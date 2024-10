USDJPY scade cu 0,7% sub corecția din 5 august, membrul BoJ, Nakagawa, deschizând o cale pentru majorarea ratelor 📉

Perechea USDJPY a atins astăzi cel mai scăzut nivel din 28 decembrie 2023, deoarece participanții la BoJ au exprimat că creșterile suplimentare ale ratei sunt scenariul de bază, deoarece persistă impulsul ascendent al economiei japoneze. Cu toate acestea, Junko Nakagawa a comentat că este greu de prezis termenul următoarei creșteri a ratei BoJ. Consolidarea în continuare a yenului japonez și scăderea dolarului american exercită presiuni asupra „carry trade”, mai multe fonduri speculative, precum Telemetry, considerând că există un risc crescut de schimbare a condițiilor de pe piața financiară. Nakagawa se așteaptă ca inflația încă prea ridicată din străinătate să exercite presiuni inflaționiste asupra prețurilor de import japoneze (în timp ce yenul mai puternic exercită presiuni asupra exportatorilor japonezi), în timp ce inflația este pe cale să crească, datorită cererii interne mai puternice din partea consumatorilor. Creșterea prețurilor de import ar putea afecta cu întârziere inflația la consumator

Creșterea salariilor ar putea să se accelereze ca tendință, reflectând creșterea prețurilor și o cerere internă mai puternică

Consumul ar putea crește moderat, reflectând ritmul de creștere a salariilor,

Se așteaptă ca inflația să accelereze treptat ca tendință. Se întrevede încă încheierea ciclului inflație-salarii

Riscul ascendent pentru inflație persistă, în timp ce riscurile descendente pot proveni din încetinirea economiilor globale

Chiar și după majorarea ratei din iulie, ratele reale ale dobânzii rămân profund negative, condițiile monetare sunt acomodative

Prețurile evoluează în conformitate cu previziunile BoJ, semnalând o ajustare rezonabilă a relaxării politicii monetare

Fundamentele Japoniei sunt încă puternice, iar profiturile record ale întreprinderilor japoneze nu sunt în pericol

Creșterea în continuare a prețurilor pe piața imobiliară ar putea favoriza o majorare mai rapidă a ratei dobânzii de către Banca Japoniei, chiar și în acest an Inflația de consum în Japonia a ajuns la 2,7% în iulie (peste ținta de 2% a BoJ pentru 28 de luni consecutive). Ratele reale ale dobânzilor sunt încă foarte scăzute, în timp ce traderii se așteaptă ca scăderea USDJPY din august să nu oprească probabil Banca Japoniei, din „marea schimbare” a ratelor dobânzii. Observațiile lui Nakagawa susțin această teză, în timp ce rezultatul final al politicii BoJ este încă incert, cu risc de recesiune în SUA, Europa și încetinirea cererii din China, care poate pune presiune pe companiile japoneze și condițiile economice. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil USDJPY (interval D1) USDJPY a șters unele scăderi, pierzzând 0,7% astăzi, după ce a atins nivelul de 140,6 la începutul zilei. Volatilitatea poate crește în timpul publicării raportului CPI din SUA la 15:30 ora României. Scăderile s-au oprit în zona 140,5, la retragerea Fibonacci de 61,8% a valului ascendent, din 2022. Scara scăderilor actuale poate semnala o corecție 1:1 (zone verzi pe grafic) pe termen lung, tendință ascendentă dacă perechea va ricoșa de la nivelurile actuale. În cele din urmă, un raport CPI din SUA mai mare decât se aștepta poate susține cel puțin o revenire pe termen scurt, în timp ce riscul de „schimbare a tendinței” descendente persistă. Sursa: xStation 5

