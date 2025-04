Tesla câștigă 8% ca urmare a dereglementărilor favorabile din SUA privind vehiculele autonome 📈

Investitorii Tesla (TSLA.US) au primit cu entuziasm vestea că președintele Trump a luat măsuri pentru a relaxa reglementările federale privind vehiculele autonome din Statele Unite. Acțiunile producătorului auto au crescut cu aproape 8%, deoarece se așteaptă ca modificările de reglementare să simplifice lansarea tehnologiei de conducere autonomă prin îndulcirea cerințelor legate de raportarea accidentelor pentru astfel de sisteme. Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a confirmat că va menține obligația companiilor de a raporta incidentele care implică sisteme avansate de asistență a șoferului și sisteme autonome. Cu toate acestea, agenția intenționează să simplifice procesul de raportare , o măsură considerată de piețe ca deschizând calea pentru o adoptare mai largă a vehiculelor autonome pe drumurile americane - un domeniu în care Tesla continuă să fie lider.

În plus, NHTSA a anunțat o extindere a programului său de exceptare a vehiculelor automate (AVEP) pentru a acoperi acum vehiculele fabricate în Statele Unite. Până în prezent, doar anumite vehicule fabricate în străinătate puteau solicita derogări de la conformitatea deplină cu standardele federale de siguranță a autovehiculelor (FMVSS) pentru testare și cercetare. În conformitate cu noul cadru, autovehiculele produse pe piața internă vor avea oportunități similare de a solicita derogări.

Sean Duffy , secretarul american pentru transporturi, a subliniat că aceste modificări vizează reducerea birocrației, stimularea inovării și poziționarea Statelor Unite pentru a concura mai bine cu China. Elon Musk , CEO-ul Tesla, a pledat anterior pentru astfel de reforme de reglementare, în special pentru a accelera implementarea flotei sale Cybercab , care urmează să fie lansată în Texas până în iunie. După cum a raportat Financial Times , Tesla are încă nevoie de o scutire oficială din partea NHTSA pentru a opera aceste vehicule non-standard pe drumurile publice. La începutul anului 2025, acțiunile Tesla au înfruntat intensificarea concurenței din partea producătorilor chinezi, a temerilor legate de escaladarea tarifelor și a consecințelor asocierii strânse a lui Musk cu administrația președintelui Trump. În urma unui prim trimestru brutal, în care profiturile Tesla au scăzut cu 71%, Musk a promis să se retragă din rolul său în cadrul controversatului Departament pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) și să își reorienteze eforturile către conducerea Tesla. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Graficul Tesla (TSLA.US), intervalul zilnic Prețul acțiunilor Tesla a crescut cu aproape 8% astăzi, testând nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% al valului descendent care a debutat la începutul acestui an. Indicatorul RSI se situează la 56, semnalând o revenire la impulsul crescător. Acțiunile sunt încă la aproximativ 7% distanță de atingerea mediei exponențiale de 200 de zile. Sursa: xStation5

