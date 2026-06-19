Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare: EURUSD, PETROL, NASDAQ (19.06.2026)

O săptămână incredibil de intensă se apropie de final. Piețele au reacționat în mod clar la previziunile agresive ale Rezervei Federale, la majorarea ratei dobânzii de către Banca Japoniei și la lipsa modificărilor din partea BoE, RBA sau Norges Bank, în contextul reducerii presiunii inflaționiste în urma semnării acordului dintre Iran și SUA. Odată cu diminuarea riscului geopolitic, investitorii se vor concentra mai mult pe date și pe alte evenimente geopolitice și de piață importante.

Săptămâna viitoare va aduce date macroeconomice cheie și rapoarte privind rezultatele financiare, care vor verifica dacă optimismul pieței are o bază solidă. Atenția investitorilor se va îndrepta către datele privind inflația PCE din SUA și către publicațiile cruciale ale companiilor din sectorul tehnologic. În consecință, atenția investitorilor ar trebui să se concentreze în special asupra acestor trei piețe: EURUSD, petrol și US100.

EURUSD

Principalul factor determinant pentru dolarul american săptămâna viitoare îl vor constitui publicațiile privind consumul și inflația din SUA, care ar putea consolida retorica „hawkish” în urma ultimei decizii a Rezervei Federale. Joi, vom vedea raportul din luna mai privind veniturile și cheltuielile personale, care conține indicele PCE de bază – în continuare indicatorul preferat al Fed pentru măsurarea inflației. Mai devreme, luni, vor fi publicate datele privind încrederea consumatorilor din Zona Euro, urmate marți de indicatorii PMI preliminari pentru principalele economii.

Estimările indică faptul că inflația PCE de bază a crescut cu 0,35% față de luna precedentă în mai, ceea ce va determina creșterea cifrei anuale la 3,4% (de la 3,3%). În același timp, se preconizează că inflația PCE globală, fără nicio excludere, va accelera până la 4,1%. O valoare mai ridicată a inflației ar putea consolida din nou dolarul și ar putea împinge perechea EURUSD către minimele locale.

PETROL (Brent)

Piața „aurului negru” intră într-o fază de calmare după câteva luni tensionate marcate de războiul în curs dintre SUA și Iran. Deși a fost semnat un memorandum de 60 de zile, multe probleme rămân nerezolvate, iar negocierile pentru un acord permanent au fost amânate. Strâmtoarea Hormuz a fost redeschisă, dar este încă departe de a fi pe deplin operațională, ceea ce ar putea declanșa o volatilitate suplimentară a prețurilor petrolului.

Odată cu eliminarea riscului geopolitic din prețurile petrolului, piața se va orienta acum către evaluarea factorilor fundamentali ai cererii. China a servit drept tampon pe piața petrolului, dar, pe lângă încetinirea importurilor, observăm și alte semnale negative din partea acestei țări. Dacă datele nu se îmbunătățesc, o redresare puternică a ofertei pe piața petrolului ar putea determina scăderea prețurilor în intervalul de 50–60 de dolari pe baril anul viitor. Agenția Internațională pentru Energie (AIE) indică faptul că am putea înregistra un surplus de ofertă de până la 5 milioane de barili pe zi anul viitor, determinat în principal de o creștere a producției de 8 milioane de barili pe zi.

US100 (contracturi futures Nasdaq 100)

Pentru sectorul tehnologic se apropie un moment crucial de verificare a fundamentelor, în care evaluările pieței bazate pe revoluția AI se vor confrunta cu datele financiare concrete. Miercuri vom asista la publicarea rezultatelor financiare ale gigantului american din domeniul memoriilor, Micron Technology. Compania este un beneficiar direct al boom-ului inteligenței artificiale, furnizând componente cheie pentru centrele de date. O surpriză pozitivă în ceea ce privește profiturile și previziunile ar putea oferi impulsul necesar pentru o revenire dinamică a indicelui US100 în zona maximelor istorice, atenuând potențiala presiune „hawkish” generată de datele PCE de joi.

Piețele de acțiuni, cu o structură dominată de marile companii din sectorul tehnologic, demonstrează în prezent o reziliență ridicată față de politica monetară restrictivă a Fed, atâta timp cât profiturile solide ale companiilor justifică evaluările ridicate.

Boom-ul AI acționează ca un fel de tampon de siguranță împotriva unei încetiniri economice. Cu toate acestea, din punct de vedere istoric, în perioadele caracterizate de indicatori de evaluare ridicați, precum raportul preț-profit (P/E), orice semnal de încetinire a dinamicii comenzilor în rapoartele unor companii precum Micron, combinat cu o valoare a inflației PCE care indică o politică monetară mai restrictivă, ar putea declanșa o luare bruscă de profit, similară cu cea înregistrată după publicarea recentă a datelor NFP sau în timpul ultimei conferințe a Rezervei Federale.