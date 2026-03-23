Trump renunță la ultimatumul adresat Iranului 🚨 TACO inversează tendința piețelor 📈

Indicele dolarului înregistrează o inversare drastică (USDIDX: -0,6%) ca reacție la declarația lui Donald Trump potrivit căreia a ordonat amânarea tuturor atacurilor asupra infrastructurii energetice iraniene pentru următoarele cinci zile. În declarația sa, președintele SUA a adăugat că, în ultimele două zile, ambele părți implicate în conflict au purtat discuții productive cu privire la o potențială încetare a operațiunilor. USDIDX era pe punctul de a-și recupera toate pierderile înregistrate joia trecută, dar declarația lui Trump a oprit puternica fugă către dolar ca monedă de refugiu. Sursa: xStation 5 TACO pentru ultimele ore ale ultimatumului Declarația lui Trump a determinat o schimbare de direcție a piețelor, de la scăderi ample și profunde la o revenire globală. Ameliorarea tensiunilor legate de o escaladare mai profundă, și temerile privind perturbări și mai mari ale lanțurilor globale de aprovizionare cu energie, a risipit instantaneu aversiunea față de risc, determinând majoritatea indicilor să treacă pe verde. Repere ale piețelor regionale: Indicii europeni: Contractele futures pe indicele german DAX ( DE40: +2,7% ), care a rămas cel mai expus la beta-ul negativ al sectorului energetic, înregistrează cea mai puternică revenire. Indicele general EU50 câștigă aproximativ 2,3% , în timp ce indicele intern polonez W20 adaugă un 0,5% mai modest, încă afectat de o scădere de 4% a acțiunilor Orlen.

Performanța sectorială: Băncile înregistrează cele mai mari câștiguri, deoarece rezultatele lor financiare rămân sensibile la tendințele economice generale ( PKO BP: +4% , HSBC , UniCredit: +3,8% ). Companiile energetice au trecut pe roșu, în urma scăderii bruște a prețurilor petrolului ( Shell: -3,5% , BP: -4,1% , Orlen: -4% ).

Piața valutară: S-a produs o inversare bruscă a tendinței dolarului. Lira sterlină a devenit cel mai mare beneficiar al acestei ușurări ( GBPUSD: +0,5% , GBPCHF: +0,55% ), după ce a fost puternic afectată de recentele vânzări masive de obligațiuni britanice. EURUSD crește cu 0,2% , ajungând la 1,158 . Între timp, monedele din Zona Antipozilor, sensibile la risc ( AUDUSD , NZDUSD ), au înregistrat o creștere de doar 0,2% , ceea ce ar putea sublinia lipsa unei îmbunătățiri reale a perspectivelor economice globale, având în vedere că Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă. Contextul geopolitic și perspectivele petrolului Interesant este că acest optimism persistă în ciuda declarației din partea Teheranului conform căreia Iranul nu a purtat niciun fel de discuții directe sau indirecte cu Donald Trump. Potrivit Teheranului, Trump a dat înapoi de unul singur, în lumina amenințărilor de retaliere împotriva infrastructurii energetice a aliaților din Asia de Vest. De asemenea, merită menționat faptul că petrolul a revenit rapid la un nivel puțin sub pragul de 100 de dolari pe baril. Prin urmare, vânzarea temporară a acțiunilor companiilor petroliere ar putea subestima scenariul unor prețuri medii mai ridicate ale materiilor prime în trimestrele următoare, chiar și în cazul unei detensionări a situației. Petrolul pare să respecte nivelul de suport de 100 de dolari în contextul unei continuări realiste a conflictului. Sursă: xStation 5

