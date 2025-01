⏫US500 câștigă 1,3% după CPI

Inflația core mai mică alimentează pariurile privind reducerile ratei Fed

Raportul CPI de astăzi a furnizat o altă surpriză negativă, ca un ecou al datelor privind indicele prețurilor de producție de ieri. Headline CPI a crescut în conformitate cu așteptările la 2,9% de la an la an și 0,4% de la lună la lună, dar măsurile de bază s-au situat sub previziuni și sub citirea anterioară. Inflația core a scăzut la 3,2% de la an la an, de la 3,3% anterior, în timp ce cifra lunară a indicat o creștere de 0,2%, față de 0,3% cât se aștepta. Inflația core este un indicator cheie pentru Rezerva Federală deoarece elimină cele mai volatile componente, cum ar fi prețurile la energie și alimente.

Cifra mai mare a headline CPI se datorează în primul rând impactului negativ minim al prețurilor combustibililor. În ultimele luni, prețurile carburanților și ale automobilelor au exercitat o presiune în sensul scăderii asupra inflației. Cu toate acestea, această contribuție negativă este acum minimă. Este posibil să asistăm la o contribuție pozitivă din partea prețurilor combustibililor încă din ianuarie. Pe de altă parte, este important să ne amintim că acest lucru este legat de volatilitatea prețurilor materiilor prime.

Impactul negativ al prețurilor la carburanți și automobile este acum marginal. Pe de altă parte, asistăm în continuare la o diminuare a impactului inflației la adăposturi, care contribuie la limitarea inflației de bază. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

O evoluție pozitivă este declinul inflației serviciilor, inclusiv a locuințelor. Desigur, ambele măsuri rămân foarte ridicate în comparație cu nivelurile lor din perioada 2010-2020, care erau apropiate de 2%. În plus, creșterea puternică a subindicelui prețurilor din raportul ISM privind serviciile stârnește îngrijorare cu privire la o reapariție a inflației pe termen scurt. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Reacția pieței

Piața reacționează cu o euforie considerabilă. EURUSD crește și testează nivelul de 1,0350, chiar dacă perechea a scăzut sub 1,0200 la începutul acestei săptămâni. Acest lucru se datorează stabilirii prețului unei reduceri complete a ratelor în prima jumătate a acestui an, în timp ce anterior piața nu stabilea prețul primei reduceri până în septembrie. În plus față de o reducere în prima jumătate a anului, piața estimează, de asemenea, o reducere la sfârșitul anului cu o probabilitate de 50%. Cu toate acestea, pe termen scurt, inflația ar putea fi foarte volatilă, având în vedere prețurile la energie și alimente, care pot depinde în mare măsură de viitoarele politici Trump.

US500 își revine cu mai mult de 1% astăzi, chiar înainte de deschiderea sesiunii de numerar. Aceasta este a treia zi potențială de câștiguri pentru contractul futures al indicelui. De asemenea, asistăm la cea mai mare creștere a prețurilor obligațiunilor din ultima vreme. US500 se apropie de nivelul de 6.000 de puncte, dar mai întâi trebuie să depășească în mod decisiv linia de trend descendentă și nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%. Sursa: xStation5