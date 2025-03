US30 pierde 1% 📉 Acțiunile FedEx se depreciază cu 10% deoarece compania își reduce orientările. Economia SUA încetinește?

Pie╚Ťele bursiere din Statele Unite alunec─â ├«n ultima sesiune a s─âpt─âm├ónii, cu indicii US30, US500 ╚Öi US100 pierz├ónd aproximativ 1%. Volatilitatea pie╚Ťei este ridicat─â ast─âzi, par╚Ťial din cauza Triple Witching Friday - expirarea trimestrial─â a contractelor futures pe indici bursieri, a op╚Ťiunilor ╚Öi a op╚Ťiunilor pe ac╚Ťiuni individuale ├«n SUA. Revenirea care a ├«nceput vinerea trecut─â a atins o zon─â de rezisten╚Ť─â semnificativ─â, ├«n ciuda unui scurt val de optimism ├«n timpul ultimei zile de decizie a Federal Reserve. Ac╚Ťiunile Big Tech au revenit la sc─âderi, Meta Platforms (META.US) fiind singura din grup care prezint─â c├ó╚Ötiguri modeste. ├Äntre timp, FedEx a emis un avertisment, subliniind deteriorarea cererii de consum ├«n SUA ╚Öi o sc─âdere notabil─â a volumelor de livrare, semnal├ónd o poten╚Ťial─â ├«ncetinire economic─â. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil ├Än afar─â de FedEx, Nike (NKE.US) a dezam─âgit investitorii cu rezultate mai slabe dec├ót cele a╚Öteptate ╚Öi ├«ngrijor─âri c─â noile tarife vamale ar putea ├«ncetini activitatea sa ├«n lunile urm─âtoare. Ambele ac╚Ťiuni se afl─â sub o puternic─â presiune de v├ónzare. Indicele US30 (D1, H1) Indicele Dow Jones (US30) s-a retras dup─â ce a retestat EMA de 200 de zile ├«n apropierea nivelului de 42.000 de puncte. Volumul v├ónz─ârilor domin─â sesiunea de ast─âzi, reflect├ónd pruden╚Ťa crescut─â a pie╚Ťei. Sursa: xStation 5 Un trimestru dificil pentru FedEx (FDX.US) Preocuparea investitorilor se intensific─â ├«n ceea ce prive╚Öte puterea consumatorilor americani ╚Öi sectorul industrial ├«n general. Sc─âderile puternice ale ac╚Ťiunilor FedEx ╚Öi Nike reflect─â sentimentul slab al pie╚Ťei fa╚Ť─â de ac╚Ťiunile ciclice. ├Än cazul FedEx, perspectivele devin mai fragile dup─â ce compania ╚Öi-a redus previziunile privind c├ó╚Ötigurile pentru a treia oar─â din decembrie. Consensul actual al anali╚Ötilor preconizeaz─â c─â EPS-ul FedEx va cre╚Öte cu 6% p├ón─â la 18,93 dolari ├«n 2025, cu venituri preconizate s─â ajung─â la 87,59 miliarde de dolari, practic sta╚Ťionare fa╚Ť─â de 2024. Persisten╚Ťa cererii slabe ├«n economia industrial─â a SUA , ├«n special ├«n segmentul B2B cu marj─â mai mare .

Sc─âderea continu─â a volumelor de transport ╚Öi a greut─â╚Ťii expedierilor , de╚Öi s-a ├«mbun─ât─â╚Ťit u╚Öor fa╚Ť─â de trimestrul precedent.

Cre╚Öterea incertitudinii macroeconomice - Directorul general Raj Subramaniam a men╚Ťionat c─â ÔÇ×mediul actual cre╚Öte incertitudinea ├«n ceea ce prive╚Öte cererea viitoareÔÇŁ. Orient─âri actualizate pentru anul fiscal 2025: EPS: acum estimat la 18 - 18,60 USD (anterior 19 - 20 USD; orientare ini╚Ťial─â ├«n decembrie: 20 - 21 USD ( consens FactSet: 18,93 USD)

Venituri: se preconizează că vor rămâne stabile sau vor scădea ușor de la an la an (anterior se preconiza o creștere modestă)

Cheltuieli de capital (CAPEX): reduse la 4,9 miliarde USD (de la 5,2 miliarde USD)

Focus: modernizarea flotei ╚Öi a infrastructurii , automatizare , eficien╚Ťa re╚Ťelei Rezultate fiscale Q3 2024: EPS ajustat: 4,51 USD (+17% fa╚Ť─â de anul precedent): A╚Ötept─âri: 4,56

