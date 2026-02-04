Venituri record pentru AMD. Își confirmă compania poziția de lider?

Advanced Micro Devices (AMD), unul dintre principalii producători de procesoare și plăci grafice, a raportat astăzi rezultatele pentru al patrulea trimestru al anului 2025, care pot fi descrise într-un singur cuvânt: impresionante, deși piața a reacționat în mod mixt. Compania nu numai că a depășit așteptările analiștilor, dar a demonstrat și că cipurile sale se situează printre cele mai performante și inovatoare. AMD a încheiat anul cu venituri record de peste 10,27 miliarde USD numai în trimestru, o creștere de 34% față de anul precedent, semnificativ peste așteptările medii ale analiștilor de 9,65 miliarde USD. Câștigul ajustat pe acțiune (EPS) a atins 1,53 USD față de previziunile de 1,32 USD, arătând că firma nu numai că crește rapid, dar și menține o profitabilitate puternică în timp ce își extinde activitatea.

Acest lucru confirmă faptul că procesoarele EPYC și Ryzen ale AMD precum și acceleratoarele AI, sunt de clasă mondială. Produsele companiei atrag o cerere tot mai mare atât în sectorul calculatoarelor personale, cât și în centrele de date bazate pe AI. Acest lucru demonstrează în mod clar că AMD combină în mod eficient inovația cu eficiența operațională, impunându-se ca un actor cheie pe piața globală a cipurilor.

Rezultatele trimestriale ale AMD indică faptul că firma încheie anul cu un impuls puternic. Conducerea subliniază că creșterea veniturilor și a marjelor este determinată de expansiunea segmentului AI, de creșterea vânzărilor în domeniul calculatoarelor de înaltă performanță și al jocurilor, precum și de amploarea tot mai mare a operațiunilor în centrele de date. Deși piața anticipase o prognoză și mai optimistă, AMD demonstrează că încă vede un potențial semnificativ de creștere, trimițând un semnal clar investitorilor că firma rămâne unul dintre principalii beneficiari ai boom-ului global al AI.

Graficul performanțelor trimestriale confirmă o tendință clară de creștere a veniturilor și o îmbunătățire treptată a marjelor operaționale și nete. Deși marjele sunt în creștere, reflectând îmbunătățirea eficienței operaționale, acestea rămân relativ moderate. O provocare cheie pentru companie va fi creșterea semnificativă a acestor marje, ceea ce ar putea consolida substanțial profitabilitatea și valoarea pentru acționari.

Rezultate financiare cheie – Q4 2025

Segmentul centrelor de date: 5,38 miliarde USD (+39% față de anul precedent)

Segmentul PC-urilor și laptopurilor: 3,10 miliarde USD (+34% față de anul precedent)

Segmentul jocurilor: 843 milioane USD (+50% față de anul precedent)

Creșterea semnificativă a veniturilor și a profitului demonstrează că produsele AMD se bucură de o cerere tot mai mare atât în cazul PC-urilor tradiționale, cât și al centrelor de date bazate pe inteligență artificială. Marja brută ajustată a atins 57% (față de 54% în anul precedent), iar marja operațională a fost de 28% (față de 26% în anul precedent), reflectând o eficiență puternică a costurilor și capacitatea de a menține profitabilitatea în timp ce se extinde cota de piață.

Alte aspecte financiare importante din Q4 2025:

Venituri consolidate: 10,27 miliarde USD (+34% față de anul precedent)

Profit operațional: 2,85 miliarde USD (+41% față de anul precedent)

EPS ajustat: 1,53 USD (+40% față de anul precedent)

Cheltuieli de capital (CapEx): 222 milioane USD (+6,7% față de anul precedent)

Cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare: 2,33 miliarde USD (+36% față de anul precedent)

Previziuni pentru primul trimestru al anului 2026

Venituri: 9,5-10,1 miliarde USD

Marjă brută: ~55%

Continuarea investițiilor în cercetare și dezvoltare și dezvoltarea cipurilor AI

Segmente de activitate

Centre de date: Cererea crescândă pentru acceleratoare AI și procesoare EPYC a determinat o creștere de 39% a veniturilor, până la 5,38 miliarde USD, cu mult peste așteptările analiștilor, care se situau la 4,97 miliarde USD. AMD câștigă o cotă mai mare pe piața acceleratoarelor AI, deși încă se află în urma jucătorului dominant NVIDIA.

PC-uri și notebook-uri: Segmentul a atins 3,10 miliarde USD (+34% față de anul precedent). Produsele Ryzen își mențin o poziție puternică pe piața PC-urilor personale și de afaceri, generând venituri stabile și marje în creștere.

Jocuri: Veniturile din jocuri au totalizat 843 milioane USD (+50% față de anul precedent). Deși ușor sub așteptările analiștilor (855,3 milioane USD), tendința de creștere arată că cipurile grafice AMD rămân atractive pentru jucători și producătorii de console, susținând creșterea marjelor în segmentul high-end.

Datele financiare evidențiază creșterea generării de numerar și îmbunătățirea randamentului capitalului investit (ROIC). În mod remarcabil, costul mediu ponderat al capitalului (WACC) al companiei rămâne stabil, reflectând o gestionare financiară eficientă într-o perioadă de creștere dinamică.

Perspective și previziuni

Pentru primul trimestru al anului 2026, AMD se așteaptă la venituri cuprinse între 9,5 și 10,1 miliarde USD, ceea ce reprezintă o creștere continuă de două cifre față de anul precedent. Marja brută este estimată la aproximativ 55%, cu cheltuieli de capital planificate la 222 milioane USD.

Deși previziunile depășesc așteptările medii ale analiștilor (9,39 miliarde USD), acestea nu au atins anticipările de creștere mai agresive ale pieței, ceea ce a dus la o scădere pe termen scurt a prețului acțiunilor și a evidențiat sensibilitatea acțiunilor cu P/E ridicat chiar și la abateri ușoare de la așteptări.

Conducerea subliniază că AMD este pe deplin pregătită pentru o expansiune suplimentară în domeniul producției de cipuri pentru inteligență artificială și calcul de înaltă performanță. Se preconizează că noile procesoare EPYC și acceleratoarele MI325 din a doua jumătate a anului vor stimula vânzările în centrele de date și vor determina o creștere suplimentară a veniturilor pe piețele cheie, inclusiv în China.

Perspective

Rezultatele record ale AMD pentru Q4 2025 confirmă că firma crește într-un ritm impresionant și că produsele sale se numără printre cele mai bune de pe piață. Creșterea veniturilor și a profitului a depășit așteptările, iar previziunile revizuite în creștere pentru trimestrul următor arată că managementul vede un potențial substanțial de creștere în continuare.

Cu toate acestea, piața rămâne sensibilă la evaluările ridicate. Raportul P/E ridicat al AMD implică o prețificare aproape perfectă, iar orice lucru „doar bun, nu excelent” poate declanșa corecții pe termen scurt. Scăderea prețului acțiunilor după publicarea rezultatelor financiare demonstrează că investitorii reacționează nu numai la cifrele în sine, ci și la faptul dacă compania îndeplinește așteptările pieței în ceea ce privește ritmul de creștere.

Pe termen lung, fundamentele AMD rămân foarte solide: dezvoltarea segmentelor strategice (AI, HPC, centre de date), menținerea marjelor ridicate pe fondul creșterii cererii și investițiile în procesoare și acceleratoare de nouă generație sugerează că acțiunile au potențial de creștere în continuare, turbulențele actuale fiind mai degrabă o corecție pe termen scurt decât un semnal al unor probleme structurale.

Concluzii