💲⏬USD slăbește înainte de decizia Fed

Ast─âzi, la 21:00 ora Rom├óniei, Fed va anun╚Ťa o reducere a ratei dob├ónzii. C├ót de semnificativ─â va fi sc─âderea? Au mai r─âmas doar c├óteva ore p├ón─â la decizia Fed privind ratele dob├ónzilor. Pia╚Ťa este ├«nc─â incert─â cu privire la c├ót de mult va fi redus─â rata dob├ónzii. Comunicarea Fed a fost destul de clar─â ├«n ultimele s─âpt─âm├óni, cu un semnal puternic transmis de Powell ├«n timpul conferin╚Ťei de la Jackson Hole. Potrivit lui Powell, a venit momentul s─â reduc─â ratele dob├ónzilor ├«n Statele Unite. Cu toate acestea, este ├«nc─â neclar c├ót de puternic─â va fi aceast─â mi╚Öcare. Decizia propriu-zis─â va avea loc la 21:00 ora Rom├óniei, iar prognozele vor fi publicate tot atunci. Conferin╚Ťa de pres─â va ├«ncepe la 21:30 ora Rom├óniei. La ce s─â ne a╚Ötept─âm de la Fed? ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Consensul Bloomberg indic─â ├«n mod clar o reducere a ratei cu 25 de puncte de baz─â.

Dintre cele aproximativ 120 de previziuni, doar 9 indic─â o reducere cu 50 de puncte de baz─â, iar o previziune sugereaz─â men╚Ťinerea ratelor dob├ónzilor neschimbate.

Printre cei care se așteaptă la o reducere cu 50 de puncte de bază se numără JP Morgan și Bloomberg Economics.

Pia╚Ťa futures prognozeaz─â o probabilitate de 66% pentru o reducere a ratei cu 50 de puncte de baz─â ast─âzi, de╚Öi recent a fost chiar de 72%.

P├ón─â la sf├ór╚Öitul acestui an, pia╚Ťa estimeaz─â 4,6 reduceri de 25 de puncte de baz─â fiecare, ceea ce ├«nseamn─â aproximativ 115 puncte de baz─â.

Bloomberg indică faptul că reducerea cu 50 de puncte de bază de astăzi va duce la creșterea așteptărilor pentru încă două mișcări de 50 de puncte de bază.

Pia╚Ťa futures indic─â reduceri de aproximativ 250 de puncte de baz─â p├ón─â la sf├ór╚Öitul anului viitor A╚Ötept─ârile privind rata dob├ónzii conform contractelor futures pe fondurile Fed. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Conteaz─â m─ârimea reducerii? Merit─â remarcat faptul c─â Fed utilizeaz─â de mult timp o abordare destul de clar─â a deciziilor sale ╚Öi rareori surprinde. Ultima surpriz─â a avut loc la ├«nceputul pandemiei, c├ónd Fed a redus ratele dob├ónzilor cu 125 de puncte de baz─â. Cu toate acestea, atunci a fost necesar s─â se ac╚Ťioneze rapid pentru a preveni o recesiune economic─â. Dac─â ne uit─âm la istoria a╚Ötept─ârilor ╚Öi mi╚Öc─ârilor Fed (date consensuale din 1997), am avut doar 4 cazuri de reduceri surprinz─âtoare mai mari: ├Än noiembrie 2002, o reducere cu 50 de puncte de baz─â. Aceasta a fost aproape sf├ór╚Öitul ciclului de reduceri legate de criza economic─â de dup─â spargerea bulei dot-com.

În septembrie 2007, o reducere cu 50 de puncte de bază. Aceasta a avut loc la începutul ciclului de reducere legat de criza financiară.

În decembrie 2008, o reducere cu 75 de puncte de bază. Aceasta a fost ultima reducere din ciclul legat de criza financiară. Atunci ratele au fost reduse la 0,25 de la 1,0%.

