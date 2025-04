US100 se prăbușește în urma unei vânzări masive 📉

Wall Street, zguduit de tarifele din „Ziua eliberării”, în timp ce temerile legate de războiul comercial copleșesc piețele Piețele globale s-au prăbușit joi, pe măsură ce repercusiunile ofensivei tarifare a lui Donald Trump s-au răspândit în întreaga lume, ștergând aproximativ 2.000 de miliarde de dolari din S&P 500 și declanșând o fugă către paradisurile cu venit fix. Acțiunile americane și dolarul au fost cele mai afectate de vânzări, pe fondul îngrijorării tot mai mari că politicile comerciale ale președintelui vor bloca creșterea economică americană. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Vânzările au fost deosebit de severe în rândul companiilor cu lanțuri de aprovizionare puternic dependente de producția în străinătate. Giganții din domeniul tehnologiei au fost afectați în mod deosebit, acțiunile Apple scăzând cu aproape 9%, investitorii evaluând impactul noului tarif efectiv de 54% asupra importurilor din China, unde compania produce aproximativ 90% din hardware-ul său. Toate cele șapte acțiuni magnifice au scăzut semnificativ, determinând scăderea principalilor indici, S&P 500 coborând cu 4,3%, Nasdaq Composite cu 4,9%, iar Dow Jones Industrial Average cu 3,7%. Într-o evoluție neobișnuită, Bloomberg Dollar Spot Index a scăzut cu 2,1%, cel mai puternic declin intraday de la lansarea acestei măsuri în 2005, în timp ce piețele petroliere au avut de suferit, țițeiul WTI scăzând cu peste 7% și tranzacționându-se la aproape 66,50 dolari pe baril. Între timp, randamentele Trezoreriei au scăzut dramatic, randamentul de referință pe 10 ani coborând pentru scurt timp sub nivelul foarte urmărit de 4% pentru prima dată din octombrie. Piețele monetare estimează în prezent o probabilitate de 50% de reducere a ratei Fed cu patru sferturi de punct în acest an. Modificarea zilnică a randamentelor SUA. Sursă: Bloomberg L.P. Abordarea tarifară în două etape prezentată miercuri de Trump impune o rată de bază de 10 % tuturor partenerilor comerciali ai SUA, dar aplică taxe semnificativ mai mari țărilor considerate „actori negativi” în domeniul comerțului. Economiștii avertizează că tarifele - cea mai mare rată efectivă din SUA în peste 100 de ani - vor duce probabil la creșterea prețurilor în SUA și la încetinirea creșterii, unii analiști plasând șansele de recesiune la 50% sau mai mult. „Acesta a fost cel mai pesimist scenariu pentru tarife și nu a fost luat în calcul de piețe”, a declarat Mary Ann Bartels de la Sanctuary Wealth. „Dacă aceste tarife rămân, economia va încetini. Fie că este vorba de o recesiune sau nu, este clar că economia se îndreaptă spre o încetinire în SUA și în întreaga lume.” US100 (interval zilnic) Nasdaq 100, reprezentat de US100, a coborât sub minimele recente de la 19.195. Taurii trebuie să recupereze nivelul de retragere Fibonacci de 78,6% pentru a relua trendul ascendent, în timp ce urșii vor viza minimele din noiembrie de la 18.379. RSI se apropie de nivelul de 35,6, care a semnalat anterior o schimbare de trend, în timp ce MACD se lărgește după un crossover bearish. Sursă: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."