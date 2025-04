Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (04.04.2025)

Escaladarea războiului comercial global a împins în plan secund cele mai recente date macroeconomice. În prezent, atenția pieței este concentrată în întregime pe situația comerțului global și pe potențialele tarife „de retorsiune” ca răspuns la cele anunțate de administrația Trump miercuri. Acest subiect va continua probabil să domine piețele în următoarea săptămână. Multe probleme rămân nerezolvate și este posibil să vedem noi decizii din partea partenerilor comerciali ai SUA în zilele următoare. În plus, joi, vom primi raportul CPI pentru luna martie din SUA, iar vineri, raportul PPI. US500 Tulburările din comerțul internațional afectează în primul rând companiile care operează la nivel global. Indicele US500 este un coș de exact astfel de companii. O potențială escaladare a conflictului în săptămâna următoare va avea cu siguranță un impact asupra evaluării acestui indice. Am văzut un răspuns relativ rapid din partea Chinei vineri. Uniunea Europeană a anunțat, de asemenea, că, în cazul în care discuțiile bilaterale cu SUA nu vor decurge conform planului, va prezenta propria propunere de tarife de retorsiune. Dacă alți parteneri comerciali urmează o cale similară și nu apar la orizont opțiuni pentru o soluționare rapidă a conflictului, sentimentul negativ de pe piața bursieră ar putea persista. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil USDJPY Într-o astfel de situație, ne putem aștepta, de asemenea, la o revenire a yenului japonez ca monedă de refugiu. Am observat deja reacția inițială în această săptămână, când dolarul american a pierdut brusc din valoare, iar yenul japonez a câștigat după ce Trump a anunțat miercuri lista tarifelor vamale. În plus, piața estimează, de asemenea, o revenire a Fed la reducerile dinamice, cu aproape cinci reduceri ale ratei dobânzii de 25 de puncte de bază fiecare estimate doar pentru 2025. Problema cheie pentru Fed rămâne riscul revenirii inflației. Prin urmare, raportul CPI pentru luna martie, care va fi publicat joia aceasta, va fi unul important. PETROLUL Riscurile tot mai mari de încetinire a creșterii economice și slăbirea relațiilor comerciale dintre China și SUA pun o presiune semnificativă pe piața petrolului din partea ofertei. Prețurile petrolului au scăzut cu peste 14 % în două zile de la anunțul privind tarifele de miercuri seara. Îngrijorările legate de scăderea cererii globale au dominat piața, chiar dacă energia a fost exclusă temporar de la tarifele americane. Deși excluderile tarifare actuale protejează piața petrolului de un șoc imediat al ofertei, incertitudinea continuă legată de escaladarea conflictului afectează sentimentul investitorilor. Din cauza factorilor de mai sus, în săptămâna următoare recomandăm monitorizarea unor instrumente precum US500, USDJPY și OIL. Credem că, având în vedere evoluția situației legate de comerțul global și viitorul raport privind inflația CPI din SUA, acestea vor fi instrumente care merită urmărite.

