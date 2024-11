Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (15.11.2024)

Această săptămână a fost marcată de narațiunea „Trump Trade” în curs de desfășurare, deși așteptările privind ratele dobânzilor din SUA au câștigat, de asemenea, proeminență. Săptămâna viitoare promite să fie la fel de interesantă, cu evenimente-cheie precum publicarea rezultatelor Nvidia și mai multe rapoarte PMI și despre inflație din principalele economii G10. Urmărește îndeaproape piețele US100, GBPJPY și GOLD. US100 Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Indicii de pe Wall Street au urcat la noi maxime în urma alegerii lui Donald Trump ca viitor președinte al SUA, alimentați de perspectiva reducerii impozitelor și de o perspectivă optimistă pentru întreprinderile americane. Cu toate acestea, am asistat la o retragere a prețurilor și la o consolidare, în special în cazul Nvidia, cea mai mare companie din lume. Deși așteptările indică o creștere semnificativă a veniturilor, compania trebuie să depășească aceste previziuni pentru a satisface apetitul Wall Street-ului. Publicarea rezultatelor Nvidia miercuri, după închiderea pieței, este unul dintre ultimele evenimente majore ale sezonului de raportare pentru trimestrul al treilea. GBPJPY Datele cheie privind inflația din economiile majore vor fi în centrul atenției săptămâna viitoare. Datele CPI din Marea Britanie sunt așteptate miercuri dimineață, urmate de cele din Japonia vineri. Banca Angliei și Banca Japoniei sunt pe căi divergente. În timp ce prima reduce ratele și își exprimă îngrijorarea cu privire la potențialele presiuni inflaționiste, cea de-a doua urmărește un ciclu de înăsprire treptată pe fondul unei inflații relativ scăzute. Dacă datele privind inflația se aliniază cu așteptările băncii centrale, tendința ascendentă recentă a perechii ar putea continua. Dimpotrivă, un nivel al inflației în Marea Britanie mai slab decât se aștepta și presiuni inflaționiste persistente în Japonia ar putea extinde corecția de săptămâna trecută. AUR Povestea „Trump Trade” continuă să influențeze dolarul, randamentele și, în consecință, aurul. După o corecție semnificativă în ultimele două săptămâni, modelul istoric al aurului sugerează o potențială perioadă de consolidare de 20-30 de ședințe după alegerile din SUA. În ciuda atractivității sale pe termen lung, sentimentul pe termen scurt va depinde de următoarele date economice din SUA. Datele slabe privind cererile de ajutor de șomaj, indicatorii pieței imobiliare și sentimentul consumatorilor ar putea declanșa o creștere corectivă a aurului.

