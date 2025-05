Trei piețe de urmărit săptămâna aceasta (26.05.2025)

Săptămâna precedentă a fost marcată de turbulențele fiscale din SUA, care au semănat incertitudine cu privire la stabilitatea financiară a celei mai mari economii a lumii. Atât piețele de acțiuni, cât și cele de obligațiuni au înregistrat pierderi semnificative, indicând o reactivare a sentimentului „Vinde America”. Evoluțiile legislative vor rămâne în centrul atenției în această săptămână: Senatul SUA va lua în discuție atât proiectul de lege fiscal al lui Donald Trump - care a divizat chiar și Partidul Republican - cât și un act legislativ de referință pentru activele digitale, care reglementează stablecoins. În plus, piețele așteaptă rezultatele Nvidia și decizia de politică a Reserve Bank of New Zealand, astfel US500, Bitcoin și NZDUSD devin instrumentele cheie de urmărit. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil US500 „Legea fiscală frumoasă” a lui Donald Trump a stârnit un val de controverse politice în această săptămână și a contribuit la noi scăderi pe Wall Street. Pesimismul a provenit în principal din reacția negativă a pieței obligațiunilor la proiectul de lege, randamentele atingând noi maxime, pe fondul îngrijorărilor legate de stabilitatea fiscală a Statelor Unite. Proiectul de lege a fost adoptat joi la limită, cu un singur vot diferență(215-214) și urmează să ajungă în Senat săptămâna aceasta. Eventualele lupte interne continue în cadrul Partidului Republican ar putea alimenta și mai mult incertitudinea și prelungi efectul „Vinde America”. Între timp, pe piața acțiunilor, atenția se va îndrepta către câștigurile Nvidia, care au fost recent susținute de așteptări ridicate, precum și de rapoarte privind noi acorduri încheiate de Trump cu Emiratele Arabe Unite. Aceste rezultate ar putea avea un impact semnificativ asupra volatilității indicilor. Bitcoin Evoluțiile legislative vor fi, de asemenea, în centru pentru piața criptomonedelor, deoarece Senatul SUA se pregătește să voteze „Legea Genius” - prima încercare a țării de a reglementa piața stablecoin. Deși Bitcoin nu este abordată în mod direct în proiectul de lege, potențiala legalizare și creșterea emisiunii de monede stabile bazate pe dolari ar putea stimula semnificativ lichiditatea în ecosistemul cripto. În cazul în care proiectul de lege trece de Congres, piața îl poate interpreta ca pe un pas major către instituționalizarea activelor digitale în SUA. Pentru BTC, care este adesea tranzacționat în perechi cu stablecoins, acest lucru s-ar putea traduce prin fluxuri de capital mai mari și o volatilitate sporită. NZDUSD Evenimentul-cheie de pe piața valutară va fi decizia Băncii Rezervei din Noua Zeelandă privind ratele dobânzilor. Dolarul neozeelandez a fost ușor afectat săptămâna trecută, după ce Departamentul Trezoreriei și-a revizuit în scădere previziunile de creștere economică. Cu toate acestea, monedele de la Antipozi au încheiat săptămâna ca unele dintre cele mai bune performanțe în cadrul G10, NZD conducând, de asemenea, câștigurile față de dolarul american în sesiunea de astăzi. Kiwi a fost susținut de o revenire a vânzărilor cu amănuntul (+0,8% q/q), indicând îmbunătățirea sentimentului consumatorilor. Pe de altă parte, presiunea asupra NZD ar putea reveni odată cu preconizata reducere a ratei cu 25 de puncte de bază la 3,25%. Așteptările privind continuarea relaxării rămân ridicate, în special având în vedere semnalele guvernului privind riscurile pentru o creștere economică slabă, ceea ce face ca comentariul RBNZ să fie deosebit de important de urmărit.

