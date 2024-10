US100 scade cu mai mult de 2%. Ce se află în spatele vânzării acțiunilor tehnologice? 📉

Nasdaq 100 scade sub 18.500 de puncte.

Tesla șterge câștigurile de ieri.

Vânzarea acțiunilor de către CEO-ul Nvidia alimentează declinul companiei

Sesiunea de astăzi prezintă un sentiment puternic negativ al investitorilor față de segmentul tehnologic american. Nasdaq 100 pierde mai mult de 2%, iar scăderile domină în rândul acțiunilor Big Tech din SUA. Toate companiile din așa-numitul „Magnificent Seven” pierd astăzi, în frunte cu Tesla, care pierde peste 5% astăzi.

Contractul US100 se tranzacționează în scădere cu aproximativ 2,4% astăzi, alunecând sub bariera psihologică de 18.500 puncte, întărită în continuare de zona de consolidare din martie și de minimele locale din mai. Cotațiile au reacționat cu o gamă similară de reevaluări ca după datele NFP pentru luna iulie, ceea ce a dus la o scădere și mai mare a prețului contractului sub pragul de 18.000 de puncte. Datele pentru luna august nu arată la fel de rău ca cele anterioare, prin urmare intervalul de scăderi ar putea fi mai mic decât în timpul ultimei retrogradări. În același timp, dacă ne uităm la tendințele generale ale sentimentului față de companiile tehnologice pentru moment, putem observa o retragere puternică din zona de sentiment euforic observată în rândul investitorilor în prima jumătate a acestui an. Sursă: xStation

Producătorul american de automobile electrice a șters astăzi complet câștigurile pe care prețul acțiunilor companiei le-a înregistrat ieri ca urmare a veștii privind introducerea planificată a tehnologiei FSD (Full Sefl Driving) în Europa și China până la sfârșitul anului 2025. Prețul acțiunilor companiei a fost afectat încă din luna aprilie de așteptările investitorilor cu privire la prezentarea Robotaxi, care se așteaptă să fie un pas spre transformarea Tesla mai mult într-o companie de tehnologie decât într-un producător de automobile, lucru care a stat mult timp la baza gândirii lui Elon Musk. Prin urmare, așteptările investitorilor cu privire la noua tehnologie sunt atât de mari încât compania a pierdut aproape 6 % într-o singură sesiune, în iulie, doar la vestea posibilei amânări a prezentării Robotaxi. Investitorii așteaptă acum cu mare incertitudine data de 10 octombrie, când se așteaptă ca Tesla să își prezinte noul produs.

Cu valori P/E actuale de 108,4x și P//E forward de 77,7x, indicând așteptările uriașe ale investitorilor cu privire la potențialul companiei de a monetiza tehnologiile viitoare, acțiunile se confruntă cu o volatilitate suplimentară pe măsură ce ne apropiem de ziua-cheie a prezentării. Este demn de remarcat faptul că, pentru moment, consensul pieței estimează o încetinire semnificativă a creșterii veniturilor în 2024 și 2025 (la 2,8% și, respectiv, 17%), în comparație cu o creștere anuală medie de 34% în ultimii trei ani, care pălește destul de mult cu valori ale multiplicilor atât de ridicate. Perspectiva pe termen lung a noilor tehnologii poate oferi un potențial latent de îmbunătățire semnificativă a acestor dinamici, dar pe termen scurt, evaluarea relativă ridicată expune compania la fluctuații semnificative.



Nvidia înregistrează de asemenea scăderi mai puternice astăzi, pierzând aproape 5%. Compania a șters deja complet câștigurile din august și se apropie de bariera psihologică de 100 de dolari pe acțiune. Acest nivel este stabilit la deschiderea ședinței de tranzacționare după raportul Q1 2024 al companiei din luna mai, când compania și-a început ulterior ascensiunea la maxime istorice. De atunci, prețul acțiunilor Nvidia a scăzut sub acest nivel o singură dată, în timpul panicii de pe piață de la începutul lunii august a acestui an, ca urmare a datelor NFP care sugerau o posibilă recesiune. Scăderile Nvidia de astăzi sunt, de asemenea, întărite de știrile privind vânzarea acțiunilor companiei de către CEO. Începând cu luna iunie, Jensen Huang a vândut aproape 5,3 milioane de acțiuni în 120.000 de tranșe. Aceste vânzări urmează un plan publicat în luna martie a acestui an de vânzare automată a acțiunilor dacă sunt îndeplinite anumite condiții de piață, cum ar fi volumul sau prețul.

Prețul acțiunilor Nvidia se apropie de nivelul psihologic de 100 de dolari . Sursa: xStation

Sentimentul companiilor tehnologice este influențat negativ și de rezultatele Broadcom. Deși cifrele pentru Q2 nu au fost prea rele, compania a dezamăgit investitorii când a venit vorba de previziunile sale pentru întregul 2024. Pentru piață, creșterea așteptărilor privind veniturile pentru produsele AI la 12 miliarde de dolari de la 11 miliarde de dolari la începutul acestui an este primul semn al unei potențiale epuizări a potențialului „latent” în rândul companiilor legate de AI, care le-a permis să depășească în mod regulat nu numai rezultatele din anii anteriori, ci și consensul pieței. Desigur, previziunile unei singure companii nu sunt suficiente pentru a trage concluzii profunde cu privire la starea întregului sector, însă îngrijorarea crescândă cu privire la viitorul unuia dintre principalii producători de microcipuri din SUA poate fi citită în declinul de astăzi.

Sentimentul negativ nu se aplică, desigur, tuturor companiilor tehnologice. Samsara, o companie care combină datele operațiunilor fizice cu instrumentele sale IoT (Internet of Things), a raportat rezultate financiare semnificativ mai mari decât se aștepta. În Q2 2024, compania a generat venituri de 300 de milioane de dolari, în creștere cu 37% de la an la an și menținând ritmul puternic din trimestrele anterioare. La nivelul câștigurilor ajustate pe acțiune, compania a prezentat 0,05 dolari, depășind de 5 ori așteptările consensului. Ca urmare, prețul acțiunilor companiei a crescut astăzi cu peste 15%.