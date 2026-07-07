Vânzări masive pe Nasdaq 🚩 Reacția la rezultatele financiare ale DeepSeek și Samsung pune presiune pe acțiunile din sectorul semiconductorilor

Acțiunile din sectorul memoriilor și al semiconductorilor pun presiune astăzi pe Wall Street, determinând o scădere de aproximativ 2% a indicelui Nasdaq 100, în timp ce Dow Jones Industrial Average pierde 0,3%, iar S&P 500 scade cu 0,5%. Acțiunile Micron, SanDisk, Intel, Applied Materials și Marvell înregistrează scăderi cuprinse între 6% și 10%, valul de vânzări fiind declanșat în mare parte de reacția negativă a pieței la rezultatele financiare ale Samsung. Slăbiciunea de astăzi a indicelui Nasdaq și a sectorului semiconductorilor reflectă deteriorarea sentimentului față de inteligența artificială, care a fost principalul motor al raliului din acest an. În același timp, tensiunile geopolitice s-au intensificat în urma atacurilor asupra navelor comerciale din apropierea Omanului și a Strâmtorii Hormuz, sporind tensiunile dintre Iran, Statele Unite și Qatar. Creșterea prețurilor petrolului afectează, de asemenea, acțiunile din sectorul tehnologic.

Acțiunile Nvidia sunt în scădere după ce Reuters a raportat că start-up-ul chinez DeepSeek dezvoltă propriul cip de AI, o mișcare care ar putea reduce în cele din urmă dependența sa de procesoarele Nvidia și Huawei.

Vestea a declanșat o vânzare masivă a acțiunilor din sectorul semiconductorilor. Indicele Philadelphia Semiconductor a scăzut cu peste 5%, în timp ce Intel, Micron, Marvell, Western Digital și SanDisk înregistrează toate pierderi semnificative.

Investitorii își realizează, de asemenea, profiturile după puternica creștere a sectorului, impulsionată de AI, pe fondul îngrijorărilor că evaluările au devenit exagerate și că viitoarea perioadă de raportare a rezultatelor financiare ar putea aduce o volatilitate semnificativ mai mare.

Nici rezultatele financiare ale Samsung nu au reușit să susțină sectorul. Deși compania a raportat o creștere excepțional de puternică a profitului, acțiunile sale au scăzut, slăbind și mai mult încrederea în acțiunile din sectorul memoriilor și al semiconductorilor.

Piața se pregătește, de asemenea, pentru viitoarea listare a SK Hynix la Nasdaq, în așteptarea publicării procesului-verbal al primei ședințe a Rezervei Federale prezidate de Kevin Warsh, ceea ce îi încurajează pe unii investitori să-și reducă expunerea la risc.

Ca urmare, presiunea asupra celor mai mari companii din domeniul AI afectează întregul indice Nasdaq, având în vedere ponderea dominantă a sectorului tehnologic în indice și importanța companiilor precum Nvidia, TSMC și a altor producători de semiconductori din cadrul acestui indice de referință.

Sursa: xStation5

Graficul US100 (interval H1)

Analizând graficul US100, observăm că zona cuprinsă între 30.450 și 30.800 de puncte a atras în repetate rânduri o presiune puternică de vânzare. În cazul în care indicele ar scădea sub nivelul de 29.100, următorul nivel țintă probabil ar fi în jurul valorii de 28.100, unde s-a manifestat anterior interesul de cumpărare. Deocamdată, rezistența cheie rămâne nivelul de 30.000 de puncte.

Sursa: xStation5

Acțiunile TSMC (interval zilnic)

Acțiunile Taiwan Semiconductor (TSMC.US), cel mai mare producător de semiconductori din lume, au înregistrat o scădere de aproape 10% față de maximele recente și testează în prezent limita inferioară a canalului ascendent de preț. Nivelul cheie de suport se află în apropierea valorii de 430 USD pe acțiune, în timp ce limita superioară a canalului se situează în prezent în jurul valorii de 480 USD. Cea mai apropiată rezistență este media mobilă exponențială pe 50 de zile (linia portocalie), situată în prezent în apropierea valorii de 450 USD.

Sursa: xStation5

De ce scad acțiunile Samsung?

Paradoxal, profiturile Samsung nu au reprezentat problema. Dimpotrivă, compania a raportat o creștere de 19 ori a profitului operațional, depășind cu mult rezultatele de anul trecut. Cu toate acestea, piețele de capital privesc mai degrabă spre viitor decât spre trecut. Investitorii au concluzionat că nici măcar aceste cifre spectaculoase nu au oferit un motiv nou și convingător care să justifice o creștere suplimentară a valorilor legate de AI.

În primul rând, așteptările deveniseră deja extrem de ridicate. Producătorii de memorie s-au numărat printre cei mai mari beneficiari ai boom-ului investițional în AI din acest an, ceea ce înseamnă că, chiar și profiturile record au depășit doar modest așteptările analiștilor. Aceasta este o reacție clasică de tip „cumpără pe baza zvonului, vinde pe baza știrii” , în care rezultatele excelente devin o oportunitate de a-și realiza profiturile.

În al doilea rând, Samsung a publicat doar rezultate preliminare și nu a furnizat informații detaliate despre divizia sa de semiconductori sau previziuni actualizate pentru viitor. Investitorii au rămas fără un răspuns clar la întrebarea cheie: pot fi menținute ratele de creștere actuale, determinate de AI, în trimestrele următoare?

Sentimentul pieței a fost afectat și mai mult de îndoielile tot mai mari cu privire la durabilitatea ciclului de investiții în AI. Rapoartele conform cărora Meta ia în considerare comercializarea capacității de calcul excedentare, combinate cu știrile că DeepSeek își dezvoltă propriul procesor de AI, i-au determinat pe investitori să reevalueze cererea pe termen lung pentru cele mai avansate cipuri de AI. Acest lucru nu înseamnă neapărat că cererea slăbește în prezent, dar a amplificat îngrijorările că actualul boom al investițiilor în AI s-ar putea să nu continue la nesfârșit.

În cele din urmă, Samsung nu a dezamăgit în ceea ce privește rezultatele financiare. În schimb, investitorii au fost dezamăgiți de faptul că rezultatele sale record nu au reușit să ofere un nou catalizator pentru creșteri suplimentare în întregul sector al semiconductorilor. Având în vedere că evaluările sunt deja ridicate, chiar și performanța financiară remarcabilă s-a dovedit insuficientă pentru a atrage cumpărători suplimentari, lăsând piața din ce în ce mai sensibilă la riscurile ciclice cu care se confruntă industria.

Acțiunile Samsung (interval zilnic)

Acțiunile Samsung corectează în prezent o parte substanțială din raliul recent și au scăzut din nou sub media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile (linia portocalie), într-o mișcare care seamănă cu corecția din martie-aprilie 2026, declanșată de tensiunile din Orientul Mijlociu. Acțiunile se tranzacționează acum cu aproximativ 25% sub maximul istoric.

Sursa: xStation5