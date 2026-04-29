⬇️US500 - cea mai mare corecție din martie

Contractele futures pe indicele S&P 500 (US500) înregistrează o scădere semnificativă după ce ultima ședință prezidată de Jerome Powell a trecut piețele printr-un „duș rece” sub forma unei orientări agresive. Deși Powell se retrage, aripa “hawkish” a Fed (reprezentată de Hammack, Kashkari și Logan, printre alții) a clarificat că inflația — alimentată de șocurile energetice și de creșterea prețurilor petrolului — rămâne un risc prea mare pentru a lua în considerare relaxarea politicii monetare. Investitorii sunt îngrijorați de disensiunile interne din cadrul Comitetului, ceea ce sugerează că era post-Powell ar putea marca începutul unei abordări și mai restrictive în ceea ce privește ratele dobânzilor. Această incertitudine monetară afectează piețele în cel mai nepotrivit moment posibil — chiar înainte de publicarea rezultatelor financiare cheie ale marilor companii tehnologice. Cu toate acestea, merită menționat faptul că o sursă majoră de anxietate pe Wall Street nu sunt neapărat câștigurile în sine, ci mai degrabă cheltuielile de capital (Capex) „uluitoare” pentru dezvoltarea IA. Piața monitorizează cu anxietate planurile de investiții ale celor mai mari firme tehnologice, temându-se pentru profitabilitatea pe termen scurt în fața cheltuielilor în creștere drastică. Alphabet (Google): Capex prognozat pentru 2026: 175–185 miliarde de dolari, aproape dublând cheltuielile deja masive din 2025 (91,4 miliarde de dolari).

Reacția pieței: Investitorii caută frenetic orice semnal de revizuire în jos a acestor prognoze, din cauza îngrijorărilor privind impactul lor asupra marjelor. Microsoft: Cheltuieli de capital estimate pentru trimestrul curent: O sumă uluitoare de 35,2 miliarde de dolari.

Semnale din partea conducerii: Declarațiile potrivit cărora cheltuielile din a doua jumătate a anului vor depăși cele din prima jumătate au stârnit temeri privind o „creștere” suplimentară a acestor cheltuieli în anii următori.

Problema cheie: Lipsa cipurilor AI proprii înseamnă că fiecare dolar cheltuit pe infrastructură este împovărat de marjele ridicate ale furnizorilor cheie (Nvidia). Meta: Cheltuieli de capital planificate pentru 2026 (Mark Zuckerberg): 115–135 miliarde de dolari, comparativ cu mai puțin de 70 de miliarde de dolari în 2025.

Cheltuieli operaționale totale: Ar putea ajunge la o sumă inimaginabilă de 169 miliarde de dolari. Rezumat Retragerea actuală a indicelui US500 este rezultatul unei „duble lovituri”. Pe de o parte, o politică monetară restrictivă a Fed ar putea limita speranțele pentru capital mai ieftin; pe de altă parte, marile companii tehnologice intră într-o fază de cheltuieli fără precedent care ar putea „arde” lichiditățile mai repede decât generează inteligența artificială profituri reale. Dacă rapoartele de astăzi confirmă că, cursa tehnologică va costa mai mult decât sugerau chiar și cele mai exagerate scenarii — și dacă nu vedem un randament semnificativ al acestor investiții — nivelul de suport de la 7.100 de puncte al US500 ar putea fi pus la grea încercare. În același timp, reducerea acestor cheltuieli ar putea fi percepută de investitori ca un semn de slăbiciune; prin urmare, singura cale de ieșire din această situație este de a demonstra randamente ridicate și o bază de utilizatori în creștere Indicele US500 înregistrează o scădere pentru a doua zi consecutivă, ceea ce ar putea marca cea mai amplă corecție de la sfârșitul lunii martie. Ultima dată când indicele a înregistrat două zile consecutive de scăderi a fost în acea perioadă. Primul nivel important de suport se situează la 7.100, urmat de 7.000, la nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%. Sursă: xStation5