├Än martie 2020, cu 125 de puncte de baz─â. Pia╚Ťa se a╚Ötepta doar la o reducere de 25 de puncte de baz─â. Cu toate acestea, a fost ├«nceputul pandemiei ╚Öi al problemelor de lichiditate de pe pia╚Ť─â. Se confrunt─â acum economia SUA cu probleme similare cu cele de atunci? Nu chiar. Infla╚Ťia este ├«n sc─âdere, dar ├«nc─â ridicat─â. Pia╚Ťa muncii s-a r─âcit, dar ├«nc─â genereaz─â cre╚Ötere a ocup─ârii for╚Ťei de munc─â, conform raportului NFP. Cererile de ╚Öomaj se situeaz─â ├«n jurul valorii de 230.000, iar rata ╚Öomajului este de 4,2%, u╚Öor peste previziunile Fed. Semnale puternice de criz─â ar fi valori pentru cereri de peste 300.000 ╚Öi o rat─â a ╚Öomajului de peste 5%. Prin urmare, aten╚Ťia investitorilor, ├«n afar─â de reducerea ├«n sine, ar trebui s─â se concentreze ╚Öi asupra previziunilor. ├Än iunie, proiec╚Ťiile economice nu au fost modificate fa╚Ť─â de martie. Acestea indic─â o cre╚Ötere de 2,1% ├«n acest an ╚Öi de 2,0% anul viitor.

Rata șomajului a fost estimată la 4,0% pentru acest an. Prognoza a fost ridicată la 4,2% pentru anul viitor. Aceasta este și prognoza șomajului pe termen lung.

Previziunile privind infla╚Ťia au fost u╚Öor majorate, dar acest lucru este mai pu╚Ťin important ├«n prezent.

