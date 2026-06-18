US100 +2,7% înainte de weekend 🚀

Contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) înregistrează o creștere de aproape 2,7%, tranzacționându-se la un nivel cu puțin sub maximul istoric atins recent, la aproximativ 30.790, pe fondul reducerii primei geopolitice generată de acordul de pace dintre SUA și Iran și al redirecționării fluxurilor de capital către acțiuni mai riscante. Sursa: xStation5 Apetit pentru risc creștere în sectorul tehnologic Sectorul tehnologic a alimentat de unul singur sesiunea bullish a indicelui Nasdaq 100, înregistrând o creștere de 2,34% și contribuind cu cea mai mare parte la evoluția pozitivă a indicelui. Această creștere determinată de sectorul hardware a fost susținută de giganții din domeniul semiconductorilor, precum Broadcom (+4,14%) și Nvidia (+1,94%), care au neutralizat cu ușurință o scădere minoră înregistrată de Microsoft (-0,89%). Sectoarele comunicațiilor (+0,69%) și bunurilor de consum discreționare (+0,55%) au oferit un sprijin secundar constant prin intermediul Amazon (+1,97%), depășind cu ușurință slăbiciunea localizată a sectoarelor energiei (-2,30%) și sănătății (-0,78%). Evoluția acțiunilor din indicele Nasdaq 100 astăzi. Sursă: XTB Research 🚀 Top 5 câștigători (raliul din sectorul semiconductorilor și al stocării) Clasamentul a fost dominat în întregime de producătorii de cipuri și de memorie, impulsionați de un ritm intens de cumpărare în sectorul hardware-ului tehnologic: Marvell Technology: +11,44% — A condus întregul indice cu creșteri de două cifre, continuându-și evoluția spectaculoasă de la începutul anului.

Sandisk: +10,41% — A urmat la mică distanță, ducând randamentul său astronomic de la începutul anului la peste 812%.

Intel: +8,30% — A înregistrat o puternică creștere într-o singură zi, depășind un nivel-cheie de rezistență.

Western Digital: +8,22% — A reflectat creșterea masivă a cererii observată la companiile similare din sectorul stocării, precum Sandisk.

KLA Corporation: +7,77% — A înregistrat o revenire puternică, în ciuda tendințelor extrem de negative pe termen mediu (1 lună și de la începutul anului). Printre alte companii de hardware cu creșteri notabile s-au numărat Micron Technology (+7,62%), Monolithic Power Systems (+6,31%) și ARM Holdings (+5,86%). 📉 Top 5 pierzători (software și servicii în scădere) În timp ce sectorul hardware a înregistrat creșteri, companiile de consultanță IT, de software pentru întreprinderi și anumite companii din domeniul sănătății s-au confruntat cu o presiune notabilă de vânzare: Cognizant Technology Solutions: -9,17% — Cea mai slabă performanță a zilei, cu o marjă considerabilă, adâncind pierderile de la începutul anului la -46,8%.

Strategy: -4,55% — S-a confruntat cu un impuls descendent continuu, ceea ce a dus randamentul său pe un an sub -70%.

Palantir Technologies: -3,38% — A înregistrat o scădere pe fondul rotației din sectorul tehnologic, tranzacționându-se la un raport preț/profit (P/E) ridicat, de 141,1.

AppLovin: -3,21% — A intrat în teritoriu negativ pe parcursul lunii, înregistrând o scădere de aproximativ 31% de la începutul anului.

Datadog: -3,12% — A înregistrat o scădere, în ciuda menținerii unei performanțe extrem de pozitive pe un an (+75,6%). Rezumatul celor mai bune și mai slabe performanțe de astăzi. Sursă: XTB Research Dezescaladarea conflictului dintre SUA și Iran și reducerea presiunii după decizia Fed Tensiunile geopolitice s-au atenuat dramatic după ce președintele Trump și omologul său iranian au accelerat în mod neașteptat calendarul negocierilor, semnând miercuri un memorandum privind un acord de pace provizoriu. Intrând în vigoare joi, acordul deschide calea pentru redeschiderea Strâmtorii strategice Hormuz către transportul comercial și ridicarea sancțiunilor asupra țițeiului iranian, deși probleme complexe precum programul nuclear al Teheranului rămân pe plan secund pentru o perioadă de negociere de 60 de zile. Această schimbare bruscă de direcție către diplomație a redus rapid prima de risc asociată războiului pentru petrol — determinând țițeiul Brent să scadă cu până la 3%, spre 78 de dolari pe baril — și a declanșat o creștere masivă de ușurare pe Wall Street, pe măsură ce fondurile s-au retras din instrumentele de acoperire împotriva riscurilor din sectorul energetic și s-au reorientat către acțiuni. În plus, recenta decizie a FOMC a eliminat incertitudinea privind o orientare restrictivă în rândul factorilor de decizie, deși prima conferință a lui Warsh s-a dovedit a fi destul de laconică. Indicele dolarului (USDIDX) a înregistrat o creștere de 1% în această săptămână, atingând cel mai înalt nivel din mai 2025, susținut de rezultatul cu orientare restrictivă al primei ședințe a lui Warsh la FOMC. Pe de altă parte, obligațiunile de stat americane pe 10 ani au reacționat fără o volatilitate excesivă (contractul TNOTE, galben, inversat). Sursă: xStation5

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