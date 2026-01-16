Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (16.01.2026)

Piețele globale rămân tensionate pe fondul persistenței tulburărilor interne din Iran, care alimentează anxietatea geopolitică. Această instabilitate este agravată de situația opacă din Venezuela și de lipsa unor progrese substanțiale în direcția păcii în Ucraina. Astfel de focare de conflict declanșează, de obicei, o volatilitate crescută pe piețele petrolului brut. Cu toate acestea, atenția investitorilor este din ce în ce mai împărțită între geopolitică și Wall Street; după sezonul de raportare a rezultatelor bancare, atenția se îndreaptă către sectorul tehnologic, Netflix și Intel urmând să-și publice rapoartele săptămâna aceasta. Deși calendarul macroeconomic este dens, acesta nu include publicarea de date de prim rang. Cu toate acestea, viitoarea decizie de politică monetară a Băncii Japoniei rămâne un punct focal critic, deoarece orice schimbare de ton ar putea avea implicații profunde pentru yen. Instrumentele cheie care trebuie monitorizate în zilele următoare includ USDJPY, US100 și OIL.WTI. USDJPY Perechea USDJPY continuă să se tranzacționeze aproape de maximele din 2024, niveluri nemaiîntâlnite de la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990. Slăbiciunea prelungită a yenului este determinată de o serie de factori: presiunea inflaționistă persistentă, creșterea datoriei naționale, lipsa unei redresări economice solide și inerția percepută a băncii centrale. Ministrul finanțelor al Japoniei a sugerat posibilitatea unei intervenții coordonate cu Statele Unite pentru a sprijini moneda aflată în dificultate. Deși un yen slab avantajează economia orientată spre export a Japoniei, acesta erodează în același timp puterea de cumpărare internă prin inflația importată. Se așteaptă ca Banca Japoniei să mențină ratele dobânzilor neschimbate vineri, dar piețele sunt în alertă pentru orice semnal privind momentul primei majorări sau al unei noi intervenții verbale. US100 Indicii bursieri americani au reacționat favorabil la o ușoară detensionare a situației geopolitice săptămâna trecută și au fost susținuți în continuare de rezultatele excelente ale Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Gigantul din sectorul semiconductorilor a raportat un venit net de 505,7 miliarde NT$ (16 miliarde USD), semnalând o stare bună a sectorului și ridicând așteptările pentru rapoartele viitoare ale liderilor americani din domeniul tehnologiei. Deși niciun membru al „Magnificilor Șapte” nu raportează săptămâna aceasta, atenția investitorilor este îndreptată către Netflix și Intel, acesta din urmă arătând semne de redresare, ajutat de sprijinul guvernului și de noi comenzi corporative. US100 (Nasdaq 100) se situează cu doar 2% sub nivelurile record stabilite în octombrie, în timp ce US500 (S&P 500) a stabilit în mod constant noi repere de la începutul anului. OIL.WTI Prețurile petrolului brut rămân supuse unei volatilități extreme, înregistrând creșteri de până la 9% în diferite momente ale acestui an. Raliul din acest an este strâns legat de incertitudinea geopolitică din Venezuela, Rusia și Iran. Speculațiile privind intervenția SUA la Teheran au menținut prețurile la maxime de mai multe săptămâni, în ciuda previziunilor fundamentale care sugerează o ofertă globală semnificativ excesivă. În cazul în care primele de risc geopolitice vor începe să se estompeze, piața ar putea fi supusă unei presiuni descendente substanțiale. Pentru moment, însă, se preconizează că prețurile se vor menține la aceste niveluri ridicate.

