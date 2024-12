Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (13.12.2024)

Pe măsură ce se desfășoară ultima săptămână completă de tranzacționare a anului înainte de vacanța de Crăciun, o serie de decizii ale băncilor centrale, împreună cu evoluțiile geopolitice, atrag atenția investitorilor. Sunt așteptate anunțuri privind ratele dobânzilor cheie din partea Rezervei Federale, a Băncii Japoniei și a Băncii Angliei, alături de evenimente politice semnificative, inclusiv un vot de încredere în Germania, o reuniune a liderilor europeni și conferința de presă anuală a președintelui rus, care ar putea avea implicații asupra războiului din Ucraina și a viitoarei președinții Trump. În acest context, EURUSD, US500 și GOLD sunt piețele care merită urmărite în această săptămână. EURUSD Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Datele cheie publicate săptămâna viitoare includ indicii flash ai managerilor de achiziții (PMI) pentru luna decembrie, atât din Zona Euro, cât și din SUA. Luni este programat un vot de neîncredere în guvernul lui Olaf Scholz, în timp ce joi, liderii UE se vor reuni pentru a discuta probleme legate de Ucraina și migrație. Cu toate acestea, decizia de miercuri a Rezervei Federale privind rata dobânzii este probabil să fie cel mai important eveniment pentru această pereche valutară. Deși se anticipează o reducere a ratei, orientările viitoare din partea Fed vor fi cruciale, în special având în vedere consolidarea EURUSD în apropierea nivelului de 1,0500. US500 Calendarul economic al SUA este, de asemenea, marcat de comunicate importante. Cifrele privind vânzările cu amănuntul și producția industrială sunt așteptate marți, chiar înainte de decizia Fed. Indicele prețurilor cheltuielilor de consum personal (PCE), prevăzut pentru vineri, nu va influența poziția politică imediată a Fed, dar ar putea oferi totuși informații valoroase cu privire la direcția politicii monetare de anul viitor. Având în vedere că se apropie sfârșitul celui de-al patrulea trimestru, atenția se va îndrepta, de asemenea, către publicarea rezultatelor unor companii precum Micron, Nike și FedEx, având în vedere particularitățile calendarului de raportare pentru anul fiscal. S&P 500 rămâne aproape de maximele sale record, iar raliul lui Moș Crăciun a luat amploare statistic în a doua jumătate a lunii decembrie. AURUL Performanța aurului este strâns legată de traiectoria dolarului american și a ratelor dobânzilor din SUA. Cu toate acestea, ca activ de refugiu, aurul se confruntă cu concurența unor valute precum francul elvețian și yenul japonez. Banca Națională a Elveției a optat săptămâna trecută pentru o reducere a ratei mai mare decât se aștepta, în timp ce persistă incertitudinea cu privire la viitoarea orientare a politicii monetare a Băncii Japoniei. În teorie, menținerea politicii actuale ar trebui să se dovedească pozitivă pentru aur și negativă pentru yen, prin evitarea unei deplasări de capital către Japonia. Evenimentele geopolitice, inclusiv votul de încredere din Germania, reuniunea liderilor UE și discursul președintelui rus, s-ar putea dovedi, de asemenea, semnificative pentru piețele aurului.

