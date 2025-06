TSMC a înregistrat o creștere a veniturilor de aproape 40% în luna mai 📈

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) a raportat veniturile din luna mai, înregistrând o creștere de 39,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, totalizând 10,7 miliarde de dolari. Compania continuă să înregistreze o creștere a cererii pentru cipurile sale, stimulată și mai mult de îngrijorările legate de impactul tarifelor asupra comerțului internațional. Companiile americane din sectorul tehnologic rămân principalii clienți ai TSMC. Apple, Nvidia, AMD și Qualcomm reprezintă aproximativ 40% din veniturile companiei. Pentru Nvidia, AMD și Qualcomm, produsele TSMC reprezintă aproape 30% din costul total al mărfurilor vândute, ceea ce face din TSMC un furnizor crucial de cipuri pentru aceste firme. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În consecință, pe fondul incertitudinii continue în relațiile dintre SUA și China, TSMC a beneficiat de creșterea cererii din partea partenerilor săi cheie. Acest lucru, combinat cu investițiile crescânde în inteligența artificială și necesitatea celor mai noi semiconductori, a contribuit la creșterea record a veniturilor companiei. Deși creșterea vânzărilor în luna mai a scăzut cu peste 8 puncte procentuale față de aprilie, aceasta rămâne în continuare la niveluri ridicate. Prognozele pieței prevăd că veniturile companiei vor crește cu 50,3% față de anul precedent în al doilea trimestru. În perioada ianuarie-mai, vânzările au crescut deja cu 48,1%, ceea ce înseamnă că performanța din iunie ar trebui să fie și mai bună. De remarcat este faptul că numai în luna mai s-a generat peste 50% din veniturile prognozate pentru întreg trimestrul al doilea al anului 2024. Performanța companiei în comparație cu clienții cheie Analizând performanța acțiunilor TSMC de la începutul anului 2025, este evident că sentimentul față de companie rămâne puternic influențat de Nvidia. După recentele creșteri, TSMC a reintrat în zona de creștere pozitivă de la începutul anului. Se observă o divergență clară între performanțele acțiunilor Apple și cele ale Nvidia și TSMC. În timp ce aceste companii au înregistrat tendințe similare înainte de aprilie, ele s-au separat în mod distinct începând cu luna mai, când sentimentul pozitiv a revenit în sectorul AI. Indicatorii de evaluare încă sub medie Raportul P/E forward pentru TSMC rămâne sub mediile sale pe 2 ani. Cea mai semnificativă scădere a raportului a fost declanșată de corecția prețurilor de la mijlocul anului 2024, alături de revizuirea estimărilor privind profitul companiei. Acest lucru a fost evident în special în a doua jumătate a anului 2024, când prețul acțiunilor a crescut cu 17%, în timp ce raportul P/E forward a rămas sub pragul de 19,49. În prezent, compania se tranzacționează la un raport P/E forward de 16,52x, lăsând loc pentru a atinge atât valoarea medie (17,42x), cât și valoarea deviației standard (19,49x), la care compania se tranzacționa la sfârșitul anului trecut. Tendințe similare se observă și în cazul altor indicatori prospectivi. Raportul EV/EBIT forward de 13,7x este cu aproximativ 7% mai mic decât media pe 2 ani, iar raportul EV/S de 14,7x este cu 1% mai mic decât media pe 2 ani. Raportul P/E forward rămâne la niveluri reduse în comparație cu mediile pe 2 ani. Mai mult, compania se tranzacționează la niveluri semnificativ mai scăzute decât cele indicate de evaluarea de la jumătatea anului 2024. Sursa: Bloomberg Finance L.P.

