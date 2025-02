Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (21.02.2025)

În prezent, subiectul principal este războiul continuu din Ucraina și deteriorarea relațiilor politice cu Europa. Pe fondul evoluțiilor geopolitice, săptămâna viitoare va aduce, de asemenea, publicarea rapoartelor PIB și PCE din SUA, precum și a datelor privind inflația din țările europene. Din acest motiv, va merita să urmărim pe instrumente precum EURUSD și Aurul. În plus, piața criptomonedelor prezintă primele semne de revenire a lichidității după o perioadă record de sentiment negativ luna trecută. În acest context, monitorizarea prețului Ethereum ar putea fi utilă, deoarece se remarcă prin câștiguri mai puternice comparativ cu Bitcoin. EURUSD Politica comercială, inclusiv tarifele sub administrația Trump, au avut un impact puternic asupra cursurilor de schimb valutar. În prezent, totul sugerează că administrația americană se va concentra pe stabilizarea relațiilor cu Europa și pe eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina. În plus, în următoarea săptămână, vor fi publicate date macroeconomice cheie din SUA, inclusiv a doua publicare preliminară a PIB și datele privind inflația PCE pentru luna ianuarie . Toți acești factori ar putea servi drept catalizatori independenți pentru mișcări mai ample ale perechii valutare EURUSD săptămâna viitoare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Aurul Aurul se tranzacționează la niveluri record, susținut de politica comercială haotică a SUA, de politicile tarifare și de slăbirea dolarului. Cererea instituțională globală rămâne ridicată, iar orice noi evoluții neașteptate din partea SUA ar putea duce la o reapariție a volatilității pentru această marfă. Ethereum Piața criptomonedelor a traversat o perioadă deosebit de slabă, sentimentul față de monedele alternative ajungând la niveluri comparabile cu piața bear din 2021. Cu toate acestea, în săptămâna care se încheie în prezent, au fost vizibile primele semne de revenire a lichidității și de îmbunătățire a sentimentului investitorilor. Din perspectivă fundamentală, sentimentul a fost susținut de rambursările de miliarde de dolari către investitorii de retail de la bursa FTX, precum și de o propunere de staking din partea 21Shares pentru deținătorii de ETF-uri Ethereum spot. Ca urmare, Ethereum a demonstrat o rezistență relativă în timpul recentei reveniri a pieței.

