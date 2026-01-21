Trump „liniștește” piețele

Discursul președintelui Trump la Davos a fost cel mai așteptat eveniment al săptămânii. Acesta a fost ținut în stilul său tradițional: foarte lung, plin de anecdote și cu o tematică foarte largă. Cu toate acestea, au existat două concluzii cheie pentru piețe. În primul rând, Trump nu va cuceri Groenlanda cu forța și, în al doilea rând, Trump dorește ca economia să funcționeze la capacitate maximă pentru a impulsiona și acțiunile companiilor americane.

Acțiunile americane cresc, pe măsură ce atitudinea „Sell America” devine „Buy America”

Traderii reacționează la discursul lui Trump: acțiunile americane au deschis în creștere și încep să recupereze pierderile de marți. Dolarul recuperează o parte din pierderile din această săptămână, iar Bitcoin a înregistrat o creștere. Acțiunile americane sunt încă în scădere de la începutul anului, dar o sesiune puternică astăzi ar putea schimba acest lucru.

Groenlanda ar putea fi în continuare o problemă pentru piețele financiare, întrucât Trump a declarat că dorește să preia controlul asupra Groenlandei și va începe imediat negocierile în acest sens. Cu toate acestea, discursul de astăzi sugerează că NATO nu se află sub amenințare imediată, deocamdată.

Trump se concentrează pe criticarea euro, dar nu se pronunță cu privire la tarife

Acțiunile europene s-au redresat ușor în urma discursului, deși câștigurile sunt limitate până acum, iar indicii americani supra performează în raport cu cei europeni în această după-amiază. Nu s-a făcut nicio mențiune cu privire la tarife, deși Trump a criticat destul de dur Europa, invocând politicile privind energia curată, imigrația și cheltuielile din sectorul public, care, potrivit lui, distrug aliații SUA.

Economia, în locul geopoliticii, ajută la calmarea temerilor pieței

Este evident că încă consideră Europa ca fiind slabă și nu este dispus să renunțe la opinia sa că SUA este singura țară suficient de puternică pentru a „proteja” Groenlanda. Dacă Europa va riposta, atunci tarifele vor intra probabil în vigoare în următoarele săptămâni.

Aceasta este o veste negativă pentru Europa și pentru SUA, dar există un sâmbure de adevăr în ceea ce spune Trump: traiectoria de creștere a SUA este semnificativ mai puternică decât cea a Europei, astfel încât tarifele vor avea un impact puternic.

Acest discurs s-a concentrat pe economie în locul geopoliticii și al ambițiilor președintelui în materie de politică externă. El a dedicat cea mai mare parte a discursului laudelor aduse SUA și realizărilor sale economice. Acest lucru este mai acceptabil pentru traderi, motiv pentru care acțiunile sunt în creștere, în special în SUA.

În cele din urmă, Donald Trump a rămas consecvent față de tipologia sa de abordare: își schimbă mesajul de la o zi la alta și pune accent asupra SUA și economiei sale. Acesta este un președinte american căruia îi pasă mai mult decât orice de performanța pieței bursiere americane. Ar putea discursul de astăzi să plaseze într-un colț de umbră piețele financiare pentru restul anului?

Atitudinea „cumpărați produse americane” al lui Trump

Modul în care Trump a prezentat realizările economice ale SUA este ceva cu care nicio țară europeană nu poate concura. Va declanșa acest lucru o redresare a acțiunilor americane și sfârșitul speculațiilor privind atitudinea „vindeți produse americane”? Dacă piața va reacționa pozitiv la politica comercială „cumpărați produse americane” a lui Trump, atunci acțiunile americane ar putea să depășească performanțele Europei pe termen lung.

Acțiunile din sectorul apărării din Europa sunt sub presiune

Discursul lui Trump a redus oarecum tensiunile geopolitice, iar prețul aurului a scăzut de la nivelurile maxime, deși rămâne cu mult peste 4.800 de dolari pe uncie. Deocamdată, 5.000 de dolari pare a fi un nivel îndepărtat pentru aur, indicele dolarului ar putea fi atins un minim peste 98,00, acțiunile americane ar putea depăși performanțele Europei, iar favoritele europene din domeniul apărării ar putea fi supuse unei presiuni descendente, acum că Trump pare să fi exclus preluarea Groenlandei cu forța. Rolls Royce (RR.UK) și BAE Systems (BA.UK) sunt printre cele mai slabe performante din FTSE 100 (UK100) astăzi, iar Rheinmetall (RHM.DE), compania germană de apărare, este cea mai slabă acțiune din Dax (DE40) în această după-amiază. Am putea asista la o relaxare a temei apărării europene în zilele următoare.