Trimestrul record al Apple: iPhone, servicii și AI „invizibilă”. Se apropie revenirea pe tron?

Apple a inaugurat anul fiscal 2026 cu cea mai puternică performanță trimestrială din istoria sa. Gigantul din Cupertino nu doar bate recorduri de vânzări, ci își redefinește strategia de creștere, valorificând sinergia dintre hardware-ul de înaltă performanță, serviciile cu marjă ridicată și o abordare evolutivă a inteligenței artificiale. În timp ce criticii au petrecut ultimele optsprezece luni criticând compania pentru că a ratat prima fază a cursă pentru AI, decizia Apple de a ocoli prima fază a cursei poate aduce dividende semnificative sub forma unor costuri substanțial mai mici în comparație cu cheltuielile agresive de capital ale Alphabet, Meta și Microsoft.

📊 Apple Q1 2026 – Indicatori financiari cheie

Venituri totale: 143,8 miliarde de dolari (+16% față de anul precedent) – Un record istoric.

iPhone: 85,3 miliarde de dolari (+23,3% față de anul precedent) – O revenire spectaculoasă a superciclului.

Servicii: 30,0 miliarde de dolari (+14% față de anul precedent) – Un nou record istoric, cu o marjă brută de 76,5% .

Venit net: 42,1 miliarde de dolari (EPS: 2,84 dolari, +19% față de anul precedent).

Marja brută (total): 48,2% – Depășind limita superioară a previziunilor anterioare.

Baza instalată: Peste 2,5 miliarde de dispozitive active.

Randamentul capitalului: 32 miliarde USD returnate acționarilor într-un singur trimestru.

Previziuni pentru trimestrul al doilea: Creștere anticipată a veniturilor de 13-16% față de anul precedent, cu marje menținute la 48-49%.

​​​​Compania s-a confruntat cu dificultăți din cauza întârzierii sale în cursa pentru inteligența artificială, acțiunile sale înregistrând o creștere de doar 8% în ultimul an. În schimb, Apple continuă să genereze venituri și profituri formidabile, menținând în același timp costurile sub control. Este acesta planul definitiv pentru revenirea la poziția de lider pe piață? Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

1. iPhone și servicii: cele două motoare ale creșterii

Apple a înlăturat definitiv temerile legate de stagnarea iPhone-ului. Ritmul vânzărilor a accelerat de la o creștere de 6% în trimestrul IV al anului 2025 la un nivel uimitor de 23% în perioada actuală. Piețele emergente s-au dovedit a fi esențiale, China înregistrând o creștere de 38% față de anul precedent, alături de o creștere robustă în India.

În același timp, segmentul Servicii a evoluat de la un accesoriu secundar al hardware-ului la un pilon principal al afacerii. Generând 30 de miliarde de dolari pe trimestru, Apple Services rivalizează acum cu companiile din Fortune 50 în ceea ce privește amploarea. Acest lucru servește ca un „motor silențios” pentru evaluare: aceste venituri sunt recurente, rezistente la ciclurile hardware și, având în vedere marjele imense, sunt un motor principal al expansiunii profitului net.

2. Strategia AI: inteligență „invizibilă” în locul spectacolului

Apple a adoptat o strategie unică de „AI invizibilă”. În loc să promoveze modele emblematice independente, în stilul Microsoft sau Google, compania integrează AI profund în experiența utilizatorului (UX) a sistemului.

Arhitectură hibridă: sarcinile sunt distribuite între procesarea pe dispozitiv și Private Cloud Compute.

Parteneriatul Gemini: prin licențierea Gemini de la Google, Apple a recunoscut efectiv că are nevoie de sprijin extern în cursa modelelor de bază. Acest parteneriat permite o actualizare rapidă a Siri fără povara CAPEX de miliarde de dolari a centrelor de date proprietare care apasă în prezent asupra bilanțurilor concurenților.

Monetizare indirectă: AI nu este concepută ca un produs independent, ci ca un catalizator pentru actualizări hardware (de exemplu, iPhone Pro) și adoptarea crescută a nivelurilor de abonament iCloud.

În timp ce mulți colegi din domeniul AI se confruntă cu „decalajul de monetizare” — unde CAPEX-ul ridicat nu a generat încă creșteri proporționale ale veniturilor — Apple profită de peisajul concurențial pentru a-și rafina ecosistemul, o tactică pe care a folosit-o de-a lungul timpului cu mare succes.

3. Apple vs. Lumea: lupta pentru capitalizare

Cu o capitalizare de piață de aproximativ 3,8 trilioane de dolari, Apple se află în prezent pe locul al treilea, după Nvidia și Alphabet. Piața continuă să evalueze Apple într-un mod mai conservator, fără a-i acorda „prima AI” de care beneficiază furnizorii de infrastructură.

Ce este necesar pentru ca Apple să recâștige locul întâi?

Susținerea superciclului iPhone: Furnizarea de dovezi empirice că Apple Intelligence scurtează semnificativ ciclurile de înlocuire a dispozitivelor. Scalarea marjei: Menținerea profitabilității în ciuda creșterii costurilor memoriei și ale componentelor specifice AI. Succesul noii Siri: Convingerea comunității tehnice că parteneriatul cu Google și cipurile proprietare „Baltra” oferă o experiență de utilizare superioară celei oferite de Copilot de la Microsoft.

​​​​​​Acțiunile Apple au înregistrat performanțe mixte pe o perioadă de un an și au înregistrat o scădere de la începutul anului 2026. Un prim trimestru fiscal puternic (trimestrul calendaristic 4 din 2025) ar trebui să restabilească încrederea în poziția Apple ca una dintre cele mai rezistente companii blue chip de pe Wall Street. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

4. Concluzie

Apple a intrat târziu în scena „marketingului AI”, dar nu a rămas neapărat în urmă în ceea ce privește crearea de valoare. Disciplina capitalului și refuzul de a se alătura cursei frenetice a centrelor de date au menținut marjele record și au permis răscumpărări agresive de acțiuni.

Pentru investitori, Apple rămâne un hibrid unic: un refugiu sigur care generează lichidități, cu o opțiune de creștere AI încorporată. Deși „invizibilă”, această strategie AI se poate dovedi a fi cea mai eficientă din punct de vedere financiar din industrie, datorită unui ecosistem închis de 2,5 miliarde de utilizatori. Dacă piața începe să reevalueze Apple ca platformă AI de prim rang, revenirea sa pe tronul celei mai valoroase companii din lume pare a fi doar o chestiune de timp.

Prețul acțiunilor a crescut cu 2% în tranzacțiile inițiale post-piață, după publicarea raportului. Cu toate acestea, aceste câștiguri au fost complet recuperate. Atât US100, cât și US500 arată o slăbiciune marcată, ceea ce ar putea afecta sentimentul pieței, în contextul în care Wall Street se deschide pentru ultima sesiune a săptămânii și a lunii. Sursa: xStation5