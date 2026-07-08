🛢️Va reveni petrolul la 100 de dolari pe baril? Trump semnalează sfârșitul armistițiului

Situația de pe piața petrolului se schimbă radical după mai puțin de o lună. După ce prețul țițeiului Brent a atins nivelul de 70 de dolari pe baril, în prezent se înregistrează un nivel de 78 de dolari pe baril, iar multe indicii sugerează că presiunea ascendentă asupra pieței petrolului s-ar putea menține în viitorul apropiat. În urma unui atac iranian asupra a cel puțin trei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, Statele Unite au răspuns cu un atac asupra a zeci de poziții iraniene legate, printre altele, de apărarea antiaeriană. Toate acestea au loc în timpul ceremoniilor funerare ale Liderului Suprem al Iranului, iar Donald Trump însuși afirmă că acordul de încetare a focului nu mai este, practic, în vigoare. Cum se prezintă situația și ce urmează pentru prețurile petrolului?

Graficul ilustrează evoluția prețului petrolului în contextul conflictului actual și în urma tensiunilor anterioare de pe piața petrolului

Prețul petrolului este din nou în creștere. Așa cum o demonstrează situațiile din 1990 și 2022, chiar și în perspectiva următoarelor câteva luni, situația poate fi destul de volatilă, deși, în același timp, istoria nu indică faptul că, într-un astfel de caz, ne-am întoarce la maximul atins în timpul conflictului. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Cronologia escaladării: Cum s-a produs încălcarea memorandumului?

Iată succesiunea exactă a evenimentelor care au dus la actuala escaladare a conflictului:

Semnarea memorandumului: Luna trecută, SUA și Iranul au încheiat un acord temporar pe 60 de zile. Acesta garanta trecerea în condiții de siguranță și fără taxe a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, în schimbul suspendării temporare a sancțiunilor SUA asupra petrolului iranian și al demarării negocierilor privind programul nuclear al Teheranului.

Atacul iranian asupra navelor comerciale (începutul escaladării): Iranul a încălcat termenii acordului, atacând trei nave comerciale care traversau Strâmtoarea Ormuz (printre care, printre altele, un petrolier care transporta gaz natural lichefiat – GNL).

Răzbunarea Statelor Unite: Ca răspuns la agresiunea împotriva navelor comerciale, forțele americane au lansat un atac de represalii de amploare, lovind peste 80 de ținte pe teritoriul iranian. De asemenea, Washingtonul a reinstituit imediat sancțiunile asupra comerțului cu petrol iranian.

Contraatacul iranian: Teheranul a răspuns cu un nou val de atacuri, de data aceasta îndreptate împotriva unor ținte din Bahrain și Kuweit.

Sfârșitul oficial al armistițiului: În timp ce se afla la summitul NATO de la Ankara, Donald Trump a pus capăt tuturor speculațiilor, declarând jurnaliștilor că armistițiul s-a încheiat („din punctul meu de vedere, s-a terminat”). Președintele a criticat aspru autoritățile iraniene, numindu-le „gunoi” și „mincinoși”, ceea ce exclude șansele unei reveniri rapide la diplomație.

Reacția pieței: Revenirea „factorului de război”

Șocul geopolitic s-a reflectat imediat în prețul „aurului negru”. Brentul, care se ieftinise sistematic în ultimele săptămâni datorită speranțelor de dezamorsare a conflictului, a înregistrat o revenire puternică:

Prețul unui baril de petrol Brent a crescut astăzi cu peste 3%, testând zona de 78 de dolari pe baril. De la începutul actualei escaladări, prețurile au crescut cu aproape 10%

Petrolul american WTI a înregistrat o creștere similară, atingând chiar nivelul de 75 de dolari .

Analizând graficul de mai jos, putem observa în detaliu anatomia acestui șoc de piață. Curbele forward anterioare: din 24 iunie (linia portocalie) și 1 iulie (linia albastră) reflectau o scădere lentă a prețurilor la contractele cu livrare iminentă (capătul scurt al curbei), când investitorii încă se agățau de speranța păcii. La rândul său, curba actuală (linia neagră) arată o deplasare drastică, verticală, în sus a prețurilor contractelor cu date de livrare în lunile următoare. Observăm, de asemenea, o lărgire clară a spread-urilor calendaristice, deși acestea rămân sub 1 dolar. O astfel de structură de backwardation profundă dovedește în mod clar că piața plătește o primă uriașă pentru livrarea imediată a mărfii, din teama unui blocaj fizic al aprovizionării.