Num─ârul de reduceri preconizate a fost redus semnificativ. Mediana indica ├«ntre una ╚Öi dou─â reduceri ├«n iunie, ├«n timp ce ├«n martie se estima o probabilitate de 3 reduceri. Acum, prognoza pentru num─ârul de reduceri va fi cu siguran╚Ť─â ridicat─â. Printre investitori ╚Öi anali╚Öti, exist─â convingerea c─â Fed ├«nt├órzie cu reducerile, astfel ├«nc├ót mi╚Öcarea actual─â va compensa ceea ce ar fi trebuit s─â se ├«nt├ómple ├«n iunie sau iulie. Lipsa unei reduceri de 50 de puncte de baz─â ar putea duce la sc─âderi semnificative ale indicilor. De╚Öi Fed nu este ghidat─â de ceea ce se ├«nt├ómpl─â ├«n mod direct pe pia╚Ťa bursier─â, aceasta afecteaz─â sentimentul asupra tuturor activelor la nivel mondial. ┬á ├Än timpul ultimei reuniuni cu publicarea previziunilor, majoritatea membrilor Fed se a╚Öteptau la 1 sau 2 reduceri ├«n acest an. Sursa: Bloomberg Finance LP Cum va reac╚Ťiona pia╚Ťa? EURUSD Se pare c─â o reducere cu 25 de puncte de baz─â ar trebui s─â consolideze semnificativ dolarul, care a fost ├«n mod clar sl─âbit ├«n ultima perioad─â. Desigur, previziunile economice ╚Öi perspectivele pentru reduceri suplimentare ├«n acest an ╚Öi ├«n anii urm─âtori vor conta. O reducere cu 50 de puncte de baz─â, dar f─âr─â reduceri mai mari ├«n viitor, ar putea, de asemenea, s─â ├«mbun─ât─â╚Ťeasc─â situa╚Ťia dolarului. O reducere cu 50 de puncte de baz─â ╚Öi comunicarea unor noi reduceri puternice ar putea duce la o cre╚Ötere a EURUSD pe termen mediu spre 1,12-1,13. EURUSD se modific─â dup─â prima reducere a ratei dob├ónzii din ciclu. ├Än timpul reducerii din 2019, dolarul a pierdut ini╚Ťial valoare, dar ulterior a ├«nceput s─â se consolideze. ├Än termen de 20 de zile de la decizie, EURUSD a revenit la starea anterioar─â deciziei. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB EURUSD c├ó╚Ötig─â ├«n mod clar ├«nainte de decizia Fed de ast─âzi. Cu toate acestea, este vizibil faptul c─â imediat deasupra valorii de 1,1150 ar putea exista o presiune puternic─â de v├ónzare. O reducere cu 25 pb ar putea duce la o testare a nivelului de 1,11. ├Än cazul unei reduceri cu 50 pb, ╚Ťinta ar putea fi zona dintre 1,1160 ╚Öi 1,1180. Randamentele se comport─â interesant, suger├ónd o posibil─â reducere mai mic─â dec├ót cea a╚Öteptat─â de pia╚Ť─â. Sursa: xStation 5 US500 De╚Öi o reducere cu 50 de puncte de baz─â ar putea semnala previziuni economice slabe, ├«n acest moment se pare c─â o reducere mai mic─â ar fi dezam─âgitoare pentru pia╚Ť─â. Chiar ╚Öi previziunile foarte optimiste nu ar putea conduce la o continuare a c├ó╚Ötigurilor recente. Dac─â vom avea o reducere cu 25 de puncte de baz─â, US500 ar putea testa zona de 5.600 de puncte. Pe de alt─â parte, livrarea unei reduceri cu 50 de puncte de baz─â, f─âr─â prognoze foarte negative, dar cu promisiunea unor reduceri puternice ulterioare, ar trebui s─â conduc─â la un test a cel pu╚Ťin 5.670 de puncte ╚Öi la o cre╚Ötere ├«n sesiunile ulterioare p├ón─â la 5.700. ┬á ┬á Dac─â analiz─âm comportamentul S&P500 dup─â prima reducere din ciclu, de obicei am avut o marcare a profitului ├«n primele c├óteva zile dup─â c├ó╚Ötigurile anterioare. Dup─â cum pute╚Ťi vedea, S&P 500 a c├ó╚Ötigat de obicei aproximativ 9-10 sesiuni ├«nainte de decizie. Cu toate acestea, ├«n termen de 10-20 de sesiuni, S&P 500 a fost de obicei aproape de nivelurile dinaintea deciziei. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB US500 ├«ncearc─â s─â dep─â╚Öeasc─â linia descendent─â de trend. De asemenea, merit─â remarcat─â rularea contractelor futures dup─â ├«ncheierea sesiunii de ast─âzi. Pe baza nivelurilor actuale, pre╚Ťul de m├óine se va deschide cu aproximativ 61 de puncte mai sus. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing ├«n sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pie╚Ťele de instrumente financiare, ╚Öi de modificare a Directivei 2002/92 / CE ╚Öi a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investi╚Ťii sau o recomandare de informa╚Ťii sau o recomandare care sugereaz─â o strategie de investi╚Ťii ├«n sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de pia╚Ť─â ( reglementarea abuzului de pia╚Ť─â) ╚Öi de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului ╚Öi a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE ╚Öi 2004/72 / CE ╚Öi a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului ├«n ceea ce prive╚Öte standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectiv─â a recomand─ârilor de investi╚Ťii sau a altor informa╚Ťii care sugereaz─â strategii de investi╚Ťii ╚Öi pentru dezv─âluirea de interese particulare sau indica╚Ťii de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv ├«n domeniul consultan╚Ťei ├«n materie de investi╚Ťii, ├«n sensul Legii privind tranzac╚Ťionarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este preg─âtit─â cu cea mai mare diligen╚Ť─â, obiectivitate, prezint─â faptele cunoscute autorului la data preg─âtirii ╚Öi este lipsit─â de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este preg─âtit─â f─âr─â a lua ├«n considerare nevoile clientului, situa╚Ťia sa financiar─â individual─â ╚Öi nu prezint─â nicio strategie de investi╚Ťii ├«n niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofert─â de v├ónzare, oferire, abonament, invita╚Ťie la cump─ârare, reclam─â sau promovare a oric─ârui instrument financiar. XTB SA nu este responsabil─â pentru ac╚Ťiunile sau omisiunile niciunui client, ├«n special pentru achizi╚Ťionarea sau cedarea instrumente, ├«ntreprinse pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta r─âspunderea pentru nicio pierdere sau daun─â, inclusiv, f─âr─â limitare, orice pierdere care poate ap─ârea direct sau indirect, efectuat─â pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. ├Än cazul ├«n care comunicarea de marketing con╚Ťine informa╚Ťii despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate ├«n acestea, acestea nu constituie nicio garan╚Ťie sau prognoz─â cu privire la rezultatele viitoare. Performan╚Ťele anterioare nu indic─â neap─ârat rezultatele viitoare ╚Öi orice persoan─â care ac╚Ťioneaz─â pe baza acestor informa╚Ťii o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzac╚Ťionare ale niciunei persoane. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate ├«n cadrul tranzac╚Ťiilor dumneavoastr─â. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material sunt emise ├«n baza experien╚Ťei proprii a emitentului ╚Öi nu reprezint─â o recomandare individual─â, nu vizeaz─â atingerea anumitor obiective, randamente financiare ╚Öi nu se adreseaz─â nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au ├«n vedere situa╚Ťia ╚Öi persoana dumneavoastr─â deci nu recomand─âm utilizarea acestor informa╚Ťii sub orice form─â. Utilizarea informa╚Ťiilor cuprinse ├«n cadrul acestui material ├«n orice modalitate se face pe propria dumneavoastr─â r─âspundere. Acest material este emis de c─âtre un analist pentru care ├«╚Öi asum─â r─âspunderea XTB SA, persoan─â juridic─â autorizat─â de KNF ÔÇô Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."