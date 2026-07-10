Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (10.07.2026)

Săptămâna aceasta a adus o perioadă de volatilitate accentuată pe piețele globale, în special în sectorul materiilor prime. O primă revenire a prețurilor petrolului brut, alimentată de tensiunile în creștere din Orientul Mijlociu, s-a resimțit cu o forță sporită asupra materiilor prime agricole sensibile la condițiile meteorologice. Piețele încep noua săptămână cu atenția îndreptată cu fermitate spre Statele Unite. Calendarul macroeconomic este plin de evenimente cruciale, care vor modela sentimentul investitorilor în zilele următoare.

Printre principalele evenimente se numără publicarea datelor privind indicele prețurilor de consum (CPI) din SUA pentru luna iunie, audierea în fața Congresului a nou-numitului președinte al Fed, Kevin Warsh, și lansarea oficială a sezonului de raportare a rezultatelor financiare de pe Wall Street. Având în vedere această confluență de factori catalizatori, trei piețe merită o atenție deosebită pe termen scurt: AURUL, US500 și CACAOUL.

AUR

În această săptămână, atenția investitorilor de pe piața aurului se va îndrepta în totalitate către dolarul american și perspectivele privind rata dobânzii, ambele confruntându-se cu doi factori declanșatori puternici. Marți va fi publicată valoarea CPI din SUA pentru luna iunie, iar așteptările consensuale indică o încetinire moderată a creșterii prețurilor. După publicarea procesului-verbal al FOMC, piața își va îndrepta atenția către următorul eveniment legat de Warsh: audierea semestrială a președintelui Fed în fața Congresului.

Warsh se va prezenta marți în fața Comisiei pentru Servicii Financiare a Camerei Reprezentanților, urmând ca miercuri să răspundă la întrebările Comisiei Bancare a Senatului. Din punct de vedere istoric, în timpul tranzițiilor de conducere la Rezerva Federală, piețele analizează cu atenție fiecare cuvânt în căutarea unor indicii privind traiectoria viitoare a politicii monetare. Indiciile privind o orientare mai acomodativă ar constitui un motor puternic pentru o creștere a prețului aurului, în timp ce o retorică de tip „hawkish” ar putea declanșa o presiune puternică de vânzare. Cu toate acestea, merită menționat faptul că Warsh însuși a semnalat că nu intenționează să ofere orientări prospective piețelor. În consecință, interpretarea pe care piața o va da remarcilor sale va fi esențială.

US500 (Contractele futures pe S&P 500)

Pentru piața de acțiuni din SUA și indicele său de referință S&P 500, această săptămână marchează începutul unui alt sezon crucial al rezultatelor financiare ale companiilor. În mod tradițional, ciclul începe cu giganții bancari de pe Wall Street; JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs și Bank of America sunt programate să-și prezinte rapoartele marți.

Pe lângă sectorul financiar, investitorii vor analiza cu atenție rezultatele financiare ale giganților din domeniul tehnologic ASML și TSMC (miercuri și joi), precum și ale Netflix (joi). Punerea în paralel a acestor rezultate corporative cu publicarea, miercuri, a „Beige Book” al Rezervei Federale și a datelor privind vânzările cu amănuntul din SUA, joi, va oferi o imagine economică mai cuprinzătoare. Acest lucru le va permite participanților la piață să evalueze dacă economia SUA și consumatorii săi rămân suficient de rezistenți pentru a susține profituri corporative capabile să justifice valorile actuale ridicate ale acțiunilor.

CACAO

Cacaoa a înregistrat o primă jumătate de an spectaculoasă. După o vânzare masivă la începutul perioadei, această marfă agricolă se află în prezent într-o fază de revenire masivă. Deși prețurile actuale rămân sub maximele istorice înregistrate în 2024, acestea au crescut cu aproximativ 60% de când fenomenul meteorologic El Niño a fost declarat oficial luna trecută. Măsurat față de minimele recente, ritmul de revenire ajunge la 120%.

Volatilitatea intensă din ultimele zile a fost determinată de temerile legate de aprovizionare din Africa de Vest, unde dezvoltarea culturilor de cacao a fost afectată inițial de ploile torențiale, iar plantațiile sunt acum amenințate de condițiile de căldură și secetă asociate cu El Niño. În plus, bursa ICE a majorat cerințele de marjă ca răspuns la instabilitatea pieței, o măsură care nu a făcut decât să agraveze fluctuațiile și să forțeze capitularea unei părți din capitalul speculativ.

Săptămâna aceasta se va dovedi decisivă pentru investitorii de pe această piață, pe măsură ce atenția se mută de la condițiile meteorologice către datele concrete privind cererea. Joi vor fi publicate datele trimestriale cruciale privind prelucrarea de cacao în Europa.

Un raport recent al gigantului din industrie, Barry Callebaut, a înregistrat prima creștere a volumelor de vânzări din ultimii peste doi ani — determinată parțial de o corecție anterioară a prețurilor —, dar compania a avertizat, în același timp, că, consumul global de produse de cofetărie rămâne sub presiune. În urma unei astfel de creșteri spectaculoase față de minimele anterioare, datele viitoare privind prelucrarea vor servi drept un test decisiv pentru a stabili dacă prețurile ridicate au declanșat o distrugere reală a cererii sau dacă piața mai are încă potențial de creștere