USDJPY pierde teren înainte de NFP 📉

­čÜĘ Raport cheie privind pia╚Ťa muncii din SUA la 15:30 ora Rom├óniei Ast─âzi, investitorii vor vedea raportul din septembrie privind pia╚Ťa muncii din SUA. La 15:30 ora Rom├óniei, vom afla despre starea actual─â a economiei SUA ╚Öi dac─â aceasta justific─â o schimbare brusc─â a politicii Fed privind rata dob├ónzii. La ce s─â ne a╚Ötept─âm de la date? ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Pia╚Ťa se a╚Öteapt─â ca ocuparea for╚Ťei de munc─â neagricole s─â creasc─â cu 150.000 de persoane, fa╚Ť─â de 142.000 ├«n august. ├Än plus, se a╚Öteapt─â ca rata ╚Öomajului s─â r─âm├ón─â neschimbat─â la 4,2%, iar cre╚Öterea c├ó╚Ötigurilor medii anuale s─â se men╚Ťin─â, de asemenea, la nivelul din august, de 3,8%. ├Än perioada premerg─âtoare raportului privind ocuparea for╚Ťei de munc─â din aceast─â s─âpt─âm├ón─â, al╚Ťi indicatori privind ocuparea for╚Ťei de munc─â au fost amesteca╚Ťi. De exemplu, num─ârul locurilor de munc─â vacante ├«n sectorul JOLTS a crescut la 8,04 milioane ├«n august, fa╚Ť─â de 7,71 milioane ├«n iulie ╚Öi peste nivelul a╚Öteptat de 7,69 milioane. Acesta a fost cel mai ridicat indicator din luna mai ╚Öi sugereaz─â c─â pia╚Ťa for╚Ťei de munc─â din SUA este ├«nc─â restr├óns─â. Aceste date sus╚Ťin cifrele privind ocuparea for╚Ťei de munc─â mai puternice dec├ót se a╚Öteptau, care ar putea ap─ârea ├«n septembrie. Pe de alt─â parte, componenta de ocupare a for╚Ťei de munc─â a indicelui ISM pentru industria prelucr─âtoare a sc─âzut brusc ├«n septembrie. Componenta de ocupare a for╚Ťei de munc─â a indicelui ISM pentru industria manufacturier─â are o rela╚Ťie istoric─â cu raportul privind ocuparea for╚Ťei de munc─â. Rezultatul din septembrie a sc─âzut de la 46,0 la 43,9, ceea ce reprezint─â o sc─âdere profund─â ╚Öi unul dintre cele mai sc─âzute niveluri din 2020. Care ar putea fi reac╚Ťia pie╚Ťei? Se pare c─â publicarea datelor ├«n limita a +/- 1 abatere standard nu ar trebui s─â provoace o schimbare de lung─â durat─â ├«n ceea ce prive╚Öte reducerile rapide ale ratelor dob├ónzilor, deja estimate de pia╚Ťa din SUA, iar orice mi╚Öcare a pre╚Ťurilor va fi doar o reac╚Ťie de lichiditate pe termen scurt. Cu toate acestea, o citire peste sau sub acest interval ar putea schimba fundamentul stabilit al pie╚Ťei ╚Öi, astfel, ar putea determina mi╚Öc─âri semnificative ├«n majoritatea instrumentelor. Sursa: Bloomberg Financial LP Pia╚Ťa se a╚Öteapt─â la reduceri rapide ale ratei dob├ónzii Rezerva Federal─â a declarat ├«n comunic─ârile ╚Öi deciziile recente c─â se concentreaz─â pe ocuparea deplin─â a for╚Ťei de munc─â ca parte a mandatului s─âu, acum c─â infla╚Ťia este ├«n sc─âdere. Acesta este motivul pentru care datele din aceast─â s─âpt─âm├ón─â sunt cruciale pentru pie╚Ťe. ├Änainte de raport, pia╚Ťa Fed Funds a ├«nceput s─â evalueze perspectiva unei noi reduceri de 50 de puncte procentuale a ratei dob├ónzii de c─âtre Rezerva Federal─â la reuniunea din 7 noiembrie. ├Än prezent, exist─â o probabilitate de 32% pentru o astfel de reducere, ├«n sc─âdere de la peste 54% s─âpt─âm├óna trecut─â. Aceste a╚Ötept─âri au condus, de asemenea, la o accentuare a curbei ratei implicite pentru scaden╚Ťele de peste 6 luni. Astfel, pia╚Ťa a ├«nceput s─â se a╚Ötepte la reduceri mai mari la ├«nceput, cu o moderare a ritmului la reuniunile ulterioare.

Sursa: Bloomberg Financial LP Datele privind ocuparea for╚Ťei de munc─â provoac─â adesea volatilitate pe pie╚Ťe, ├«ns─â impactul lor r─âm├óne limitat. ├Än ultimul an, reac╚Ťia medie a indicelui S&P 500 la datele privind ocuparea for╚Ťei de munc─â din SUA la 30 de minute dup─â publicarea acestora a fost mai mic─â de 0,0% cre╚Ötere. Cu toate acestea, cea mai mare cre╚Ötere a fost de 0,37%, ├«n timp ce reac╚Ťiile descendente au fost mai bl├ónde, cea mai mare sc─âdere a indicelui S&P 500 la 30 de minute dup─â publicarea datelor privind ocuparea for╚Ťei de munc─â fiind de numai -0,18%. ├Än general, acest lucru sugereaz─â c─â numai datele privind ocuparea for╚Ťei de munc─â au un impact u╚Öor asupra principalului indice blue-chip din SUA. USDJPY (Interval D1) Perechea valutar─â USDJPY a ie╚Öit miercuri din canalul descendent, cresc├ónd la un moment record cu 2,5% de la linia de trend. Rezisten╚Ťa a fost g─âsit─â doar la retragerea Fibonacci de 78,6% la 147,243. La ├«nceputul lunii septembrie, aceast─â rezisten╚Ť─â a condus de asemenea la o sc─âdere care s-a ├«ncheiat sub nivelul de 140. Primul suport va fi nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%, care se afl─â la EMA de 50 de zile. Spargerea acestui suport ar putea provoca o cobor├óre rapid─â p├ón─â la retragerea Fibonacci de 50%, care coincide cu SMA de 50 de zile. Nivelul de 144,486 a r─âmas, de asemenea, o rezisten╚Ť─â puternic─â ├«n timpul mi╚Öc─ârii ascendente. O revenire a ratei la canal poate ├«nsemna o continuare a tendin╚Ťei descendente. Pentru moment, RSI ╚Öi MACD favorizeaz─â cump─âr─âtorii. ├Än cazul RSI, doar cobor├órea sub 55 ar putea semnala o schimbare de trend. Pentru MACD, observ─âm ├«n continuare o divergen╚Ť─â bullish puternic─â. ┬á ┬á Sursa: xStation

