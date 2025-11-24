📈 US100 câștigă 2,1%

Creșterea apetitului pentru risc nu afectează sectoarele defensive, cum ar fi sănătatea și farmaceutica.

Aspecte esențiale Acțiunile din sectorul tehnologic conduc creșterile la începutul săptămânii.

Alphabet ridică din nou indicii cu lansarea Gemini 3 și noul său contract cu NATO.

Acțiunile americane continuă revenirea de vineri, încercând să șteargă recentele vânzări masive pe care nici măcar câștigurile puternice ale Nvidia nu au reușit să le oprească. Tehnologia conduce mișcarea ascendentă (US100: +2%, US30: +0,3%), pe măsură ce apetitul pentru risc este stimulat de speranțele reînnoite pentru o reducere a ratei dobânzii Fed în decembrie. Așteptările privind reducerea ratei dobânzii au depășit 70% vineri, după comentariile lui John Williams, de la Fed New York, care a afirmat că politica monetară rămâne oarecum restrictivă. Un alt semnal conciliant a venit astăzi din partea lui Christopher Waller — considerat un candidat la funcția de președinte al Fed — care a menționat preocupările legate de piața muncii și și-a exprimat sprijinul pentru o reducere a ratei dobânzii în decembrie. Revenirea retoricii “dovish” oferă Wall Street un nou impuls, susținut în continuare de vești optimiste din partea unor nume importante din domeniul tehnologiei, inclusiv lansarea Gemini 3, cel mai recent model de inteligență artificială al Alphabet. Compania a anunțat, de asemenea, un contract de servicii cloud în valoare de milioane de dolari cu NATO. Marile companii tehnologice sunt motorul acestei creșteri, inclusiv grupul “Magnificent 7” (Alphabet: +5,4%, Amazon: +2,5%, Tesla: +6,5%, Meta: +3,4%). Aproape întregul sector al semiconductorilor este, de asemenea, pe plus (Broadcom: +9%, AMD: +4%, Micron: +6,7%). Interesant este faptul că euforia tehnologică de astăzi nu afectează sectoarele mai defensive, precum farmaceutica și sănătatea (Pfizer: +1,1%, Merck: +3,5%). Sursa: xStation5 Contractul US100 continuă să avanseze, în ciuda deschiderii deja optimiste. Indicele a depășit nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% și se îndreaptă spre un test al mediei mobile exponențiale pe 10 zile (EMA10, galben), care se aliniază aproximativ cu nivelul retragerii Fibonacci de 38,2% și limita superioară a geometriei. Ștergerea vânzărilor masive de joi ar deschide calea către o redresare mai amplă pe Wall Street, susținută de un RSI neutru. O respingere la EMA10 ar semnala însă o prudență crescândă a investitorilor înainte de decizia Fed. Sursa: xStation5

