de automobile și să creeze condiții de concurență echitabile pentru producătorii interni de vehicule electrice. Cu toate acestea, tarifele au avut un impact diferit asupra diferitelor mărci. De asemenea, este important să subliniem faptul că aceste tarife se adaugă la taxa standard de import de 10 % pentru autovehicule. Puncte cheie privind taxele: Tarifele variază de la 7,8 % la 35,3 %, în funcție de factori precum cooperarea în cadrul anchetei antisubvenții și acordurile de asociere în participațiune cu societăți europene.

Se preconizează că tarifele vor duce la creșterea prețurilor pentru vehiculele electrice fabricate în China în Europa, ceea ce le va face potențial mai puțin atractive pentru consumatori.

Unele mărci chinezești, în special cele cu tarife mai ridicate, s-ar putea confrunta cu dificultăți în menținerea competitivității și ar putea înregistra o reducere a cotei de piață. Avantajul Tesla Tesla, cu operațiunile sale semnificative de producție în China, a beneficiat de o rată tarifară mai mică de 7,8%. Acest tratament favorabil este rezultatul unor negocieri și considerații legate de investițiile și contribuțiile companiei la economia chineză și, de asemenea, de investițiile sale în Europa, în special în Germania. Livrările Tesla sunt în creștere În plus față de avantajul tarifar, alți factori au contribuit la recentele creșteri ale acțiunilor Tesla: Cifrele solide pentru livrări: Rezultatele livrărilor Tesla din trimestrul al treilea, care au îndeplinit așteptările pieței, au sporit încrederea investitorilor. Producătorul de vehicule electrice a livrat aproape 463.000 de unități în al treilea trimestru, depășind livrările din al doilea trimestru și decât anul trecut. A fost în conformitate cu așteptările pieței, dar sub cifrele estimate de 465.000 - 470.000 Livrările au crescut în Q3 în comparație cu Q2 și cu cifrele de acum un an. Sursă: Bloomberg Finance LP Anticiparea Zilei Robotaxi: Evenimentul viitor axat pe tehnologia de autoconducere și planurile robotaxi ale Tesla a generat entuziasm și potențial de creștere viitoare.

Anunțul de rechemare: În timp ce rechemarea vehiculelor Cybertruck a fost un eșec minor, acesta nu a avut un impact semnificativ asupra prețului acțiunilor. De asemenea, este important de remarcat faptul că Tesla preia comenzi pentru versiunea mai ieftină a Cybertruck Non-Foundation Series. Raportul financiar Tesla pentru trimestrul al treilea este programat pentru 23 octombrie. Așteptările nu sunt atât de ridicate, astfel încât, dacă ne uităm la numărul de livrări, există o șansă de surpriză pozitivă, iar prețul acțiunilor poate fi considerat ieftin din perspectiva pe termen scurt, comparativ cu S&P 500. Sursă: Bloomberg FInance LP Prețul a crescut cu mai mult de 2% astăzi, după o vânzare de 3 zile. Prețul rămâne într-o consolidare largă între 160 și 280. În cazul în care evoluțiile recente continuă să sprijine performanța companiei, există posibilitatea de a depăși recentul maxim din iulie și de a atinge cel mai ridicat nivel din septembrie 2023. Sursă: xStation5.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."