➡️US500 câștigă înainte de decizia Fed

Va reduce Fed ratele pentru ultima dată în acest ciclu? 💵 Piețele așteaptă decizia FOMC de la ora 21:00 ora României

Decizia Rezervei Federale a SUA va fi anunțată astăzi la 21:00 ora României, în timp ce conferința de presă a președintelui Fed, Jerome Powell, va începe o jumătate de oră mai târziu. Cu toate acestea, la ora 21:00, pe lângă nivelul ratelor dobânzilor și declarație, vom afla și cele mai recente proiecții macroeconomice, împreună cu celebrul grafic dot-plot, care arată așteptările bancherilor centrali americani cu privire la nivelurile viitoare ale ratelor dobânzilor. Cele mai recente date din economia SUA au adăugat un plus de încredere pieței. Cu toate acestea, esențial pentru reacție va fi ceea ce se va întâmpla anul viitor cu ratele. Recent, s-a vorbit mult despre o reducere „hawkish” și despre amânarea reducerilor pentru o perioadă. Dar există vreo șansă ca reducerea de astăzi să fie ultima din acest ciclu?

Așteptările pieței

Inflația CPI și inflația CPI de bază au revenit în noiembrie, în conformitate cu așteptările pieței. Cu toate acestea, nu am observat o surpriză majoră, ceea ce, cel mai probabil, a întărit opinia factorilor de decizie că reducerea de astăzi va fi justificată. Piața vede o probabilitate de 99% pentru reducerea de astăzi. Situația este cu siguranță mai interesantă ulterior:

Piața vede doar o probabilitate de 17% pentru o majorare în ianuarie

Pentru martie 2025, probabilitatea unei creșteri este de 52%, iar combinată cu cea din ianuarie este puțin sub 68%.

Pentru iunie 2025, o reducere combinată incompletă este prognozată încă!



Așteptările pieței privind ratele dobânzilor pentru anul viitor. Sursă: Bloomberg FInance LP

Piața și-a schimbat atitudinea destul de dramatic. Cu doar câteva luni în urmă, se aștepta la rate de 3% la mijlocul anului 2025. Acum se așteaptă o rată de 4,0% la mijloc, în timp ce până la sfârșitul anului viitor ratele ar putea ajunge la un minim de 3,75%.

Modul în care piața vede viitorul este foarte important. Curba pentru contractele futures pe rate a crescut dramatic în comparație cu reuniunea anterioară. Se poate bănui că așteptările bancherilor înșiși se vor schimba destul de mult.

Mediana pentru anul viitor a indicat 3,4%, în timp ce mediana pentru 2026 (precum și pentru 2027 și pe termen lung) a indicat 2,9%. Presupunând reducerea de astăzi, intervalul principal pentru rate ar fi de 4,5%, ceea ce ar implica perspectiva pentru 3 reduceri anul viitor. Ne așteptăm ca Fed să își reducă așteptările cu cel puțin o reducere pentru anul viitor.

Nicio schimbare nu ar fi considerată “dovish” de către piață. Cu toate acestea, se indică faptul că, dacă inflația ar fi urcat la 2,5%, iar rata reală neutră a dobânzii ar fi fost evaluată la 1,75%, atunci o rată neutră nominală de 4,3% ar putea fi estimată. Acest lucru ar sugera că evoluția de astăzi a ratelor ar putea fi ultima. Deși acesta nu este scenariul de bază, un astfel de scenariu nu poate fi exclus.

Graficul punctat va afișa, cel mai probabil, rate mai mici decât cele preconizate pentru 2025 și 2026. Sursă: Bloomberg FInance LP

Ce vor arăta previziunile macro?

Anul viitor este incert din cauza politicilor lui Trump. Politicile protecționiste vor duce la o politică fiscală relaxată, ceea ce ar putea duce la o inflație mai mare. Creșterea PIB-ului a fost solidă în acest an, astfel încât Fed își poate permite, eventual, să amâne reducerile pentru mai mult timp. Dacă previziunile arată o creștere mai puternică pentru anul viitor decât 2,0%, acest lucru ar putea sugera o abordare mai restrictivă din partea Fed. Același lucru va fi valabil și pentru inflație. Recent, proiecția privind inflația de bază a fost coborâtă la 2,2% pentru 2025. Cu toate acestea, dacă este ridicată la 2,5%, aceasta ar implica o rată neutră a dobânzii mai ridicată. În acest moment, Fed încă vede o revenire la țintă în 2026. Modificarea previziunilor poate sugera o abordare mai “hawkish” în viitor.



Previziunile macroeconomice din septembrie. Sursă: Rezerva Federală a SUA

Cum va reacționa piața?

O reducere teoretic “hawkish”, adică o sugestie că o altă reducere va trebui să aștepte, ar putea duce la o vânzare temporară pe Wall Street și la o întărire a dolarului american. Randamentele obligațiunilor pe 10 ani au crescut la 4,4%, sugerând că piața se așteaptă la rate neutre ale dobânzii mai ridicate. Cu toate acestea, ar putea ratele mai mari să fie un obstacol pentru Wall Street? Nu neapărat.

Momentul actual se compară cu 1996 și 2019. Atunci, ciclurile de reduceri constau în 3 mișcări (desigur, în 2020 am avut o pandemie și nu numărăm acele reduceri). În ciuda pauzei reducerilor în aceste două momente, S&P 500 a crescut în primul caz cu mai mult de 30% de la ultima reducere, în timp ce în al doilea caz cu 12% (aici, desigur, totul a fost oprit de pandemie).

S&P 500 și ratele dobânzilor în SUA. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Dacă economia este puternică și acțiunile noii administrații sprijină companiile americane, acest lucru ar trebui să aducă beneficii indicelui principal, deși, desigur, pe termen scurt în sine, nu poate fi exclusă o corecție. În plus, simpla pauză în reduceri ar putea fi bună pentru dolar, ceea ce ar putea duce EURUSD sub paritate anul viitor.