Venituri: 22,2 miliarde USD (+2% YoY): A╚Ötept─âri: 21,87 miliarde USD FedEx a recunoscut c─â a operat ├«ntr-un mediu dificil trimestrul trecut, confrunt├óndu-se cu un sezon de vacan╚Ť─â scurtat, fenomene meteorologice extreme, un An Nou chinezesc timpuriu, ╚Öi o schimbare ├«n sentimentul de la optimismul ÔÇ×Trump TradeÔÇŁ la temerile de recesiune. Directorul financiar John Dietrich a comentat: ÔÇ×Revizuirea ├«n sc─âdere a orient─ârilor reflect─â sl─âbiciunea economiei industriale americane, dar r─âm├ónem ├«ncrez─âtori ├«n ini╚Ťiativele noastre de transformare pentru a oferi valoare pe termen lung pentru ac╚ŤionariÔÇŁ. Ca ╚Öi rivalul s─âu United Parcel Service (UPS.US), FedEx este foarte ciclic, ceea ce ├«nseamn─â c─â performan╚Ťa sa este str├óns legat─â de s─ân─âtatea general─â a economiei. ├Ängrijor─ârile cresc├ónde legate de sc─âderea activit─â╚Ťii consumatorilor, de sl─âbiciunea industriei ╚Öi de poten╚Ťialele tarife vamale americane zdruncin─â ├«ncrederea investitorilor. Anali╚Ötii de la Evercore ISI au avertizat c─â incertitudinea structural─â cu privire la capacitatea companiei de a cre╚Öte profiturile ├«n acest mediu va continua s─â afecteze evaluarea. Pe m─âsur─â ce previziunile sunt revizuite ├«n sc─âdere, iar vizibilitatea economic─â r─âm├óne neclar─â, ├«ncrederea investitorilor dispare- reflectat─â ├«n recenta sc─âdere a ac╚Ťiunilor. Grafic FedEx ╚Öi Nike (D1) Ac╚Ťiunile FedEx (FDX.US) se tranzac╚Ťioneaz─â acum cu aproape 30% sub EMA de 200 de zile, semnal├ónd o pia╚Ť─â tehnic─â de sc─âdere. Cu ├«ngrijor─âri tot mai mari cu privire la sectorul de consum, exemplificate de sl─âbiciunea Nike (NKE.US), sentimentul investitorilor fa╚Ť─â de sectoarele ciclice r─âm├óne clar negativ. At├ót ac╚Ťiunile FedEx, c├ót ╚Öi Nike sunt suprav├óndute acum, dac─â ne uit─âm la nivelul RSI zilnic. Sursa: xStation 5 Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing ├«n sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pie╚Ťele de instrumente financiare, ╚Öi de modificare a Directivei 2002/92 / CE ╚Öi a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investi╚Ťii sau o recomandare de informa╚Ťii sau o recomandare care sugereaz─â o strategie de investi╚Ťii ├«n sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de pia╚Ť─â ( reglementarea abuzului de pia╚Ť─â) ╚Öi de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului ╚Öi a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE ╚Öi 2004/72 / CE ╚Öi a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului ├«n ceea ce prive╚Öte standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectiv─â a recomand─ârilor de investi╚Ťii sau a altor informa╚Ťii care sugereaz─â strategii de investi╚Ťii ╚Öi pentru dezv─âluirea de interese particulare sau indica╚Ťii de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv ├«n domeniul consultan╚Ťei ├«n materie de investi╚Ťii, ├«n sensul Legii privind tranzac╚Ťionarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este preg─âtit─â cu cea mai mare diligen╚Ť─â, obiectivitate, prezint─â faptele cunoscute autorului la data preg─âtirii ╚Öi este lipsit─â de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este preg─âtit─â f─âr─â a lua ├«n considerare nevoile clientului, situa╚Ťia sa financiar─â individual─â ╚Öi nu prezint─â nicio strategie de investi╚Ťii ├«n niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofert─â de v├ónzare, oferire, abonament, invita╚Ťie la cump─ârare, reclam─â sau promovare a oric─ârui instrument financiar. XTB SA nu este responsabil─â pentru ac╚Ťiunile sau omisiunile niciunui client, ├«n special pentru achizi╚Ťionarea sau cedarea instrumente, ├«ntreprinse pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta r─âspunderea pentru nicio pierdere sau daun─â, inclusiv, f─âr─â limitare, orice pierdere care poate ap─ârea direct sau indirect, efectuat─â pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. ├Än cazul ├«n care comunicarea de marketing con╚Ťine informa╚Ťii despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate ├«n acestea, acestea nu constituie nicio garan╚Ťie sau prognoz─â cu privire la rezultatele viitoare. Performan╚Ťele anterioare nu indic─â neap─ârat rezultatele viitoare ╚Öi orice persoan─â care ac╚Ťioneaz─â pe baza acestor informa╚Ťii o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzac╚Ťionare ale niciunei persoane. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate ├«n cadrul tranzac╚Ťiilor dumneavoastr─â. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material sunt emise ├«n baza experien╚Ťei proprii a emitentului ╚Öi nu reprezint─â o recomandare individual─â, nu vizeaz─â atingerea anumitor obiective, randamente financiare ╚Öi nu se adreseaz─â nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au ├«n vedere situa╚Ťia ╚Öi persoana dumneavoastr─â deci nu recomand─âm utilizarea acestor informa╚Ťii sub orice form─â. Utilizarea informa╚Ťiilor cuprinse ├«n cadrul acestui material ├«n orice modalitate se face pe propria dumneavoastr─â r─âspundere. Acest material este emis de c─âtre un analist pentru care ├«╚Öi asum─â r─âspunderea XTB SA, persoan─â juridic─â autorizat─â de KNF ÔÇô Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."