US500 -1% înaintea publicării minutelor FOMC

Situația de pe Wall Street, în așteptarea publicării de astăzi a procesului-verbal al ședinței FOMC din iunie, este extrem de tensionată. US500 pierde aproximativ 1%, iar investitorii sunt speriați de revenirea „demonilor inflației”, în principal din cauza revenirii puternice a prețurilor petrolului după escaladarea situației din Orientul Mijlociu. În plus, un studiu recent al Fed din New York arată că aproape jumătate dintre companiile afectate de tarife încă planifică noi creșteri de prețuri.

Oare procesul-verbal de astăzi va accentua această vânzare masivă? Totul va depinde de faptul dacă un număr mai mare de membri ai Fed vor percepe riscuri crescânde de inflație și vor vedea efectiv șanse pentru o revenire la majorările ratei dobânzii.

Diviziune în graficul „dot-plot”: egalitate între susținătorii unei politici monetare restrictive

Ședința din iunie a adus o decizie unanimă de menținere a ratelor dobânzilor la 3,75%, dar graficul „dot-plot” a relevat o diviziune profundă în cadrul Fed:

9 din 18 membri au optat pentru cel puțin o majorare a ratei dobânzii în acest an, în cazul în care inflația se menține peste 2%.

8 membri au optat pentru menținerea ratelor neschimbate, iar doar 1 a mizat pe o reducere.

Nici chiar Kevin Warsh nu și-a prezentat prognoza, ceea ce nu face decât să sporească aura de mister din jurul poziției sale reale.

Procesul-verbal va arăta cât de puternică a fost determinarea taberei care a cerut o înăsprire suplimentară și dacă lupta împotriva inflației (după cinci ani de depășire a țintei) a eclipsat complet preocupările legate de piața muncii.

Graficul arată distribuția ratelor dobânzilor preconizate de membrii FOMC

Jumătate dintre membrii FOMC prevăd o majorare a ratei dobânzii în acest an, iar cealaltă jumătate nu. Totul va depinde de evoluția inflației și a economiei. Sursă: Bloomberg Finance LP

Efectul Warsh: mai puține cuvinte, mai multă volatilitate

Noul șef al Fed a trecut imediat la o reformă radicală a comunicării băncii centrale. El a scurtat declarația din iunie de la peste 300 la doar aproximativ 130 de cuvinte, renunțând complet la tradiționala orientare prospectivă. Acest lucru ar putea însemna că băncile centrale vor fi mai puțin dependente de datele care vor apărea și chiar mai mult de previziuni, iar deciziile lor privind modificările parametrilor politicii monetare vor fi mai frecvente și mai greu de prevăzut.

James Bullard a avertizat, totuși, că acest nou stil, care amintește de perioada lui Alan Greenspan, ar putea împinge piețele către o volatilitate mai mare. Există un risc semnificativ ca procesul-verbal de astăzi să fie mai scurt și mult mai puțin detaliat decât de obicei. Pentru o piață cuprinsă de panică, lipsa unor repere clare reprezintă un pretext ideal pentru o fugă și mai accentuată de risc.

Vor accentua minutele scăderile de pe piața bursieră?

Cheia evaluării situației o reprezintă discrepanța temporală. Procesele-verbale de astăzi reflectă starea de spirit a comitetului de la jumătatea lunii iunie, când îngrijorările legate de inflația persistentă (alimentată, printre altele, de tensiunile din Iran și de prețurile la energie) erau la apogeu.

Ce s-a întâmplat ulterior?

Sintra a adus o ușurare: Săptămâna trecută, la simpozionul BCE de la Sintra, Kevin Warsh și-a moderat tonul, afirmând că riscurile legate de inflație au scăzut recent. John Williams, de la Fed-ul din New York, a vorbit pe un ton similar.

Poziționarea pieței: Traderii de opțiuni au început chiar să parieze că piața adoptă o atitudine prea agresivă, iar prețurile privind majorările ratei dobânzii erau exagerate.

Revenirea escaladării conflictului în Orientul Mijlociu: Donald Trump susține că armistițiul nu este în vigoare și anunță noi atacuri asupra Iranului, ceea ce determină creșterea prețurilor petrolului la aproape 80 USD pe baril.

Wall Street înregistrează deja pierderi masive din cauza noilor îngrijorări legate de inflație, iar tonul agresiv al comunicatelor de la mijlocul lunii iunie găsește un teren foarte propice și ar putea accentua scăderile. Piața va primi dovada clară că Fed era aproape de o majorare, iar dacă prețurile petrolului revin la creștere, anticiparea unei majorări pentru septembrie ar putea deveni din nou reală, chiar dacă aceasta ar însemna o măsură nedorită de Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Speranța pentru investitorii optimisti de pe piața bursieră este un scenariu în care procesul-verbal arată comitetul ca fiind mai echilibrat și mai înclinat spre compromis, ceea ce ar putea aduce ușurare pieței ratelor dobânzilor și ar da un suflu de oxigen acțiunilor. Desigur, lipsa unui atac asupra Iranului în această seară sau în timpul nopții ar putea, de asemenea, să îmbunătățească sentimentul pieței.

Cu toate acestea, US500 pierde peste 1% și înregistrează cele mai scăzute niveluri de la 29 iunie, depășind pragul de 7500 și nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% al ultimului val ascendent. Dacă procesul-verbal va evidenția puterea „șoimilor”, va fi posibilă o revenire la nivelul de 7.400 de puncte. Dacă, însă, procesul-verbal se dovedește a fi echilibrat și SUA nu lansează un atac asupra Iranului, prețul ar putea reveni peste pragul de 7.500 și ar putea da un semnal clar privind continuarea tendinței ascendente.