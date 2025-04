⏫US500 +3% pe fondul reducerii tensiunilor

SUA intenționează să reducă tarifele la produsele chinezești 🚨 Wall Street Journal confirmă rapoartele și anunțurile anterioare ale lui Trump și Bessent cu privire la de-escaladarea conflictului comercial. Statele Unite ar urma să reducă tarifele la un nivel țintă de 50-65%. WSJ precizează, de asemenea, că produsele mai puțin importante din punct de vedere al securității naționale vor fi supuse unei rate tarifare de 35 %, în timp ce cele esențiale pentru Statele Unite vor fi supuse unei rate tarifare de 100 %. Deși aceste niveluri sunt încă foarte ridicate, aceasta este o reducere semnificativă în comparație cu rata actuală de 145%. Donald Trump a indicat anterior că tarifele vor fi reduse, dar vor rămâne peste 0%. La rândul său, Bessent a vorbit despre o povară prea mare pentru companiile americane. În același timp, Donald Trump a indicat în ultimele ore că nu intenționează să îl demită pe Jerome Powell din funcția de șef al Fed, ceea ce reduce îngrijorările privind stabilitatea dolarului pe piață. Desigur, consilierii președintelui au indicat probabil că o astfel de situație practic nu ar putea avea loc. În același timp, CNBC raportează că modificările tarifelor nu vor fi unilaterale, ceea ce înseamnă cel mai probabil că China va trebui să răspundă. Bessent este așteptat să vorbească în următoarele minute, probabil pe tema tarifelor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil De asemenea, merită menționate rezultatele bune ale companiilor americane. Ieri, Tesla a prezentat o scădere semnificativă a vânzărilor de la an la an, dar, în același timp, rezultatele au fost clar mai bune decât cele mai pesimiste așteptări. Intel anunță un plan de concediere a 20% dintre angajații săi pentru a reduce costurile și a elimina ineficiențele. Boeing prezintă prima creștere a veniturilor din 2023, în timp ce Phillip Morris prezintă rezultate solide pentru ultimul trimestru și crește așteptările pentru întregul an 2025. US500 crește cu peste 3% în timpul sesiunii de astăzi, continuând revenirea puternică de ieri. În prezent, sunt testate media pe 25 de perioade și retragerea Fibonacci de 50% a întregului ultim val descendent. În acest moment, lipsesc 3,5% pentru a compensa pierderile suferite după introducerea tarifelor reciproce de către Donald Trump. Sursă: xStation5

