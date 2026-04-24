🔴Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare: Toate privirile se îndreaptă către Fed (24.04.2026)

Tensiunile din Orientul Mijlociu rămân ridicate, prețul țițeiului Brent depășind din nou pragul de 100 de dolari pe baril. În același timp, Wall Street pare să ignore în mare măsură riscul unei crize energetice care ar putea deveni una dintre cele mai grave din istorie, continuând să înregistreze noi maxime istorice. Între timp, sezonul raportărilor financiare intră într-o fază critică, cu rezultatele unor giganți tehnologici majori precum Meta, Microsoft și Alphabet.

Cu toate acestea, piețele nu se vor concentra exclusiv pe geopolitică și pe câștigurile marilor companii tehnologice. Săptămâna viitoare va aduce, de asemenea, decizii cheie privind rata dobânzii din partea principalelor bănci centrale (Fed, BoJ, BoE, BCE și BoC). Se așteaptă ca majoritatea instituțiilor să mențină politica monetară neschimbată, deși nu pot fi excluse surprizele. În acest context, investitorii ar trebui să monitorizeze îndeaproape USDJPY, aurul și indicele US500.

USDJPY

Încă de marțea viitoare, vom avea decizii privind rata dobânzii atât din partea Băncii Japoniei, cât și a Rezervei Federale. Deși nu cu mult timp în urmă piețele anticipau o posibilă majorare a ratei dobânzii în Japonia, țara se confruntă în prezent cu o presiune semnificativă din partea prețurilor în creștere la energie, care afectează condițiile economice.

Ca urmare, piețele se așteaptă acum ca ratele să rămână neschimbate, similar cu decizia Fed programată pentru miercuri, 29 aprilie. De asemenea, merită menționat faptul că aceasta va fi, cel mai probabil, ultima ședință a lui Jerome Powell în calitate de președinte al Rezervei Federale, deși există încă posibilitatea ca potențialul său succesor, Kevin Warsh, să nu fie confirmat de Congres înainte de 15 mai. USDJPY rămâne la un nivel ridicat, nivelul de 160 continuând să acționeze ca o zonă puternică de rezistență.

Sursa: xStation5

AUR

Piața aurului ignoră în mare măsură contextul energetic general. Acest lucru se datorează în parte faptului că prețurile petrolului, deși ridicate, se mențin în continuare în jurul valorii de 100 de dolari pe baril, iar un acord cuprinzător între SUA și Iran pare încă îndepărtat.

În acest stadiu, aurul reacționează în principal la așteptările legate de inflație și ratele dobânzilor. O creștere moderată a inflației tinde să susțină aurul, dar o creștere bruscă și susținută — similară cu cea observată la sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980 — ar putea forța o reevaluare semnificativă a așteptărilor privind ratele dobânzilor din SUA.

Declarațiile lui Powell după decizia Fed vor fi esențiale, în special în ceea ce privește modul în care banca centrală evaluează riscurile legate de inflație. Dacă tensiunile geopolitice se vor atenua și inflația se va dovedi tranzitorie, investitorii s-ar putea concentra din nou pe factori structurali, cum ar fi nivelurile ridicate ale datoriei globale și diversificarea continuă a rezervelor de la dolarul american către aur.

US500

Indicele S&P 500 și contractele sale futures au atins noi maxime istorice, ceea ce sugerează că investitorii ignoră în mare măsură riscurile geopolitice și se concentrează, în schimb, pe așteptările privind îmbunătățirea condițiilor economice.

Până în prezent, rezultatele financiare au fost solide. Tesla a raportat o creștere atât a veniturilor, cât și a profitului, indicând totodată perspective solide pe termen lung în domeniul IA și al roboticii.

Rapoartele de săptămâna viitoare ale Meta, Microsoft și Alphabet vor fi cruciale. Aceste companii vor determina probabil dacă povestea bazată pe IA poate continua să împingă indicii principali din SUA la niveluri și mai ridicate. Toate trei sunt programate să-și raporteze rezultatele după închiderea sesiunii de tranzacționare de miercuri.

