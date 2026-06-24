Va continua Palantir să scadă? Michael Burry își spune părerea.

Michael Burry, investitorul cunoscut pentru faptul că a prevăzut corect criza creditelor subprime, a semnalat o deteriorare suplimentară a situației companiei Palantir. Burry este, de ceva vreme, un critic deschis al nivelurilor de evaluare ale companiei. Palantir este una dintre companiile care, deocamdată, evoluează în conformitate cu previziunile analistului șef. De la începutul anului, acțiunile companiei au pierdut deja aproximativ 30%.

Analiza tehnică

În ultimele sale postări, el a indicat ceea ce consideră a fi o deteriorare a tabloului tehnic al companiei. Sunt aceste afirmații justificate?

Burry a remarcat că cea mai mare parte a volumului a fost înregistrată „în apropierea maximelor” și că o tendință descendentă însoțită de un volum în scădere susține teza conform căreia impulsul bearish va persista.

Sursă: xStation5

Această opinie nu este pe deplin în concordanță cu realitatea. Analizând graficul, se poate observa că volumul maxim s-a înregistrat într-un interval de preț (destul de larg) cuprins între 118 și 65 USD. După ce acțiunile companiei scăzuseră deja cu peste 40%, prețul s-a întors pur și simplu la intervalul principal al acelei mișcări.

În plus, Burry încearcă să coreleze volumul redus cu o „lipsă de interes” față de acțiuni și cu scăderi ulterioare. Aceasta este o perspectivă intuitivă, dar din punctul de vedere al analizei tehnice este incorectă. O teorie larg acceptată în publicațiile pe această temă este că scăderea volumului reduce, mai degrabă decât crește, „calitatea” și durabilitatea mișcărilor de preț pe un grafic. Ar putea acest lucru să semnaleze, așadar, o viitoare corecție bullish?

Nu neapărat. Un semnal mult mai important decât scăderea volumului este un „Death Cross” formată de mediile mobile exponențiale (EMA) pe 100 și 200 de perioade. Ultima dată când un astfel de semnal a apărut pe graficul companiei a fost la sfârșitul anului 2021, după care acțiunea a pierdut aproximativ 60% din valoare.

Fundamentele

Michael Burry a subliniat, de asemenea, o serie de probleme fundamentale. El a evidențiat în principal „avantajul competitiv relativ redus” al companiei, mai ales având în vedere că este o afacere de tip SaaS, chiar dacă conducerea companiei ar putea sugera altceva. O altă problemă este că Palantir ar fi implicată în „recunoașterea agresivă a veniturilor” pentru a-și îmbunătăți artificial rezultatele. Acestea sunt observații interesante, dar oare sunt corecte?

Primul argument este discutabil. Burry nu a prezentat dovezi privind dependența excesivă de soluții ale unor terți. Compania însăși, între timp, oferă un set de servicii cu totul unic și are legături strânse cu guvernele și serviciile de informații din întreaga lume. Dacă acest tip de „șanț de apărare” este superficial, atunci trebuie să ne întrebăm cum definește Burry „adâncimea” acestuia.

Acuzația privind recunoașterea agresivă a veniturilor este, totuși, falsă. Conform standardelor de audit financiar și contabilitate, astfel de practici se caracterizează prin creșterea veniturilor mai rapidă decât, sau depășind, creanțele — în cazul Palantir, situația este exact inversă. Acest lucru semnalează o problemă pentru companie, dar de o natură complet diferită.

Ce se ascunde în spatele scăderilor?

Cea mai mare parte a tendinței descendente observate în evaluarea acțiunilor este o consecință a naturii sale. Mai presus de toate, Palantir este o companie deseori descrisă ca fiind una cu „creștere hiper rapidă”, cu o creștere a profitului rar întâlnită chiar și în sectorul tehnologic și marje la fel de ridicate, ceea ce îi conferă un efect de levier operațional enorm și, ca urmare, multiplicatori de evaluare ridicați. Acest lucru înseamnă că chiar și cea mai mică dezamăgire în timpul publicării rezultatelor financiare poate declanșa o vânzare masivă dureroasă.

Al doilea factor care exercită presiune asupra valorilor de piață este segmentul SaaS din care face parte compania. Pe valul boom-ului AI și al importanței crescânde a soluțiilor bazate pe agenți/LLM, piața a scos din calcul preventiv aproape toate companiile SaaS, fără a se întreba despre natura sau impactul real al revoluției IA asupra afacerii lor. Palantir nu face excepție.

Având în vedere contextul general al pieței, ieșirea din tendința descendentă și revenirea la maximele anterioare ar reprezenta o provocare majoră — cu toate acestea, intervalul de 120–70 USD este larg și oferă numeroase oportunități de a intra într-o fază de consolidare, în așteptarea unui sentiment mai favorabil din partea investitorilor.