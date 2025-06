Trump, Teheranul și Blocarea strâmtorii Hormuz

Ofensiva israeliană desfășurată în cursul nopții de vineri, 13 iunie, vizând mai multe situri strategice din Iran, a provocat o undă de șoc imediată pe piețe: Israelul și Iranul sunt oficial în război. Prețul barilului de petrol a crescut cu 13% în doar câteva ore. În centrul preocupărilor extinse din următoarele săptămâni: Strâmtoarea Ormuz, un nod vital pentru fluxurile energetice mondiale. Exclus de la inițiativa israeliană, Donald Trump se confruntă acum cu o serie de necunoscute diplomatice și militare. Israelul își continuă loviturile împotriva Iranului, hotărât să elimine orice amenințare potențială. Iranul, deși izolat, rămâne sfidător. Poziția Chinei, a Rusiei și a puterilor regionale din Orientul Mijlociu - în prezent în stare de alertă maximă - rămâne incertă. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Acest context tensionat lasă puțină marjă de manevră administrației americane. Cu un aliat israelian din ce în ce mai imprevizibil, cu diviziuni și cu un Iran care sfidează acordurile internaționale prin îmbogățirea uraniului la 60%, presiunea crește. Închiderea strâmtorii Hormuz - mai mult decât un act militar - ar fi o pârghie strategică majoră pentru Teheran, care ar putea mobiliza aliați precum Beijingul și Moscova. Aceasta ar declanșa un șoc economic global. Chiar și o închidere temporară ar avea repercusiuni sistemice asupra piețelor energetice, echilibrelor geopolitice și diplomației globale. Se conturează trei scenarii majore, toate centrate în jurul acestui coridor strategic. Scenariul 1: Închidere temporară, presiune maximă și o înțelegere de ultim moment Pe măsură ce războiul se intensifică, Iranul trece un nou prag hotărând, pentru prima dată în istoria sa, să blocheze Strâmtoarea Ormuz. Această măsură drastică, deși contrară intereselor sale economice, face ca prețul petrolului să urce vertiginos la 100 de dolari în două sesiuni și aruncă piețele în incertitudine. Amenințarea unei crize energetice mondiale devine reală. Dar rapid, sub presiunea consecințelor economice și diplomatice, un acord prinde contur. Statele Unite, Israelul și Iranul - fiecare confruntându-se cu propriile limite - ajung la un acord: închiderea va fi temporară. Prins cu garda jos, Donald Trump reacționează pragmatic. Fidel imaginii sale de negociator, el profită de ocazie pentru a se poziționa ca mediator central. Acest rezultat îi permite să mențină stabilitatea economică a SUA și, în același timp, să își consolideze statutul pe scena internațională. După o corecție bruscă de 20% a indicelui S&P 500 - a doua din aprilie 2025 - piețele încep să se redreseze. Cotația petrolului West Texas Intermediate (WTI) se stabilizează din nou la 100 de dolari și reia tendința descendentă stabilită din 2022. Scenariul 2: blocadă prelungită, escaladare militară și scenariul Irak Într-un scenariu mai sumbru, strâmtoarea rămâne complet și nelimitat închisă. Iranul refuză să cedeze; nu se ajunge la niciun acord. Ca răspuns la întreruperea comerțului cu energie, este lansată o intervenție militară internațională. Regiunea Golfului izbucnește în conflict. Economia mondială suferă un nou șoc petrolier, evocând amintirile războiului din Golf. Izolat, Iranul se confruntă cu aceeași soartă ca Irakul în 2003. Pentru Trump (și Wall Street), acesta este scenariul catastrofal. Promisiunea centrală a campaniei sale - stabilitatea economică și controlul prețurilor - se risipește în fum. Prins într-un conflict pe care nu l-a inițiat, Trump își vede prioritățile interne distruse. Inflația crește brusc, ratele dobânzilor depășesc limitele tolerabile, iar puterea de cumpărare a gospodăriilor se prăbușește. Anticipând furtuna, Wall Street intră în teritoriu bearish. WTI se îndreaptă spre 170 de dolari. Scenariul 3: Acord preventiv, criză evitată Conștient de riscurile sistemice ale unui șoc petrolier major, Donald Trump inițiază rapid negocieri discrete cu principalii actori ai conflictului - după ce, ca de obicei, a intensificat retorica pe Truth Social. El propune o soluție diplomatică care evită escaladarea militară, protejând în același timp fluxurile energetice. Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă, prețurile WTI rămân sub 76 de dolari, iar încrederea pieței rămâne fermă. Acest scenariu, favorizat în prezent de Wall Street, consolidează imaginea cultivată de Trump încă din primul său mandat: un om care poate dezamorsa crizele fără a recurge la forță. Un președinte strategic, maestru al dinamicii puterii și al negocierii politice. El devine omul care a prevenit un război, a protejat economia globală și și-a respectat promisiunile față de alegători. În toate aceste scenarii, o constantă rămâne: soarta petrolului mondial este legată de stabilitatea economică a Statelor Unite - și, prin urmare, de viitorul politic al lui Donald Trump. O creștere susținută a prețului petrolului ar submina eforturile sale antiinflaționiste, ar afecta puternic piețele globale și ar exercita o presiune durabilă asupra dolarului și a datoriei SUA. În conformitate cu principiul undelor Elliott, un scenariu bullish pentru prețuri ar putea avea loc. O structură clară de trei valuri pare să se fi încheiat, după cinci valuri ascendente după criza COVID. Dacă prețurile urmează calea trasată cu negru, fie cererea, fie oferta de petrol vor trebui să se ajusteze. Nivelurile cheie de rezistență de 83 USD și apoi 105 USD vor trebui să fie depășite. Sursa : xStation. Analiza tehnică Fibonacci arată reacția naturală așteptată a prețurilor petrolului la suportul cheie de ~60 USD. Dacă zona aurie (marcată de retragerile Fibonacci de 61,8% și 65%) se menține, ținta proiectată se situează la 160 USD. Dacă prețurile urmează calea neagră, fie cererea de petrol va crește drastic, fie oferta va scădea (posibil din cauza războiului din Orientul Mijlociu). Sau ambele. Nivelurile cheie de rezistență de 83 USD și apoi de 105 USD vor trebui să fie depășite. Sursa : xStation. Antoine Andreani, director de cercetare XTB France

