USDJPY câștigă înainte de NFP 🔔

🔎 Raport cheie privind piața muncii din SUA la 15:30 ora României Astăzi, investitorii vor primi raportul din noiembrie privind piața muncii din SUA. La 15:30 ora României, vom afla starea actuală a economiei SUA. Acesta va fi ultimul raport important privind locurile de muncă înainte de decizia Fed din 18 decembrie. La ce să ne așteptăm de la date? Bloomberg Economics se așteaptă la o creștere a salariilor din sectorul neagricol în noiembrie de 182.000 de locuri de muncă, ușor sub prognoza consensului de 218.000.

Datele din octombrie vor fi probabil revizuite în creștere de la 12.000 la peste 50.000 de locuri de muncă, dar creșterea de bază a locurilor de muncă rămâne slabă.

Datele slabe din octombrie, atribuite parțial uraganelor, și revenirea dezamăgitoare din noiembrie sugerează fisuri mai adânci pe piața muncii.

Se așteaptă ca majoritatea sectoarelor să înregistreze o îmbunătățire în comparație cu datele din octombrie, cu excepția sectorului de agrement și ospitalitate, unde revenirea ar putea fi mai slabă decât se anticipa.

O creștere importantă a forței de muncă (estimări de până la +389.000) ar trebui să ducă la creșterea ratei șomajului. Media actuală indică 4,15%, cu o limită inferioară și una superioară la 4,0 - 4,3%.

Cel mai recent raport Quarterly Census of Employment and Wages (QCEW) sugerează că, din al treilea trimestru al anului 2023 până în prima jumătate a anului 2024, este posibil ca rapoartele privind locurile de muncă să fi supraestimat ritmul de creștere cu aproximativ 100.000 de locuri de muncă pe lună. Presupunând modele similare pentru a doua jumătate a anului 2024 (raportul nu a fost încă publicat), se poate concluziona că datele actuale sunt, de asemenea, umflate în mod semnificativ și că piața muncii nu este atât de puternică pe cât pare.

Presupunerea unui raport QCEW la fel de slab pentru jumătatea actuală a anului ar putea fi susținută de creșterea numărului de falimente în rândul întreprinderilor mici și mijlocii.

Media pe șase luni a numărului de salariați neagricoli se situează în prezent la 133 000. După ajustarea pentru această supraestimare potențială, rata reală de creștere a locurilor de muncă ar putea fi de aproximativ 30.000 de locuri de muncă pe lună, ceea ce este insuficient pentru a stabiliza rata șomajului.

În timp ce raportul privind ocuparea forței de muncă din noiembrie va continua probabil să susțină o reducere a ratei dobânzii în decembrie de către Fed, raportul privind inflația CPI din noiembrie de săptămâna viitoare va influența decizia finală. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Abaterea standard a datelor NFP de astăzi este de aproximativ 35.000, ceea ce înseamnă că citirile care se încadrează în acest interval față de medie pot fi tratate de piață ca fiind în limitele așteptărilor, limitând astfel volatilitatea generală a pieței. Sursa: Bloomberg Financial LP Recent, comentariile bancherilor centrali au devenit ușor mai hawkish. Powell a menționat în mod repetat că economia SUA merge bine, ceea ce înseamnă că Fed nu trebuie să se grăbească să reducă ratele dobânzilor. În ciuda acestor comentarii, indicele S&P 500 își continuă trendul puternic ascendent. Sursa: Bloomberg Financial LP În acest moment - înainte de publicarea datelor NFP - piața se așteaptă ca Fed să reducă ratele dobânzilor la 4,5% pe 18 decembrie a acestui an, cu o probabilitate de 68%. Sursa: Bloomberg Financial LP USDJPY (interval D1) Perechea USDJPY câștigă 0,40% înainte de raportul privind piața muncii din SUA. Perechea valutară se menține la un nivel de suport cheie de peste 150 JPY per USD. Orice surpriză în datele NFP ar putea declanșa o creștere semnificativă a volatilității pentru această pereche. În cazul unor date mai slabe decât cele așteptate, o slăbire accentuată a dolarului nu poate fi exclusă. Ca urmare, am putea vedea perechea USDJPY depășind zona de suport de sub nivelul 150 și continuând să se deplaseze în jos. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."