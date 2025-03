⏫US500 câștigă 0,5% înainte de CPI

Îmbunătățirea sentimentului pieței permite o anumită recuperare a pierderilor pe Wall Street înainte de publicarea datelor cheie la 14:30 ora României🚨💡 Datele privind inflația CPI din SUA pentru luna februarie vor fi principalul raport macroeconomic din această săptămână. În timp ce întreaga lume se concentrează în prezent pe tarife, incertitudinea economică din SUA și o posibilă încetare a focului în Ucraina, problemele legate de inflație ar putea avea un impact uriaș asupra politicii monetare a Fed, care continuă să aibă un impact mare asupra dolarului. La ce să ne așteptăm de la raportul CPI de astăzi? Așteptările pieței Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Piața indică destul de clar că se așteaptă ca inflația să scadă la 2,9% YoY, după câteva luni de creștere recentă

Contractele futures pe inflație indică o valoare de 2,9% (merită să ne amintim, totuși, că acestea au indicat acest lucru și în ianuarie)

Factorii de bază indică faptul că inflația nu ar trebui să crească decât dacă se înregistrează o creștere lunară mai mare de 0,5% MoM

În același timp, însă, acest raport va arăta că inflația rămâne la un nivel ridicat

Se așteaptă o ușoară scădere a inflației de bază de la 3,3% YoY la 3,2% YoY

Inflația lunară va fi importantă după recenta creștere foarte puternică. Ritmul de creștere a prețurilor este așteptat să încetinească la 0,3% MoM, după ultima creștere de aproximativ 0,5%

Fed își menține punctul de vedere conform căruia, în contextul atingerii țintei de inflație, inflația nu poate depăși semnificativ 0,2% MoM. Inflația a crescut cu o medie de 0,25% în ultimii doi ani, în timp ce în ultimii 10 ani a crescut cu o medie de 0,26%

Inflația de bază lunară este de asemenea așteptată să crească cu 0,3% Rapoartele recente privind sondajele efectuate în rândul antreprenorilor din SUA au indicat o presiune crescândă asupra prețurilor, care ar putea avea în curând un impact asupra menținerii inflației la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă. Sursa: Macrobond, XTB Merită să ne amintim că anterior am observat un salt uriaș al inflației lunare, determinat de inflația chiriilor și de prețurile la gaze și electricitate. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Teoretic, ar trebui să observăm un impact negativ al inflației combustibililor în februarie, având în vedere scăderea prețurilor petrolului și combustibililor. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Inflația serviciilor rămâne un mister,deoarece a încetinit destul de semnificativ în ultima perioadă, dar subindicele ISM al prețurilor sugerează că scăderile ulterioare ar putea fi deja limitate. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB La ce altceva să ne uităm? BLS crește ponderea bunurilor față de servicii în inflație, ceea ce ar putea avea consecințe grave în cazul în care tarifele pentru produsele străine continuă să fie impuse

BLS crește ponderea inflației auto în CPI, ceea ce ar putea avea consecințe semnificative dacă prețurile se redresează

BLS reduce ușor ponderea inflației chiriilor, ceea ce ar putea susține o scădere a inflației de bază dacă tendința actuală continuă

Prețurile alimentelor pot avea un impact mai redus asupra inflației. Creșterea prețurilor la ouă, care au înregistrat creșteri semnificative în ultimele luni, a scăzut

Se așteaptă noi scăderi ale prețurilor în sectorul serviciilor de bază, cum ar fi prețurile la hoteluri, biletele de avion și asigurările auto Prețurile mașinilor de ocazie au scăzut, ceea ce ar trebui să se reflecte și în inflația din februarie. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Inflația chiriilor este în continuare cea mai mare categorie din punct de vedere al contribuției. Case Shiller ar putea sugera sfârșitul declinului în această categorie, dar, în același timp, prețurile chiriilor noi sunt în scădere foarte accentuată, ceea ce ar putea depăși scăderea în continuare a inflației globale a chiriilor. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Cum va reacționa piața? Este puțin probabil ca datele de astăzi să schimbe percepția Fed cu privire la situația inflației. Desigur, acest raport ar trebui să fie mult mai bun decât cel din ianuarie, deși, în același timp, este necesar să se ia în considerare începutul impactului tarifelor asupra situației inflației, deși în prezent într-o măsură mult mai limitată. Cel mai mare impact asupra inflației este așteptat să fie vizibil în al doilea trimestru al acestui an. În cazul în care citirea de astăzi arată o scădere a inflației sau o scădere a inflației mai mare decât se aștepta, există posibilitatea stimulării suplimentare a Wall Street pentru a compensa pierderile. O inflație mai scăzută ar fi un semn prevestitor al unor posibile reduceri viitoare, care sunt încă incerte. Powell a indicat în timpul ultimului său discurs că inflația rămâne ridicată, iar piața muncii este puternică, ceea ce teoretic exclude posibilitatea unor reduceri în acest moment. Cu toate acestea, dacă inflația începe să scadă mai rapid, există, de asemenea, o șansă pentru o reacție mai rapidă din partea Fed. În prezent, sunt prevăzute 3 reduceri din partea Fed, prima reducere din acest an urmând să aibă loc în luna iunie. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB US500 pierde în prezent aproximativ 5% de la începutul acestui an și peste 8% de la vârful său istoric. Scăderile se datorează cu siguranță grupului Mag7, care a pierdut 15% din valoarea sa de la începutul acestui an. În prezent, suportul foarte important al US500, desemnat de retragerea exterioară Fibonacci de 161,8% a ultimului impuls ascendent și de nivelul 5.600, este testat. În același timp, este testat intervalul celei mai mari corecții anterioare în tendința ascendentă. Cea mai apropiată rezistență importantă este în jurul valorii de 5.670 - 5.700, unde există, de asemenea, o retragere Fibonacci de 23,6% a întregului ultim impuls descendent și media sesiunii 250. Acest nivel este esențial - dacă revine peste el, scenariul ascendent va începe să se desfășoare din nou. Cu toate acestea, dacă nu, va fi posibilă o repetare a anului 2022, când media de 250 de sesiuni a fost încălcată timp de peste un an. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."