Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (09.05.2025)

În urma primelor negocieri comerciale cu miză mare între China și SUA, atenția pieței se va concentra din nou cu precădere pe evoluțiile dintre cele două țări. Cu toate acestea, calendarul politic și macroeconomic justifică o examinare atentă datorită mai multor evenimente-cheie. Printre acestea se va număra publicarea datelor privind inflația din SUA, urmată de o serie de date cruciale pentru Zona Euro, inclusiv inflația și PIB-ul. De asemenea, vizita lui Donald Trump în Arabia Saudită nu trebuie trecută cu vederea. În consecință, piețele cheie de urmărit în săptămâna următoare sunt US500, EURUSD și OIL.WTI. US500 Datele privind inflația sunt întotdeauna esențiale pentru investitori, iar acest lucru este valabil mai ales acum, având în vedere riscul tot mai mare al unei reveniri accentuate. Tarifele comerciale semnificativ mai mari, în principal pentru bunurile chinezești, ar putea exercita o presiune în creștere asupra inflației pe termen lung. Deși întreprinderile nu au majorat încă prețurile, sondajele regionale ale Fed indică o creștere a presiunilor asupra prețurilor. Se așteaptă ca raportul privind inflația CPI din aprilie să indice o stabilizare a indicelui principal anual la 2,4% în ritm anual, dar se anticipează o revenire notabilă a inflației lunare. Cifrele peste așteptări ar putea împiedica traiectoria ascendentă a indicilor, deși negocierile comerciale în curs între SUA și China rămân principalul motor al sentimentului de pe Wall Street. Datele privind inflația IPC din SUA sunt așteptate marți. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil EURUSD Speranțele pentru o dezescaladare a disputei comerciale dintre SUA și China au contribuit la o scădere semnificativă a perechii EURUSD. Îngrijorările recente s-au axat pe posibilitatea ca un război comercial prelungit să declanșeze o îndepărtare de dolarul american ca monedă de rezervă globală. Cu toate acestea, incertitudinea predominantă intensifică, de asemenea, presiunea pentru noi reduceri ale ratei dobânzii în Zona Euro. Săptămâna aceasta vor fi publicate mai multe date importante din perspectiva zonei euro. Joi vor fi prezentate cifrele privind PIB-ul și producția industrială, urmate vineri de datele privind balanța comercială. În plus, marți va avea loc o reuniune a miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană, care ar putea influența, de asemenea, poziția viitoare a blocului cu privire la tensiunile comerciale actuale. PETROLUl WTI Petrolul brut a cunoscut o vânzare substanțială în aprilie, determinată de îngrijorările legate de războiul comercial și de o potențială încetinire a economiei mondiale. În plus, OPEC+ a decis să accelereze refacerea producției de petrol. Marți, Donald Trump are programată o vizită în Arabia Saudită pentru a discuta despre investițiile regatului în Statele Unite. Arabia Saudită, încercând probabil să se alinieze favorabil administrației americane, a optat aparent pentru creșterea producției cu scopul de a reduce prețul petrolului. Cu toate acestea, în cazul în care discuțiile se dovedesc mai puțin optimiste, nu poate fi exclusă o inversare a creșterii recente a producției Arabiei Saudite. Țițeiul WTI a revenit peste pragul de 60 de dolari pe baril, parțial în anticiparea unei detensionări a relațiilor dintre SUA și China.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."