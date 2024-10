💲USDIDX, avans de 0,25% înainte de FOMC

­čŚŻWall Street a╚Öteapt─â ultimele minute FOMC programate la 21:00 ora Rom├óniei Minutele FOMC vor fi unul dintre cele mai importante evenimente ale sesiunii de ast─âzi, de╚Öi nu poate fi exclus faptul c─â tonul pentru pie╚Ťele financiare va fi stabilit de o serie de declara╚Ťii ale bancherilor Fed chiar ├«nainte de evenimentul de ast─âzi. ├Änainte de publicarea minutelor, vom putea auzi declara╚Ťii din partea lui Bostic, Logan, Goolsbee, Barkin ╚Öi Jefferson. Collins va vorbi, de asemenea, dup─â publicarea minutelor, imediat dup─â ├«nchiderea sesiunii de pe Wall Street. Av├ónd ├«n vedere acest lucru, cele mai recente declara╚Ťii ale membrilor Fed vor fi o privire mai proasp─ât─â asupra politicii monetare dec├ót transcrierile discu╚Ťiilor de la reuniunea de acum 3 s─âpt─âm├óni. Ce vor ar─âta minutele FOMC? ├Än ciuda faptului c─â au trecut 3 s─âpt─âm├óni de la ultima decizie privind rata dob├ónzii, merit─â s─â se observe ce i-a determinat pe bancheri s─â decid─â s─â mai reduc─â ratele dob├ónzii. Dac─â bancherii sunt ├«ncrez─âtori ├«n economie, acest lucru nu ar trebui s─â afecteze prea mult activele americane. Cu toate acestea, dac─â decizia a fost determinat─â de ├«ngrijor─âri majore cu privire la pia╚Ťa muncii, aceasta ar putea afecta dolarul ╚Öi Wall Street. Ce merit─â notat ├«n Minute? ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Opinii mixte ale Fed, deoarece decizia de a reduce a fost luat─â, dar Bowman a votat pentru o reducere cu 25 de puncte de baz─â, ├«n timp ce macro trimite semnale de ├«mbun─ât─â╚Ťire, pe fondul cre╚Öterii pre╚Ťurilor petrolului

De mare importan╚Ť─â este Pre╚Öedintelui, care a subliniat legitimitatea unei mi╚Öc─âri mai mari ╚Öi, cel mai probabil, ar putea convinge majoritatea celor indeci╚Öi cu privire la o reducere mai mare

Dacă Minutele arată că Powell a trebuit să convingă o mare parte dintre membrii FOMC, aceștia ar putea opta acum pentru o reducere cu 25 de puncte de bază la următoarea reuniune O reducere cu 50 de puncte de bază ar putea semnala o recalibrare a politicii, iar orice mișcare ulterioară ar fi mai degrabă una standard

Motivul pentru mai multe reduceri ar putea fi slăbiciunea economică, care nu este atât de evidentă în date (în special cele recente)

Av├ónd ├«n vedere datele recente mai bune din economia SUA (├«n special de pe pia╚Ťa muncii), exist─â ╚Öansa ca majoritatea membrilor indeci╚Öi care au fost convin╚Öi de Powell s─â parieze pe o reducere mai mic─â de 25 de puncte de baz─â la reuniunea din noiembrie. ├Än prezent, pia╚Ťa vede ├«nc─â dou─â reduceri ├«n acest an ╚Öi o rat─â efectiv─â medie de 4,3%. ├Än schimb, pentru luna iunie a anului viitor, pia╚Ťa prevede 4-5 reduceri, cu o rat─â efectiv─â de 3,6%. Ratele a╚Öteptate pentru sf├ór╚Öitul acestui an ╚Öi mijlocul anului viitor au crescut, ceea ce a fost ├«nt├ómpinat cu o ├«nt─ârire a dolarului. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Cum va reac╚Ťiona pia╚Ťa? Conform modelului Bloomberg, pentru a procesa declara╚Ťiile membrilor Fed, atitudinea acestora nu s-a schimbat semnificativ, astfel ├«nc├ót justificarea recentei consolid─âri a dolarului va depinde de cuvintele lor. Dac─â ace╚Ötia exclud posibilitatea unei reduceri cu 50 de puncte de baz─â, dolarul are ├«nc─â perspectiva de a se ├«nt─âri. Cu toate acestea, dac─â se dovede╚Öte c─â ar dori s─â vad─â o continuare a reducerilor mai puternice, atunci este probabil ca dolarul s─â ├«╚Öi reia tendin╚Ťa descendent─â. Cu toate acestea, pozi╚Ťia lui Powell este ├«nc─â ÔÇ×dovishÔÇŁ cu ÔÇ×discursulÔÇŁ s─âu esen╚Ťial (care reflect─â pozi╚Ťia politic─â general─â a FOMC) ├«n contextul reducerii ratei din septembrie, astfel ├«nc├ót volatilitatea general─â dup─â FOMC de ast─âzi ar putea s─â nu fie la fel de ridicat─â, mai ales dac─â raportul nu va prezenta surprize majore.

Indicele de sentiment al declara╚Ťiilor membrilor Fed nu s-a modificat semnificativ, iar dolarul s-a ├«nt─ârit. Sursa: Bloomberg Finance LP Indicele dolarului american (USDIDX) ╚Öi-a revenit cu mai mult de 2,5% de la sf├ór╚Öitul lunii septembrie ╚Öi se afl─â acum la cel mai ridicat nivel de la jum─âtatea lunii iunie. De asemenea, dolarul este ├«n prezent destul de suprav├óndut, dac─â ne uit─âm la datele CFTC. ├Än acela╚Öi timp, sezonalitatea indic─â sl─âbiciunea dolarului p├ón─â la sf├ór╚Öitul lunii octombrie. Cu toate acestea, re╚Ťine╚Ťi c─â urmeaz─â multe evenimente interesante: FOMC de ast─âzi, infla╚Ťia CPI pentru luna septembrie (m├óine la 15:30 ora Rom├óniei), urmat─â de infla╚Ťia PCE ╚Öi raportul NFP pentru luna octombrie. Toate aceste evenimente vor avea loc ├«nainte de alegerile preziden╚Ťiale, iar la dou─â zile dup─â alegeri va exista o decizie a Fed. Dup─â cum pute╚Ťi vedea, vor exista o mul╚Ťime de motive pentru volatilitate. USDIDX (interval D1) USDIDX testeaz─â ├«n prezent o zon─â de rezisten╚Ť─â important─â ├«ntre retragerea Fibonacci de 38,2% ╚Öi 50,0% a ultimului val descendent. Dac─â minutele Fed arat─â c─â reducerea cu 50 pb a fost o chestiune punctual─â, iar bancherii fac aluzie la 25 pb, atunci exist─â o ╚Öans─â de a dep─â╚Öi cel pu╚Ťin nivelul de 103. O cre╚Ötere la 104 ar necesita o infla╚Ťie mai mare dec├ót a╚Ötept─ârile ╚Öi o serie de alte citiri pozitive din SUA. Chiar ╚Öi cu o cre╚Ötere la 103, ar fi posibil un ├«nceput rapid al unei corec╚Ťii. Cu toate acestea, dac─â minutele de ast─âzi arat─â dovishness, atunci ╚Ťinta ar fi intervalul din jurul retragerii Fibonacci de 23,6% ╚Öi la nivelul 101 pentru indicele dolarului.