Interesant este că, tocmai în ultimele câteva zile, am observat adesea formarea unui contango la capătul scurt al curbei până la sfârșitul acestui an, datorită livrărilor accelerate ale mărfii din Golful Persic.

Graficul prezintă curbele forward pentru piața petrolului din ultimele două săptămâni

Curba forward actuală se află din nou într-un backwardation foarte pronunțat, deși cu doar o săptămână în urmă am observat chiar un contango la capătul scurt. Sursă: Bloomberg Finance LP

Acum se pune o întrebare cheie. Ne întoarcem la factorul războiului? Cu siguranță da, deși ne putem aștepta la absolut orice din partea lui Donald Trump. Pe de altă parte, în acest moment s-a produs o escaladare atât de semnificativă încât presiunea ascendentă poate continua, chiar și fără comentarii suplimentare din partea ambelor părți.

Locație cheie: De care parte au fost atacate navele?

Rapoartele disponibile indică faptul că trei nave comerciale au fost atacate direct în timpul tranzitului prin strategicul Strâmtoarea Ormuz. Deși comunicatele oficiale ale agențiilor nu specifică coordonate detaliate în acest moment (dacă atacul a avut loc în apele teritoriale ale Omanului sau ale Iranului), această distincție are o importanță fundamentală pentru transportul maritim.

Din punct de vedere geografic, Strâmtoarea Ormuz este extrem de îngustă, iar rutele maritime internaționale desemnate (atât cele de intrare, cât și cele de ieșire) trec în principal prin apele teritoriale ale Omanului (în jurul exclavei Musandam). Faptul că Iranul a decis să atace în acest coridor cheie, încălcând memorandumul semnat recent care garantează trecerea sigură și fără taxe, arată că Teheranul este hotărât să controleze întregul punct de strângere, indiferent de granițele statale.

Ce înseamnă acest lucru pentru SUA și pentru garanțiile de trecere în siguranță? Încălcarea acordului limitează drastic capacitatea Statelor Unite de a asigura trecerea în siguranță a navelor prin mijloace diplomatice. Întrucât Iranul nu respectă acordurile, ignoră statutul rutelor comerciale și extinde conflictul la alte țări din regiune (Kuweit, Bahrain), SUA se confruntă cu o provocare logistică și militară. Singura modalitate de a asigura deschiderea strâmtorii rămâne acum protecția militară permanentă a convoaielor (escortă militară). Acest lucru, la rândul său, crește drastic riscul unei confruntări maritime directe între SUA și Iran cu aproape fiecare incident. O astfel de situație reprezintă un scenariu de coșmar pentru piața petrolului, care amenință să readucă prețurile chiar la un nivel de trei cifre.

Graficul prezintă o comparație între prețurile petrolului WTI și marja de rafinare

Marja de rafinare s-a menținut la un nivel ridicat, chiar și în contextul unei scăderi masive a prețurilor petrolului. Acest lucru înseamnă că piața combustibililor nu a cunoscut nici măcar un moment de acalmie după conflictul care a durat aproximativ trei luni. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Cum se prezintă petrolul din punct de vedere tehnic?

Graficul prezintă evoluția prețului petrolului și analiza tehnică

Petrolul înregistrează o revenire foarte puternică pentru a doua sesiune consecutivă, după ce s-a consolidat peste 70 de dolari pe baril. Petrolul testează media pe 200 de perioade și ar putea depăși limita superioară a canalului de tendință descendentă. O zonă de ofertă foarte puternică se află între 80 de dolari și nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%, iar apoi la 85 de dolari pe baril. Dacă fluxul de nave prin Strâmtoarea Ormuz continuă, nu ar trebui să observăm o creștere peste zona 80-85. Dacă va avea loc un schimb direct de focuri între unitățile americane și iraniene, atunci șansele ca prețurile petrolului să urce la 100 de dolari vor fi destul de mari. Sursă: xStation5