Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (08.11.2024)

Prima săptămână completă din noiembrie, a fost excepțional de semnificativă pentru piețele globale. Am aflat rezultatele alegerilor prezidențiale, ale Senatului și ale Camerei Reprezentanților din SUA, urmate de decizia FOMC de a reduce ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază. Emoțiile au fost mari, însă atenția investitorilor se îndreaptă acum rapid către săptămâna viitoare, când vor fi publicate date importante din SUA, China și Marea Britanie, ceea ce face utilă monitorizarea indicilor US500 și CH50cash, precum și a perechii valutare GBPUSD. US500 Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Evenimentul-cheie de săptămâna viitoare va fi publicarea raportului privind inflația CPI din SUA miercuri, urmat de raportul privind inflația PPI joi. În timpul ultimei conferințe de presă a FOMC, Powell a adoptat un ton “dovish” și a semnalat că Fed este pregătită să relaxeze în continuare politica, fără a oferi orientări clare cu privire la momentul următoarelor reduceri ale ratelor. Powell a subliniat că Fed va reacționa la date. Prin urmare, publicarea raportului CPI ar putea fi deosebit de semnificativă, în special având în vedere recenta ușoară revenire a indicelui de bază. Indicele US500 este acum la maxime istorice, iar orice surpriză poate avea un impact semnificativ asupra volatilității. CH50cash Piața chineză a suferit două lovituri majore în această săptămână. Pe de o parte, alegerile din SUA au fost marcate de o victorie decisivă a Partidului Republican, ceea ce stârnește îngrijorări cu privire la posibile războaie comerciale și tarife mai mari pentru bunurile chinezești. Pe de altă parte, Comitetul permanent al Adunării Naționale a Poporului (NPC) s-a reunit pentru a discuta necesitatea unor programe de stimulare suplimentare. Din aceste motive, va fi important să urmărim indicele CH50cash săptămâna viitoare, deoarece orice noi evoluții legate de aceste aspecte ar putea declanșa reacții semnificative ale indicilor chinezi. GBPUSD Săptămâna viitoare vor fi publicate raportul PIB și raportul privind piața muncii din Marea Britanie. La ultima ședință, Banca Angliei și-a majorat așteptările privind inflația pentru 2025 la 2,75% de la 2,25%. În plus, Banca și-a majorat prognoza de creștere pentru anul viitor la 1,5% de la 1,0%. În consecință, publicarea datelor privind PIB-ul și piața muncii poate oferi informații importante cu privire la starea actuală a economiei britanice. Va merita să urmărim perechea GBPUSD în timpul acestor date publicate marți și vineri.

