Toate industriile depind de gigantul TSMC

TSMC, una dintre cele mai importante şi puternice companii din lume, a înregistrat în ultimele zile profituri fabuloase. Poziţia sa pe harta economică internaţională este extrem de importantă şi indispensabilă lumii actuale, precizează analiştii XTB. Potrivit comunicatului primit la redacţie, TSMC este cel mai avansat producător de cipuri utilizate, de exemplu, în producţia de smartphone-uri, computere, tablete şi servere. Printre cei mai mari clienţi ai săi se numără Apple, pentru care produce cipuri A pentru iPhone-uri, precum şi cipuri M pentru Mac-uri şi iPad-uri, Qualcomm, AMD şi Nvidia. În acest context, se estimează că TSMC produce peste 90% dintre cele mai avansate şi mai puternice cipuri din lume, utilizate în toate domeniile, inclusiv în armată şi inteligenţă artificială. Cu alte cuvinte, nu este deloc exagerată afirmaţia potrivit căreia fără această companie, lumea ar sta pe loc. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Aproape toată producţia TSMC are loc în Taiwan, un stat insular care reprezintă o zonă foarte fierbinte din punct de vedere geopolitic, mai ales pentru că se consideră independentă. Experţii şi jurnaliştii subliniau, încă de acum ceva timp, că în cazul unui atac chinez asupra insulei Taiwan, PIB-ul mondial ar scădea cu 10% numai în primul an. În aceste condiţii, un posibil atac ar afecta atât Taiwanul, cât şi China, care ar putea înregistra o scădere a PIB-ului cu aproximativ 20%. În acelaşi timp, China este un client important pentru TSMC, drept urmare, ar crea probleme şi pentru ea însăşi, arată analiştii XTB. Important de menţionat este faptul că TSMC este o companie care, foarte probabil, s-ar putea să fi fost prima care s-a gândit că ar fi bine să separe dezvoltarea cipurilor de producţia acestora. Până atunci, era o cutumă ca aceste companii să îşi proiecteze şi realizeze propriile cipuri (de ex.Intel). Ultimele rezultate financiare raportate de TSMC în cursul săptămânii au fost absolut fenomenale şi au propulsat capitalizarea de piaţă a TSMC peste pragul de 1.000 de miliarde de dolari, punctează analiştii XTB. Doar Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Saudi Aramco şi Meta sunt companii mai mari. Prin urmare, TSMC depăşeşte companii precum Berkshire Hathaway, Tesla, Walmart sau VISA. Marja netă a TSMC a fost de 43%, ceea ce înseamnă că această companie câştigă 43 de cenţi din fiecare dolar cheltuit.Acest lucru, cu excepţia Nvidia, nu poate fi egalat nici măcar de marile companii americane de tehnologie. De asemenea, TSMC va reinvesti mai mult de 60 de miliarde de dolari în acest an şi anul următor. În prezent, doar două companii din lume au ambiţia de a concura cu TSMC - Intel şi Samsung Electronics. Dar ultimii ani arată că, în realitate, competiţia nu va fi atât de uşoară. Intel se zbate să-şi depăşească problemele privind pierderile, iar Samsung Electronics produce multe alte produse şi electronice pe lângă cipuri. TSMC a construit un întreg sistem timp de decenii şi este foarte greu de copiat. A crescut siguranţa producţiei, construieşte fabrici în SUA şi se află într-un avantaj competitiv, pe o piaţă plină de dificultăţi. In concluzie, datele analizei de specialitate prevăd că lumea va fi dependentă de Taiwan pentru foarte mult timp.

