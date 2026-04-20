USA Rare Earth achiziționează mine braziliene importante de metale din pământuri rare ⛏️

USA Rare Earth (USAR.US) a anunțat achiziționarea companiei braziliene Serra Verde pentru suma de 2,8 miliarde de dolari, marcând un pas important în direcția reducerii dependenței lanțurilor de aprovizionare occidentale de China. * Serra Verde este un actor cheie pe piața minieră braziliană, operând o mină strategică în statul Goiás. Ceea ce face acest activ unic este faptul că este una dintre puținele mine de mare amploare din afara Asiei care exploatează zăcăminte rare sub formă de argile ionice. Aceste tipuri de zăcăminte sunt foarte apreciate în industrie deoarece sunt relativ ușor de exploatat și au un conținut excepțional de ridicat de așa-numite elemente de pământuri rare grele (cum ar fi disprosiul și terbiul). Acestea sunt cele mai scumpe și mai rare elemente de pe piață, absolut esențiale pentru producția de magneți de înaltă performanță rezistenți la temperaturi ridicate. Piețele au reacționat la această știre cu mare entuziasm, iar acțiunile companiei americane au crescut cu peste 10% în urma anunțului. Investitorii apreciază în mod clar această mișcare, văzând în ea un potențial real de a sparge monopolul asiatic pe piața materiilor prime critice. Tranzacția, planificată pentru al treilea trimestru al anului 2026, răspunde direct nevoii geopolitice de diversificare urgentă a surselor de resurse strategice. Această decizie se înscrie într-un context mai larg al concurenței globale, în care metalele din pământuri rare servesc drept monedă de schimb cheie. Mina achiziționată furnizează cele patru elemente magnetice cele mai importante (neodim, praseodim, disprosiu și terbiu), care sunt absolut esențiale pentru producția de electronice moderne, vehicule electrice și echipamente militare avansate. Cererea stabilă este garantată de un acord de preluare pe 15 ani deja asigurat. Acesta acoperă 100% din producția acestor metale și este implementat cu o puternică implicare a entităților guvernamentale americane și a capitalului privat. Pentru SUA, această achiziție realizată de Rare Earth își consolidează poziția de lider incontestabil în construirea unui ecosistem sigur de metale din pământuri rare în Occident. Sprijinul crescând din partea Washingtonului, care caută în mod activ să stimuleze investițiile în amonte și să asigure aprovizionarea, atenuează și mai mult riscul operațional. Având în vedere creșterea exponențială a cererii determinată de tranziția energetică, accesul exclusiv la o mină atât de mare în afara Asiei oferă companiei un avantaj competitiv uriaș. Creșterea de două cifre a prețului acțiunilor confirmă în cele din urmă că asigurarea independenței în lanțurile de aprovizionare strategice este unul dintre cei mai căutați catalizatori de creștere pentru Wall Street Prețul acțiunilor companiei înregistrează astăzi o creștere semnificativă, deși ritmul creșterii se temperează pe măsură ce se apropie sfârșitul sesiunii de tranzacționare de luni, iar indicatorul RSI pentru media mobilă pe 14 zile se apropie de 70 de puncte — un nivel la care s-au produs corecții descendente în trecut. Sursă: xStation

