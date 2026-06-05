US100 pierde 0,8% pe fondul încetinirii dinamicii acțiunilor din sectorul AI 📉

Contractele futures pe indicii americani înregistrează scăderi, pe măsură ce investitorii își reduc expunerea la acțiunile legate de AI. Contractele futures pe S&P 500 sunt în scădere cu 0,5%, în timp ce cele pe Nasdaq 100 pierd peste 0,8%. Cele mai multe pierderi dinaintea deschiderii pieței se concentrează în rândul companiilor legate de tema infrastructurii AI, care au înregistrat câștiguri substanțiale în ultimele săptămâni. S&P 500 riscă să-și încheie seria istorică de 10 săptămâni consecutive de câștiguri. Presiunea asupra sectorului tehnologic s-a intensificat în urma vânzărilor masive de joi ale acțiunilor din sectorul semiconductorilor.

Sentimentul pieței s-a deteriorat după ce perspectivele vânzărilor de cipuri ale Broadcom nu au reușit să îndeplinească așteptările ridicate ale investitorilor. Ca urmare, participanții la piață au început să reevalueze valorile companiilor din sectorul tehnologic, după puternica creștere determinată de AI.

Investitorii așteaptă acum raportul privind locurile de muncă din sectorul non-agricol din SUA pentru luna mai, care va fi publicat la ora 15:30 ora României și care ar putea influența semnificativ așteptările privind traiectoria politicii monetare a Rezervei Federale.

Randamentul obligațiunilor de stat americane pe 10 ani rămâne în apropierea nivelului de 4,47%, în timp ce o evoluție puternică a pieței muncii ar putea consolida scenariul privind menținerea ratelor dobânzilor la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă.

Prețurile petrolului continuă să beneficieze de sprijinul oferit de incertitudinea din jurul negocierilor din Orientul Mijlociu și de riscul continuu de întreruperi ale aprovizionării.

Temele cheie de până la sfârșitul săptămânii rămân sustenabilitatea raliului AI și dacă datele macroeconomice viitoare vor justifica așteptările ca ratele dobânzilor să rămână ridicate pentru mai mult timp. Graficul US100 (interval H1) Analizând graficul US100, indicele a scăzut sub media mobilă exponențială pe 200 de perioade (EMA200, linia roșie) pentru prima dată în aproape două săptămâni. Indicatorii RSI și MACD s-au răcit, deși retragerea actuală s-ar putea dovedi a fi o corecție standard de 1:1 în cadrul tendinței ascendente mai largi. O mișcare sub nivelul de 29.750 de puncte ar putea semnala riscul unei corecții mai profunde și o pierdere mai pronunțată a impulsului în sectorul tehnologic Sursa: xStation5

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