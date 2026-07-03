Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare: PETROL, US100, NZDUSD (03.07.2026)

Vom intra în noua săptămână de tranzacționare imediat după un weekend prelungit în Statele Unite, unde națiunea va sărbători cea de-a 250-a aniversare a semnării Declarației de Independență. Începutul verii marchează adesea începutul unei perioade de acalmie sezonieră pentru piețele financiare, o perioadă caracterizată de obicei de mai puține evenimente semnificative și de o volatilitate redusă. În timp ce anul trecut a fost marcat de un război comercial, economia globală funcționează în prezent sub umbra incertitudinii din Orientul Mijlociu, urmărind îndeaproape cursa înarmărilor în domeniul inteligenței artificiale.
În urma ultimei reuniuni a OPEC+, investitorii se vor concentra în mare măsură asupra evoluțiilor din Orientul Mijlociu, în special în ceea ce privește exporturile de țiței și reluarea producției. Marți începe la Ankara un summit al liderilor NATO, la care va participa președintele SUA, Donald Trump, în timp ce în Iran continuă ceremoniile funerare de stat după decesul liderului suprem Ali Khamenei. Având în vedere acești factori catalizatori iminenți, participanții la piață ar trebui să se concentreze asupra a trei instrumente cheie în zilele următoare: PETROL, US100 și NZDUSD.
OIL (petrolul Brent)
Săptămâna de tranzacționare va începe cu piețele care analizează rezultatul summitului virtual de duminică al miniștrilor OPEC+, care s-au reunit pentru a stabili nivelurile de producție ale cartelului extins. Deși țintele oficiale de producție au fost majorate recent aproape în fiecare lună, aceste creșteri au avut loc strict pe hârtie. Cele mai recente date pentru luna iunie au arătat că producția reală a principalilor producători din Orientul Mijlociu a scăzut, în ciuda semnării unui memorandum de încetare a focului pe 17 iunie.
De asemenea, trebuie acordată atenție funeraliilor de stat ale fostului Lider Suprem al Iranului, Ali Khamenei, care se vor desfășura până pe 9 iulie. Orice declarații politice din partea Teheranului în această perioadă vor fi monitorizate îndeaproape de piețele financiare globale.
Indicatori-cheie de urmărit: Traderii vor monitoriza fluxurile de petroliere prin Strâmtoarea Hormuz, alături de datele săptămânale privind stocurile de țiței din SUA. Stocurile comerciale au scăzut brusc la cel mai scăzut nivel din 2018, în timp ce Rezerva Strategică de Petrol se află la cel mai scăzut nivel din anii 1980, în urma celei mai recente eliberări coordonate de către Agenția Internațională pentru Energie.
US100 (Nasdaq 100)
Sectorul tehnologic din SUA intră într-o perioadă de schimbări macroeconomice și structurale semnificative. Investitorii în acțiuni se confruntă cu o provocare imediată odată cu publicarea luni a indicelui ISM pentru sectorul serviciilor, precum și cu comentariile ulterioare ale oficialilor Rezervei Federale.
Deși sezonul raportărilor financiare ale companiilor nu începe cu adevărat decât la jumătatea lunii iulie – perioadă în care Kevin Warsh va depune mărturie în fața Congresului –, piețele vor primi miercuri procesul-verbal al ultimei ședințe a Comitetului Federal de Politică Monetară (FOMC). Deși aceste procese-verbale și-au pierdut o parte din puterea de a influența piețele în ultimii ani, din cauza orientărilor prospective și a conferințelor de presă de după ședințe, contextul actual de comunicare restrânsă din partea Rezervei Federale înseamnă că înregistrările detaliate ar putea avea o valoare mai mare pentru investitori.
Includerea SpaceX în indice: Marți, SpaceX va fi admisă oficial în indicele Nasdaq 100, la doar câteva săptămâni după oferta publică inițială. Această includere va declanșa o reechilibrare pe scară largă a portofoliilor în rândul ETF-urilor, un proces care generează de obicei volume ridicate de tranzacționare și o volatilitate sporită.
Analiza stării consumatorilor: În același timp, săptămâna aceasta sunt așteptate rapoartele privind rezultatele financiare ale unor jucători importanți, printre care PepsiCo și Delta Air Lines. Aceste rapoarte vor oferi un test crucial al rezilienței consumatorilor în contextul macroeconomic actual.
NZDUSD
Miercuri se anunță a fi o zi decisivă pentru această pereche valutară, aducând o concentrare intensă de factori declanșatori atât din Antipozi, cât și din Washington. Investitorii vor dispune de un set cuprinzător de date pentru a tranzacționa pe fondul traiectoriilor în schimbare ale politicii monetare din ambele țări.
Banca Centrală a Noii Zeelande (RBNZ) își va anunța miercuri decizia privind rata dobânzii, urmată imediat de o conferință de presă cu guvernatoarea băncii centrale, Anna Breman, care va prezenta perspectivele economice. În urma retoricii anterior de orientare restrictivă, piețele se așteaptă ca RBNZ să majoreze rata dobânzii la 2,5%, o mișcare care ar putea consolida recenta revenire a perechii NZDUSD. Tabloul fundamental pentru dolarul neozeelandez se va completa joi odată cu publicarea indicelui PMI din sectorul manufacturier, care va oferi o evaluare oportună a stării sectorului de producție intern.
De cealaltă parte a balanței se află dolarul american. Evoluția sa va fi puternic influențată de datele ISM din sectorul serviciilor de luni și de publicarea procesul-verbal al ultimei reuniuni FOMC programată pentru miercuri seara.
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