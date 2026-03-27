US100 scade cu 1,5% 🚩 „Claude” de la Anthropic pune din nou presiune pe Nasdaq

Sentimentul negativ domină indicii de pe Wall Street la deschiderea ședinței de vineri, iar perspectivele unei reveniri pe termen scurt rămân incerte, întrucât weekendul ar putea aduce o escaladare suplimentară a conflictului dintre Iran, SUA și Israel. Contractul futures Nasdaq 100 (US100) a scăzut cu peste 1,5%. Randamentele titlurilor de stat americane pe 10 ani cresc cu aproape 4 puncte de bază, depășind 4,45%, în timp ce contractul futures pe indicele dolarului se consolidează peste 99,8, apreciindu-se față de un coș de valute străine. Investitorii sunt preocupați nu numai de impactul prețurilor ridicate la petrol și gaze asupra activității economice și a politicii Rezervei Federale, ci și de amploarea cheltuielilor de capital pentru infrastructura AI, care a impulsionat acțiunile din sectorul semiconductorilor până în Q4 2025.

Dacă se va produce o încetinire, companiile care au investit masiv în noi tehnologii ar putea fi supuse presiunilor — un lucru deja vizibil în cazul acțiunilor precum Microsoft și ale altor nume din sectorul software.

Un risc suplimentar provine din rapoartele revistei Fortune conform cărora un nou model Anthropic, Claude „Mythos”, a fost divulgat înainte de lansarea sa oficială. Detaliile modelului ar fi fost găsite într-o schiță de postare pe blog stocată într-un fișier de date nesecurizat, accesibil publicului.

Startup-ul AI a atribuit scurgerea de informații unei erori umane în configurarea sistemului său de gestionare a conținutului. Schița scursă descria o nouă clasă de modele AI numită „Capybara”, care se așteaptă să fie mai mare și mai avansată decât actualul model emblematic Opus.

Conform documentului făcut public, Capybara depășește performanțele modelului Claude Opus 4.6 în domenii precum programarea software, raționamentul academic și sarcinile de securitate cibernetică. Schița îl descria, de asemenea, pe Claude Mythos ca fiind cel mai puternic model AI dezvoltat până în prezent. Un purtător de cuvânt al Anthropic a confirmat pentru Fortune că firma dezvoltă un model de uz general cu progrese semnificative în programare și securitate cibernetică. Rapoartele sugerează că modelul ar putea depăși sistemele AI existente în ceea ce privește capacitățile cibernetice. Piețele sunt îngrijorate că Anthropic ar putea ajunge să concureze direct cu firmele de securitate cibernetică, ceea ce ar putea exercita presiune asupra marjelor și ar putea duce la pierderea clienților. US100 (Interval M30) Nasdaq 100 scade astăzi cu peste 10% față de maximul istoric, semnalând intrarea în zona de corecție. Crowdstrike (Interval D1)

Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."